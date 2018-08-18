Василий Хмельницкий (образование сварщик если шо) - "Я Вас всех продам, куплю и снова продам, но уже дороже!"
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 16 жов, 2019 20:43
Василий Хмельницкий (образование сварщик если шо) - "Я Вас всех продам, куплю и снова продам, но уже дороже!"
Додано: Сер 16 жов, 2019 21:31
Коллеги, можно вопрос из провинции?
Сколько стоит помещение под кофейню на Крещатике? (и в районе оперного театра?)
Тапками прошу не кидаться, в нашем колхозе 6 и 2 тыс уе. Ракета? Просто интерес, хочу сопоставить
осторожно, пишу из провинции
Додано: Сер 16 жов, 2019 21:32
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
А аренда такого помещения у вас сколько?
Додано: Сер 16 жов, 2019 21:33
Faceless "хрещатик" 1000 грн+-
рядом 200-500 +- торговые 1 этаж
осторожно, пишу из провинции
Додано: Сер 16 жов, 2019 21:36
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Мдя. Знаю, что в районе Республиканского стадиона 20кгрн платят, цена самому интересна.
Додано: Сер 16 жов, 2019 21:36
сори, это за метр?! Или за кофейню? Площадь какая?
осторожно, пишу из провинции
Додано: Сер 16 жов, 2019 21:42
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Не, за всю кофейню. Будь такая цена за метр, я даже не знаю, что там надо продавать и по какой цене. Какой метраж... Трудно сказать, это не отдельное помещение, просто "уголок" с витриной, типичного размера для таких точек
Додано: Сер 16 жов, 2019 22:20
недвигу, тю - вы щас тока шо описали оп а136
мне бы не хотелось начинать флуд и оффтоп на эту тему, но если от 8м объект то цена стартует дето с 15 тгрн - и до бесконечности
но блин это ж мафы со всеми незаконными коммуникациями и вытекающими проблемами, щас меня потрут и будут правы
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Сер 16 жов, 2019 22:27
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Ой, Кинг, не тритесь. По чем купить нормальную недвигу а не будку? Хотя бы порядок цены
осторожно, пишу из провинции
|