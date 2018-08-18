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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2047204820492050

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 254
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
81
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
13%
33
Всього голосів : 254
Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 20:43

  investorkiev написав:https://nv.ua/biz/markets/u-ocean-plaza-pomenyalis-sobstvenniki-kto-kupil-trc-novosti-ukrainy-50048085.html

Закрылась сделка по продаже Оушен-плазы.

Говорят, купил некто Конговец...

Василий Хмельницкий (образование сварщик если шо) - "Я Вас всех продам, куплю и снова продам, но уже дороже!"
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 21:31

Коллеги, можно вопрос из провинции?
Сколько стоит помещение под кофейню на Крещатике? (и в районе оперного театра?)

Тапками прошу не кидаться, в нашем колхозе 6 и 2 тыс уе. Ракета? Просто интерес, хочу сопоставить :)
осторожно, пишу из провинции
vhata
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 21:32

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

vhata написав:Коллеги, можно вопрос из провинции?
Сколько стоит помещение под кофейню на Крещатике? (и в районе оперного театра?)

Тапками прошу не кидаться, в нашем колхозе 6 и 2 тыс уе. Ракета? Просто интерес, хочу сопоставить :)
А аренда такого помещения у вас сколько?
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 21:33

Faceless "хрещатик" 1000 грн+-
рядом 200-500 +- торговые 1 этаж
осторожно, пишу из провинции
vhata
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 21:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

vhata написав:Faceless "хрещатик" 1000 грн+-
Мдя. Знаю, что в районе Республиканского стадиона 20кгрн платят, цена самому интересна.
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 21:36

  Faceless написав:
vhata написав:Faceless "хрещатик" 1000 грн+-
Мдя. Знаю, что в районе Республиканского стадиона 20кгрн платят, цена самому интересна.
сори, это за метр?! Или за кофейню? Площадь какая?
осторожно, пишу из провинции
vhata
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 21:42

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

vhata написав:
  Faceless написав:
vhata написав:Faceless "хрещатик" 1000 грн+-
Мдя. Знаю, что в районе Республиканского стадиона 20кгрн платят, цена самому интересна.
сори, это за метр?!


Не, за всю кофейню. Будь такая цена за метр, я даже не знаю, что там надо продавать и по какой цене. Какой метраж... Трудно сказать, это не отдельное помещение, просто "уголок" с витриной, типичного размера для таких точек
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 22:20

  Faceless написав:Не, за всю кофейню. Будь такая цена за метр, я даже не знаю, что там надо продавать и по какой цене. Какой метраж... Трудно сказать, это не отдельное помещение, просто "уголок" с витриной, типичного размера для таких точек


недвигу, тю - вы щас тока шо описали оп а136
мне бы не хотелось начинать флуд и оффтоп на эту тему, но если от 8м объект то цена стартует дето с 15 тгрн - и до бесконечности
но блин это ж мафы со всеми незаконными коммуникациями и вытекающими проблемами, щас меня потрут и будут правы
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 22:27

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:недвигу, тю - вы щас тока шо описали оп а136
мне бы не хотелось начинать флуд и оффтоп на эту тему, но если от 8м объект то цена стартует дето с 15 тгрн - и до бесконечности
но блин это ж мафы со всеми незаконными коммуникациями и вытекающими проблемами, щас меня потрут и будут правы
Ой, Кинг, не тритесь. По чем купить нормальную недвигу а не будку? Хотя бы порядок цены
осторожно, пишу из провинции
vhata
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