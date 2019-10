Додано: Сер 16 жов, 2019 22:20

Faceless написав: Не, за всю кофейню. Будь такая цена за метр, я даже не знаю, что там надо продавать и по какой цене. Какой метраж... Трудно сказать, это не отдельное помещение, просто "уголок" с витриной, типичного размера для таких точек Не, за всю кофейню. Будь такая цена за метр,. Какой метраж... Трудно сказать, это не отдельное помещение, просто "уголок" с витриной, типичного размера для таких точек



недвигу, тю - вы щас тока шо описали оп а136

мне бы не хотелось начинать флуд и оффтоп на эту тему, но если от 8м объект то цена стартует дето с 15 тгрн - и до бесконечности

но блин это ж мафы со всеми незаконными коммуникациями и вытекающими проблемами, щас меня потрут и будут правы недвигу, тю - вы щас тока шо описали оп а136мне бы не хотелось начинать флуд и оффтоп на эту тему, но если от 8м объект то цена стартует дето с 15 тгрн - и до бесконечностино блин это ж мафы со всеми незаконными коммуникациями и вытекающими проблемами, щас меня потрут и будут правы

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.