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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 16 жов, 2019 20:43
investorkiev написав:
https://nv.ua/biz/markets/u-ocean-plaza-pomenyalis-sobstvenniki-kto-kupil-trc-novosti-ukrainy-50048085.html
Закрылась сделка по продаже Оушен-плазы.
Говорят, купил некто Конговец...
Василий Хмельницкий (образование сварщик если шо) - "Я Вас всех продам, куплю и снова продам, но уже дороже!"
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Додано: Сер 16 жов, 2019 21:31
Коллеги, можно вопрос из провинции?
Сколько стоит помещение под кофейню на Крещатике? (и в районе оперного театра?)
Тапками прошу не кидаться, в нашем колхозе 6 и 2 тыс уе. Ракета? Просто интерес, хочу сопоставить
осторожно, пишу из провинции
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vhata
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Додано: Сер 16 жов, 2019 21:32
vhata написав:
Коллеги, можно вопрос из провинции?
Сколько стоит помещение под кофейню на Крещатике? (и в районе оперного театра?)
Тапками прошу не кидаться, в нашем колхозе 6 и 2 тыс уе. Ракета? Просто интерес, хочу сопоставить
А аренда такого помещения у вас сколько?
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Faceless
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Додано: Сер 16 жов, 2019 21:33
Faceless "хрещатик" 1000 грн+-
рядом 200-500 +- торговые 1 этаж
осторожно, пишу из провинции
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vhata
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Додано: Сер 16 жов, 2019 21:36
vhata написав:Faceless "хрещатик" 1000 грн+-
Мдя. Знаю, что в районе Республиканского стадиона 20кгрн платят, цена самому интересна.
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Додано: Сер 16 жов, 2019 21:36
Faceless написав:
vhata написав:Faceless "хрещатик" 1000 грн+-
Мдя. Знаю, что в районе Республиканского стадиона 20кгрн платят, цена самому интересна.
сори, это за метр?! Или за кофейню? Площадь какая?
осторожно, пишу из провинции
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vhata
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Додано: Сер 16 жов, 2019 21:42
vhata написав: Faceless написав:
vhata написав:Faceless "хрещатик" 1000 грн+-
Мдя. Знаю, что в районе Республиканского стадиона 20кгрн платят, цена самому интересна.
сори, это за метр?!
Не, за всю кофейню. Будь такая цена за метр, я даже не знаю, что там надо продавать и по какой цене. Какой метраж... Трудно сказать, это не отдельное помещение, просто "уголок" с витриной, типичного размера для таких точек
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Faceless
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Додано: Сер 16 жов, 2019 22:20
Faceless написав:
Не, за всю кофейню. Будь такая цена за метр, я даже не знаю, что там надо продавать и по какой цене
. Какой метраж... Трудно сказать, это не отдельное помещение, просто "уголок" с витриной, типичного размера для таких точек
недвигу, тю - вы щас тока шо описали оп а136
мне бы не хотелось начинать флуд и оффтоп на эту тему, но если от 8м объект то цена стартует дето с 15 тгрн - и до бесконечности
но блин это ж мафы со всеми незаконными коммуникациями и вытекающими проблемами, щас меня потрут и будут правы
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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kingkongovets
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Додано: Сер 16 жов, 2019 22:27
kingkongovets написав:
недвигу, тю - вы щас тока шо описали оп а136
мне бы не хотелось начинать флуд и оффтоп на эту тему, но если от 8м объект то цена стартует дето с 15 тгрн - и до бесконечности
но блин это ж мафы со всеми незаконными коммуникациями и вытекающими проблемами, щас меня потрут и будут правы
Ой, Кинг, не тритесь. По чем купить нормальную недвигу а не будку? Хотя бы порядок цены. Заранее - спасибо )
осторожно, пишу из провинции
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vhata
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Додано: Сер 16 жов, 2019 22:33
kingkongovets написав: Faceless написав:
Не, за всю кофейню. Будь такая цена за метр, я даже не знаю, что там надо продавать и по какой цене
. Какой метраж... Трудно сказать, это не отдельное помещение, просто "уголок" с витриной, типичного размера для таких точек
недвигу, тю - вы щас тока шо описали оп а136
мне бы не хотелось начинать флуд и оффтоп на эту тему, но если от 8м объект то цена стартует дето с 15 тгрн - и до бесконечности
но блин это ж мафы со всеми незаконными коммуникациями и вытекающими проблемами, щас меня потрут и будут правы
Не, я не про маф, коммерческая на первом этаже, просто арендуют угол
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Faceless
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