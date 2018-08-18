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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2048204920502051

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 254
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
81
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
13%
33
Всього голосів : 254
Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 22:39

vhata

На Крещатике очень трудно найти недвигу маленькой площади с фасадным входом. В продаже только большие магазины.
Если кафе со входом то это минимум 20-30 кв.м.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 22:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

2. Страны умирают как структуры. Через 50 лет вместо 218 стран будет 600 городов. Уже через 25 лет не будет, например, Австрии, потому что уже сейчас Австрия — это Вена и какие-то там городишки рядом. Это произойдет из-за смены системы восприятия информация, развития транспорта и технологий в целом. То есть сейчас англичанин приезжает в Москвы и сын говорит ему: «Папа, давай съездим в Нижний Новгород!», — а папа отказывается, потому что это далеко, другой город, но через несколько десятков лет Россия превратится условно в Москву, Екатеринбург и Владивосток, а Нижний Новгород станет просто районом Москвы, добраться до которого от Красной площади (будет ли она тогда Красной?) можно будет за считанные минуты.
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 22:46

  zzzzzz написав:vhata

На Крещатике очень трудно найти недвигу маленькой площади с фасадным входом. В продаже только большие магазины.
Если кафе со входом то это минимум 20-30 кв.м.
Наблюдала за продажей объекта знакомого, была уверена, что хотелка завышена. Но он уплыл.
Площадь до 50м2, вот и возник интерес, если в колхозах цена такая, то по чем Киев?! Круто было бы иметь фасад на Крещатике :)))
осторожно, пишу из провинции
vhata
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 22:50

  vhata написав:
  zzzzzz написав:vhata

На Крещатике очень трудно найти недвигу маленькой площади с фасадным входом. В продаже только большие магазины.
Если кафе со входом то это минимум 20-30 кв.м.
Наблюдала за продажей объекта знакомого, была уверена, что хотелка завышена. Но он уплыл.
Площадь до 50м2, вот и возник интерес, если в колхозах цена такая, то по чем Киев?! Круто было бы иметь фасад на Крещатике :)))


Там некоторые магазины работают в убыток, но само местонахождение является рекламой бренда, по-этому они тянут эту убыточную ношу))) Сколько там уже брендов сменилось огого...

Так а за сколько ушел объект в 50м2 ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 22:54

  zzzzzz написав:Так а за сколько ушел объект в 50м2 ?
Почти 2 за метр, но это "оперный театр", а не "крещатик"
Мальчики, вы развели меня на кучу информации :) , так поделитесь, если кто знает, по чем м2 на Крещатике?
осторожно, пишу из провинции
vhata
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 22:58

vhata
6-11 куе за м2 ( но это большие площади от 200 кв , маленьких нет )
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 23:00

  zzzzzz написав:vhata
6-11 куе за м2 ( но это большие площади от 200 кв , маленьких нет )

круть, спасибо!
осторожно, пишу из провинции
vhata
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 23:18

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

По первичке у перекупов сейчас стагнация. Некуда перевкладываться. Это плохая ситуация для ДБК-4, их система строилась на перекупах.
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 23:22

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Следующий год пройдёт под знаком пресыщения рынка аренды. аренда расти перестанет.
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 23:41

  Оранжевый-хит сезона написав:Следующий год пройдёт под знаком пресыщения рынка аренды. аренда расти перестанет.


Следующий год пройдет вот под таким знаком:

надо пояснять что намечается? :mrgreen:Зображення
Понаехал
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