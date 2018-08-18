vhata
На Крещатике очень трудно найти недвигу маленькой площади с фасадным входом. В продаже только большие магазины.
Если кафе со входом то это минимум 20-30 кв.м.
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Додано: Сер 16 жов, 2019 22:39
vhata
На Крещатике очень трудно найти недвигу маленькой площади с фасадным входом. В продаже только большие магазины.
Если кафе со входом то это минимум 20-30 кв.м.
Живите своим умом!
Додано: Сер 16 жов, 2019 22:43
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
2. Страны умирают как структуры. Через 50 лет вместо 218 стран будет 600 городов. Уже через 25 лет не будет, например, Австрии, потому что уже сейчас Австрия — это Вена и какие-то там городишки рядом. Это произойдет из-за смены системы восприятия информация, развития транспорта и технологий в целом. То есть сейчас англичанин приезжает в Москвы и сын говорит ему: «Папа, давай съездим в Нижний Новгород!», — а папа отказывается, потому что это далеко, другой город, но через несколько десятков лет Россия превратится условно в Москву, Екатеринбург и Владивосток, а Нижний Новгород станет просто районом Москвы, добраться до которого от Красной площади (будет ли она тогда Красной?) можно будет за считанные минуты.
Додано: Сер 16 жов, 2019 22:46
Наблюдала за продажей объекта знакомого, была уверена, что хотелка завышена. Но он уплыл.
Площадь до 50м2, вот и возник интерес, если в колхозах цена такая, то по чем Киев?! Круто было бы иметь фасад на Крещатике ))
осторожно, пишу из провинции
Додано: Сер 16 жов, 2019 22:50
Там некоторые магазины работают в убыток, но само местонахождение является рекламой бренда, по-этому они тянут эту убыточную ношу))) Сколько там уже брендов сменилось огого...
Так а за сколько ушел объект в 50м2 ?
Живите своим умом!
Додано: Сер 16 жов, 2019 22:54
Почти 2 за метр, но это "оперный театр", а не "крещатик"
Мальчики, вы развели меня на кучу информации , так поделитесь, если кто знает, по чем м2 на Крещатике?
осторожно, пишу из провинции
Додано: Сер 16 жов, 2019 22:58
vhata
6-11 куе за м2 ( но это большие площади от 200 кв , маленьких нет )
Живите своим умом!
Додано: Сер 16 жов, 2019 23:00
круть, спасибо!
осторожно, пишу из провинции
Додано: Сер 16 жов, 2019 23:18
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
По первичке у перекупов сейчас стагнация. Некуда перевкладываться. Это плохая ситуация для ДБК-4, их система строилась на перекупах.
Додано: Сер 16 жов, 2019 23:22
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Следующий год пройдёт под знаком пресыщения рынка аренды. аренда расти перестанет.
Додано: Сер 16 жов, 2019 23:41
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