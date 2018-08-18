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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2049205020512052

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 254
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
81
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
13%
33
Всього голосів : 254
Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 00:16

  Понаехал написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Следующий год пройдёт под знаком пресыщения рынка аренды. аренда расти перестанет.


Следующий год пройдет вот под таким знаком:

надо пояснять что намечается? :mrgreen:Зображення

Что за график?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 00:26

  zzzzzz написав:Что за график?

По вложению в трежарис и в голду. на фоне рекордного выкупа Японией(максимальный за 3-4года) тредажарис, все равно идет большое переливание денег из них в золото большими игроками. по сути киты раскачивают. Зачем- хороший вопрос.
Я склоняюсь к тому, что дело к шухеру идет.
Понаехал
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