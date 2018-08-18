Что за график?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 17 жов, 2019 00:16
Что за график?
Живите своим умом!
Додано: Чет 17 жов, 2019 00:26
По вложению в трежарис и в голду. на фоне рекордного выкупа Японией(максимальный за 3-4года) тредажарис, все равно идет большое переливание денег из них в золото большими игроками. по сути киты раскачивают. Зачем- хороший вопрос.
Я склоняюсь к тому, что дело к шухеру идет.
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