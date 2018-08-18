|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 17 жов, 2019 00:26
zzzzzz написав:
Что за график?
По вложению в трежарис и в голду. на фоне рекордного выкупа Японией(максимальный за 3-4года) тредажарис, все равно идет большое переливание денег из них в золото большими игроками. по сути киты раскачивают. Зачем- хороший вопрос.
Я склоняюсь к тому, что дело к шухеру идет.
-
Понаехал
-
-
- Повідомлень: 3464
- З нами з: 22.05.16
- Подякував: 71 раз.
- Подякували: 109 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 17 жов, 2019 07:55
airmax78 написав: Прохожий написав: airmax78 написав:
Ажиотаж на Лукьяновке спал слегонца. Цены остудили интерес. Уже звонят из ОП спрашивают: как же так, вы записывались и не пришли? Давайте мы вас на другой день запишем. Все-таки 1600 за метр котлована - ПЦ как дорого
.
ПА900 уже предлагают?Патриотика ПА1300
лично меня сразила наповал, да готовое, но реальные ипеня...
При цене 2куе в центре - 1300 за Патриотику - это за пределами добра и зла.
Да, забыл, экспозиция 3 недели. Покупатели с Черкасс. Он айтишник, жена домохозяйка. Покупка ребенку, который черезтпару лет приедет в Киев поступать на учебу.
-
asin
-
-
- Повідомлень: 187
- З нами з: 09.11.14
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 30 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 17 жов, 2019 08:15
Оранжевый-хит сезона написав:
По первичке у перекупов сейчас стагнация. Некуда перевкладываться. Это плохая ситуация для ДБК-4, их система строилась на перекупах.
Как раз дбк не потеряет перекупов, они вначале не завышают цену и даже сейчас можно брать и цена вырастет
-
Kostia
-
-
- Повідомлень: 1197
- З нами з: 02.11.16
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 158 раз.
-
- Профіль
-
2
3
Додано: Чет 17 жов, 2019 08:23
Прохожий написав:
бггг
это переделанная 1к
полноразмерные 2к там сдаются за 20кгрн, так что в данном случае про 8% это ваши фантазии
так 1к сдается за 16к минимум
калькулятор дать?
-
kivin
-
-
- Повідомлень: 34
- З нами з: 01.10.19
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 17 жов, 2019 08:43
Прохожий написав:
Кста, напомните сколько лет с 2мя детьми снимали гостинку на Гетьмана
1 год и 11 месяцев
и не на Гетьмана, а на Довженко. Я ранее про улицу никогда не писал, это Вы сами прикинули
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
-
Serg-ik
-
1
-
- Повідомлень: 9715
- З нами з: 10.06.11
- Подякував: 171 раз.
- Подякували: 840 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 17 жов, 2019 08:46
Kostia написав: Оранжевый-хит сезона написав:
По первичке у перекупов сейчас стагнация. Некуда перевкладываться. Это плохая ситуация для ДБК-4, их система строилась на перекупах.
Как раз дбк не потеряет перекупов, они вначале не завышают цену и даже сейчас можно брать и цена вырастет
Читай медленно шевеля губами. Перекладываться некуда.
Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk
-
Оранжевый-хит сезона
-
-
- Повідомлень: 20362
- З нами з: 20.04.08
- Подякував: 366 раз.
- Подякували: 507 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 17 жов, 2019 08:48
Оранжевый-хит сезона написав: Kostia написав: Оранжевый-хит сезона написав:
По первичке у перекупов сейчас стагнация. Некуда перевкладываться. Это плохая ситуация для ДБК-4, их система строилась на перекупах.
Как раз дбк не потеряет перекупов, они вначале не завышают цену и даже сейчас можно брать и цена вырастет
Читай медленно шевеля губами. Перекладываться некуда.
Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk
а Медовый?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
-
Прохожий
-
-
- Повідомлень: 11028
- З нами з: 05.06.13
- Подякував: 465 раз.
- Подякували: 1040 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 17 жов, 2019 08:49
Прохожий написав:
а Медовый?
А из Медового в ДБК - бинго !
Живите своим умом!
-
zzzzzz
-
1
-
- Повідомлень: 35719
- З нами з: 03.10.11
- Подякував: 3476 раз.
- Подякували: 7621 раз.
-
- Профіль
-
34
7
2
Додано: Чет 17 жов, 2019 08:55
vhata написав: zzzzzz написав:
Так а за сколько ушел объект в 50м2 ?
Почти 2 за метр, но это "оперный театр", а не "крещатик"
Мальчики, вы развели меня на кучу информации
, так поделитесь, если кто знает, по чем м2 на Крещатике?
2000 за метр комерческого фасада в центре ,почти в самом дорогом городе страны это завышенная хотелка?
Такое впечатление,что ветку оккупировали студентки с забитого села,которые больше стипендии ПТУ в руках не держали,но зато виртуально стояки круш выкупают, по рестикам таскаются с папиками и уже крылья выросли,начали понимать жизнь,о боги,как они нашли этот форум,что за проклятье.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
-
somilitark
-
-
- Повідомлень: 10661
- З нами з: 30.12.09
- Подякував: 306 раз.
- Подякували: 2218 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Чет 17 жов, 2019 08:56
Итак, премьер, мэр и вся его свита угрожали балкону на Майдане.
А у того оказалась вся разрешительная документация.
И балкон говорит "стадион, так стадион".
Даже не знаю, за кого болеть.
Все такие красивые.
ЗЫ: кстати, вступили бы в НАТО - нас бы защитили от балконов...
ЗЫЫ: а может тот балкон первый вступил в НАТО и теперь нас от него нужно защищать...
-
investorkiev
-
-
- Повідомлень: 1158
- З нами з: 06.03.19
- Подякував: 50 раз.
- Подякували: 173 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|16662
|2625178
|
|
|8
|8116
|
|
|455
|184049
|
|