Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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По вложению в трежарис и в голду. на фоне рекордного выкупа Японией(максимальный за 3-4года) тредажарис, все равно идет большое переливание денег из них в золото большими игроками. по сути киты раскачивают. Зачем- хороший вопрос. Я склоняюсь к тому, что дело к шухеру идет.
airmax78 написав:Ажиотаж на Лукьяновке спал слегонца. Цены остудили интерес. Уже звонят из ОП спрашивают: как же так, вы записывались и не пришли? Давайте мы вас на другой день запишем. Все-таки 1600 за метр котлована - ПЦ как дорого.
ПА900 уже предлагают? Патриотика ПА1300 лично меня сразила наповал, да готовое, но реальные ипеня...
При цене 2куе в центре - 1300 за Патриотику - это за пределами добра и зла.
Да, забыл, экспозиция 3 недели. Покупатели с Черкасс. Он айтишник, жена домохозяйка. Покупка ребенку, который черезтпару лет приедет в Киев поступать на учебу.
zzzzzz написав:Так а за сколько ушел объект в 50м2 ?
Почти 2 за метр, но это "оперный театр", а не "крещатик" Мальчики, вы развели меня на кучу информации , так поделитесь, если кто знает, по чем м2 на Крещатике?
2000 за метр комерческого фасада в центре ,почти в самом дорогом городе страны это завышенная хотелка? Такое впечатление,что ветку оккупировали студентки с забитого села,которые больше стипендии ПТУ в руках не держали,но зато виртуально стояки круш выкупают, по рестикам таскаются с папиками и уже крылья выросли,начали понимать жизнь,о боги,как они нашли этот форум,что за проклятье.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.