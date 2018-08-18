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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2049205020512052

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 254
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
81
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
13%
33
Всього голосів : 254
Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 00:16

  Понаехал написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Следующий год пройдёт под знаком пресыщения рынка аренды. аренда расти перестанет.


Следующий год пройдет вот под таким знаком:

надо пояснять что намечается? :mrgreen:Зображення

Что за график?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 00:26

  zzzzzz написав:Что за график?

По вложению в трежарис и в голду. на фоне рекордного выкупа Японией(максимальный за 3-4года) тредажарис, все равно идет большое переливание денег из них в золото большими игроками. по сути киты раскачивают. Зачем- хороший вопрос.
Я склоняюсь к тому, что дело к шухеру идет.
Понаехал
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 07:55

  airmax78 написав:
  Прохожий написав:
  airmax78 написав:Ажиотаж на Лукьяновке спал слегонца. Цены остудили интерес. Уже звонят из ОП спрашивают: как же так, вы записывались и не пришли? Давайте мы вас на другой день запишем. Все-таки 1600 за метр котлована - ПЦ как дорого.

ПА900 уже предлагают?
Патриотика ПА1300 лично меня сразила наповал, да готовое, но реальные ипеня...

При цене 2куе в центре - 1300 за Патриотику - это за пределами добра и зла.

Да, забыл, экспозиция 3 недели. Покупатели с Черкасс. Он айтишник, жена домохозяйка. Покупка ребенку, который черезтпару лет приедет в Киев поступать на учебу.
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 08:15

  Оранжевый-хит сезона написав:По первичке у перекупов сейчас стагнация. Некуда перевкладываться. Это плохая ситуация для ДБК-4, их система строилась на перекупах.

Как раз дбк не потеряет перекупов, они вначале не завышают цену и даже сейчас можно брать и цена вырастет
Kostia
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 08:23

  Прохожий написав:
  kivin написав:если не охота париться, торговаться и тд
то вот:
https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-2- ... 50eff18942

купили(без торга) и сразу получаете 8% в долл

бггг
это переделанная 1к
полноразмерные 2к там сдаются за 20кгрн, так что в данном случае про 8% это ваши фантазии :mrgreen:

так 1к сдается за 16к минимум
калькулятор дать?
kivin
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 08:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Прохожий написав:Кста, напомните сколько лет с 2мя детьми снимали гостинку на Гетьмана

1 год и 11 месяцев
и не на Гетьмана, а на Довженко. Я ранее про улицу никогда не писал, это Вы сами прикинули
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 08:46

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Kostia написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:По первичке у перекупов сейчас стагнация. Некуда перевкладываться. Это плохая ситуация для ДБК-4, их система строилась на перекупах.

Как раз дбк не потеряет перекупов, они вначале не завышают цену и даже сейчас можно брать и цена вырастет
Читай медленно шевеля губами. Перекладываться некуда.

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Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 08:48

  Оранжевый-хит сезона написав:
Kostia написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:По первичке у перекупов сейчас стагнация. Некуда перевкладываться. Это плохая ситуация для ДБК-4, их система строилась на перекупах.

Как раз дбк не потеряет перекупов, они вначале не завышают цену и даже сейчас можно брать и цена вырастет
Читай медленно шевеля губами. Перекладываться некуда.

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а Медовый?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 08:49

  Прохожий написав:а Медовый?

А из Медового в ДБК - бинго ! :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
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  #<1 ... 2049205020512052
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