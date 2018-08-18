Додано: Чет 17 жов, 2019 09:46

Vlad442 написав: Уже не раз обсуждали. Считать рентабельность нужно от текущей стоимости, потому что рентабельность это мера сравнения эффективности инвестиций.

Купили в 16 однушку в Эврике за 26, прождали 2 года, повезло, стройку не остановили, сделали ремонт и меблировали за 4 тыс и сдаете за 400 долларов. Якобы 16% годовых. Я говорю "я тоже хочу, где очередь занимать?" Вы отвечаете "все, поезд ушел, покупайте за 60 и сдавайте". Я покупаю и у меня рентабельность 8%, а у вас 16%. В чем смысл тогда этих цифр?



Представьте, что после сдачи продали сами себе, зафиксировали прибыль как перекуп, и потом пошли считать от этой цены рентабельность как арендодатель. Уже не раз обсуждали. Считать рентабельность нужно от текущей стоимости, потому что рентабельность это мера сравнения эффективности инвестиций.Купили в 16 однушку в Эврике за 26, прождали 2 года, повезло, стройку не остановили, сделали ремонт и меблировали за 4 тыс и сдаете за 400 долларов. Якобы 16% годовых. Я говорю "я тоже хочу, где очередь занимать?" Вы отвечаете "все, поезд ушел, покупайте за 60 и сдавайте". Я покупаю и у меня рентабельность 8%, а у вас 16%. В чем смысл тогда этих цифр?Представьте, что после сдачи продали сами себе, зафиксировали прибыль как перекуп, и потом пошли считать от этой цены рентабельность как арендодатель.

Категорически не согласен.В данном случае доход от аренды - аналог долгосрочного депозита. Купил недвигу (аналог "положил на депозит") - получаешь арендную плату (аналог процентов). Соответственно и доходность считается. Потратил 40 тыс., получаешь 400 в месяц = 12% годовых.Если цена на купленную недвижимость меняется - это ни о чем до момента ее продажи не говорит (цена как выросла сегодня - так может и упасть в будущем). Это только может греть душу в виде потенциальной прибыли. А вот если недвижимость продается и эта прибыль фиксируется - тогда только можно ее "фиксировать". Но это будет аналог прибыли от капитальных вложений. Или долгосрочных инвестиций. Единоразовая прибыль. А вот получаемый в процессе сдачи недвиги в аренду доход - это текущая доходность инвестиции, и считать ее нужно исключительно от суммы вложений, и никак иначе.В приведенном Вами примере все так, у одного будет рентабельность 16% годовых, а у другого 8% годовых. Именно потому, что для получения 400 в месяц один потратил 30 тысяч, а другой - 60 тысяч.Единственный нюанс - для правильного расчета рентабельности покупки "на котловане" нужно учесть время "простоя" инвестиции - пока дом строится и делается ремонт. Но это нюансы.