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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 254
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
81
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
13%
33
Всього голосів : 254
Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 08:59

  vhata написав:Круто было бы иметь фасад на Крещатике :)))


крещатик с трафиком из провинциальных понаехов, секс-/и просто туристов уже давно не айс в плане престижа и рентабельности у ритейла
большая васильковская и антоновича в этом плане рулят
а у рестораторов в почете подол
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 09:20

Приват банк опять вывали на Сетам квартиры за адресою: м. Київ, вул. Запорожця Петра, будинок 26-А

Всего 98 квартир. Цена от 9500 грн/м2 ( 271 кв.м ) до 14500 грн/м2 ( 60 кв.м )
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 09:24

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  investorkiev написав:Итак, премьер, мэр и вся его свита угрожали балкону на Майдане.
А у того оказалась вся разрешительная документация.
Даже не знаю, за кого болеть.

Почему никто не вспоминает ДАБИ в этой истории. Это она разрешила. В ДАБИ корень зла, если есть зло в этой ситуации. Просить можно что угодно, хоть космодром на крыше. ДАБИ решает что можно, а что нельзя. Ждём когда доблестные следователи и прокуроры ДАБИрутся до выдавателя разрешений
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 09:35

  Понаехал написав:
  zzzzzz написав:Что за график?

По вложению в трежарис и в голду. на фоне рекордного выкупа Японией(максимальный за 3-4года) тредажарис, все равно идет большое переливание денег из них в золото большими игроками. по сути киты раскачивают. Зачем- хороший вопрос.
Я склоняюсь к тому, что дело к шухеру идет.

Пиши в личку хббгаву, срочно решайте что то. Как вариант нужно прыгать в тихую гавань -в студию в Мурино, или на крайняк в махачкале бетонироваться
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 09:46

  Vlad442 написав:Уже не раз обсуждали. Считать рентабельность нужно от текущей стоимости, потому что рентабельность это мера сравнения эффективности инвестиций.
Купили в 16 однушку в Эврике за 26, прождали 2 года, повезло, стройку не остановили, сделали ремонт и меблировали за 4 тыс и сдаете за 400 долларов. Якобы 16% годовых. Я говорю "я тоже хочу, где очередь занимать?" Вы отвечаете "все, поезд ушел, покупайте за 60 и сдавайте". Я покупаю и у меня рентабельность 8%, а у вас 16%. В чем смысл тогда этих цифр?

Представьте, что после сдачи продали сами себе, зафиксировали прибыль как перекуп, и потом пошли считать от этой цены рентабельность как арендодатель.

Категорически не согласен.
В данном случае доход от аренды - аналог долгосрочного депозита. Купил недвигу (аналог "положил на депозит") - получаешь арендную плату (аналог процентов). Соответственно и доходность считается. Потратил 40 тыс., получаешь 400 в месяц = 12% годовых.
Если цена на купленную недвижимость меняется - это ни о чем до момента ее продажи не говорит (цена как выросла сегодня - так может и упасть в будущем). Это только может греть душу в виде потенциальной прибыли. А вот если недвижимость продается и эта прибыль фиксируется - тогда только можно ее "фиксировать". Но это будет аналог прибыли от капитальных вложений. Или долгосрочных инвестиций. Единоразовая прибыль. А вот получаемый в процессе сдачи недвиги в аренду доход - это текущая доходность инвестиции, и считать ее нужно исключительно от суммы вложений, и никак иначе.

В приведенном Вами примере все так, у одного будет рентабельность 16% годовых, а у другого 8% годовых. Именно потому, что для получения 400 в месяц один потратил 30 тысяч, а другой - 60 тысяч.
Единственный нюанс - для правильного расчета рентабельности покупки "на котловане" нужно учесть время "простоя" инвестиции - пока дом строится и делается ремонт. Но это нюансы.
Dimar
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 09:54

  investorkiev написав:
  Dimar написав:investorkiev
Глянул этот Навигатор.
Че-то как-то не очень :)
Но все равно спасибо, с точки зрения пристроить деньги для получения текущей доходности вполне может быть.
Другое дело, что с точки зрения будущей ликвидности - могут быть проблемы.

не будет у вас проблем с ликвидностью. вижу что вы вообще не в рынке. первая инвестиция?

Ну как сказать :) Да, квартиру специально под сдачу в аренду пока еще не покупал. Паркинги брал, все гуд. На мой взгляд, при правильном выборе - значительно лучше квартиры. И доходность выше, и геморроя совсем нет: не заморачиваешься ремонтом, не трусишься за сохранность имущества. Трудность в одном - крайне редко можно купить паркинг в перспективном в этом плане объекте без покупки квартиры (если у застройщика брать). А на вторичке цена паркинга сразу взлетает, если объект был выбран правильно :)

Поэтому подумываю теперь купить квартирку под аренду.
А насчет Навигатора - может Вы и правильно говорите, но вот как-то не лежит душа брать панельку, да еще и райончик так себе. Даже под потенциально высокую доходность (тоже еще вопрос). Может я и не прав и надо просто свыкнуться с мыслью.
Dimar
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 09:55

  Dimar написав:[. Именно потому, что для получения 400 в месяц один потратил 30 тысяч, а другой - 60 тысяч.
Единственный нюанс - для правильного расчета рентабельности покупки "на котловане" нужно учесть время "простоя" инвестиции - пока дом строится и делается ремонт. Но это нюансы.

Владу нужно так, чтоб всегда было сэм восэм. Очевидно греет душу.
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 09:56

  Dimar написав:Единственный нюанс - для правильного расчета рентабельности покупки "на котловане" нужно учесть время "простоя" инвестиции - пока дом строится и делается ремонт. Но это нюансы.

Меня всегда умиляет что за 2-3 года ожидания никто не хочет прибавлять к цене покупки стоимость денег на этом отрезке )) А это может быть 20-30% смотря по какой ставке считать.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 09:59

  Dimar написав:В данном случае доход от аренды - аналог долгосрочного депозита. Купил недвигу (аналог "положил на депозит") - получаешь арендную плату (аналог процентов). Соответственно и доходность считается. Потратил 40 тыс., получаешь 400 в месяц = 12% годовых.


вы (как и подавляющее большинство пересичных) путаете бизнес с пассивным доходом от инвестиций в чужой бизнес
это распространенная ошибка
в случае с депо (или инвестициями в акции, крипту, или драгметалы) от вас зависит лишь момент входа/выхода, инвестиции в котлован - это вообще казино
аренда же - это бизнес, где львиная доля успеха зависит от качества вашего каждодневного менеджмента и недвига здесь - лишь основные средства и орудия производства
поймите уже это наконец и прекращайте сравнивать мягкое с теплым
Востаннє редагувалось kingkongovets в Чет 17 жов, 2019 10:21, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 10:03

  Оранжевый-хит сезона написав:
Kostia написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:По первичке у перекупов сейчас стагнация. Некуда перевкладываться. Это плохая ситуация для ДБК-4, их система строилась на перекупах.

Как раз дбк не потеряет перекупов, они вначале не завышают цену и даже сейчас можно брать и цена вырастет
Читай медленно шевеля губами. Перекладываться некуда.

Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk

Читай медленно шевеля губами, в дбк перкупам выгодно вкладываться потому что точно достроят и цена вырастет
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