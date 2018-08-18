крещатик с трафиком из провинциальных понаехов, секс-/и просто туристов уже давно не айс в плане престижа и рентабельности у ритейла
большая васильковская и антоновича в этом плане рулят
а у рестораторов в почете подол
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 17 жов, 2019 08:59
крещатик с трафиком из провинциальных понаехов, секс-/и просто туристов уже давно не айс в плане престижа и рентабельности у ритейла
большая васильковская и антоновича в этом плане рулят
а у рестораторов в почете подол
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Чет 17 жов, 2019 09:20
Приват банк опять вывали на Сетам квартиры за адресою: м. Київ, вул. Запорожця Петра, будинок 26-А
Всего 98 квартир. Цена от 9500 грн/м2 ( 271 кв.м ) до 14500 грн/м2 ( 60 кв.м )
Живите своим умом!
Додано: Чет 17 жов, 2019 09:24
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Почему никто не вспоминает ДАБИ в этой истории. Это она разрешила. В ДАБИ корень зла, если есть зло в этой ситуации. Просить можно что угодно, хоть космодром на крыше. ДАБИ решает что можно, а что нельзя. Ждём когда доблестные следователи и прокуроры ДАБИрутся до выдавателя разрешений
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Чет 17 жов, 2019 09:35
Пиши в личку хббгаву, срочно решайте что то. Как вариант нужно прыгать в тихую гавань -в студию в Мурино, или на крайняк в махачкале бетонироваться
Додано: Чет 17 жов, 2019 09:46
Категорически не согласен.
В данном случае доход от аренды - аналог долгосрочного депозита. Купил недвигу (аналог "положил на депозит") - получаешь арендную плату (аналог процентов). Соответственно и доходность считается. Потратил 40 тыс., получаешь 400 в месяц = 12% годовых.
Если цена на купленную недвижимость меняется - это ни о чем до момента ее продажи не говорит (цена как выросла сегодня - так может и упасть в будущем). Это только может греть душу в виде потенциальной прибыли. А вот если недвижимость продается и эта прибыль фиксируется - тогда только можно ее "фиксировать". Но это будет аналог прибыли от капитальных вложений. Или долгосрочных инвестиций. Единоразовая прибыль. А вот получаемый в процессе сдачи недвиги в аренду доход - это текущая доходность инвестиции, и считать ее нужно исключительно от суммы вложений, и никак иначе.
В приведенном Вами примере все так, у одного будет рентабельность 16% годовых, а у другого 8% годовых. Именно потому, что для получения 400 в месяц один потратил 30 тысяч, а другой - 60 тысяч.
Единственный нюанс - для правильного расчета рентабельности покупки "на котловане" нужно учесть время "простоя" инвестиции - пока дом строится и делается ремонт. Но это нюансы.
Додано: Чет 17 жов, 2019 09:54
Ну как сказать Да, квартиру специально под сдачу в аренду пока еще не покупал. Паркинги брал, все гуд. На мой взгляд, при правильном выборе - значительно лучше квартиры. И доходность выше, и геморроя совсем нет: не заморачиваешься ремонтом, не трусишься за сохранность имущества. Трудность в одном - крайне редко можно купить паркинг в перспективном в этом плане объекте без покупки квартиры (если у застройщика брать). А на вторичке цена паркинга сразу взлетает, если объект был выбран правильно
Поэтому подумываю теперь купить квартирку под аренду.
А насчет Навигатора - может Вы и правильно говорите, но вот как-то не лежит душа брать панельку, да еще и райончик так себе. Даже под потенциально высокую доходность (тоже еще вопрос). Может я и не прав и надо просто свыкнуться с мыслью.
Додано: Чет 17 жов, 2019 09:55
Владу нужно так, чтоб всегда было сэм восэм. Очевидно греет душу.
Додано: Чет 17 жов, 2019 09:56
Меня всегда умиляет что за 2-3 года ожидания никто не хочет прибавлять к цене покупки стоимость денег на этом отрезке )) А это может быть 20-30% смотря по какой ставке считать.
Живите своим умом!
Додано: Чет 17 жов, 2019 09:59
вы (как и подавляющее большинство пересичных) путаете бизнес с пассивным доходом от инвестиций в чужой бизнес
это распространенная ошибка
в случае с депо (или инвестициями в акции, крипту, или драгметалы) от вас зависит лишь момент входа/выхода, инвестиции в котлован - это вообще казино
аренда же - это бизнес, где львиная доля успеха зависит от качества вашего каждодневного менеджмента и недвига здесь - лишь основные средства и орудия производства
поймите уже это наконец и прекращайте сравнивать мягкое с теплым
Востаннє редагувалось kingkongovets в Чет 17 жов, 2019 10:21, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Чет 17 жов, 2019 10:03
Читай медленно шевеля губами, в дбк перкупам выгодно вкладываться потому что точно достроят и цена вырастет
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