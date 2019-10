Додано: Чет 17 жов, 2019 08:59

vhata написав: Круто было бы иметь фасад на Крещатике )) Круто было бы иметь фасад на Крещатике))



крещатик с трафиком из провинциальных понаехов, секс-/и просто туристов уже давно не айс в плане престижа и рентабельности у ритейла

большая васильковская и антоновича в этом плане рулят

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.