Что-то типа дисконтирования дебиторки на период "от оплаты до ввода в эксплуатацию"? Дисконтик в размере среднегодовой ставки по депозиту списываем на расходы
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 17 жов, 2019 10:27
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Что-то типа дисконтирования дебиторки на период "от оплаты до ввода в эксплуатацию"? Дисконтик в размере среднегодовой ставки по депозиту списываем на расходы
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Чет 17 жов, 2019 10:30
еще одна распространенная ошибка - считать рентабельность сваливая в одну кучу удорожание актива и доход от аренды, тут практически все этим грешат
спекуляция и аренда - это два разных бизнеса, их нельзя считать вместе
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Чет 17 жов, 2019 10:34
Ну и в чем же я не прав?
Изначально речь шла о расчете доходности аренды и какую базу надо применять в этом случае - цену приобретения (мой тезис) или текущую рыночную стоимость (тезис Влада). Я говорю, что это ROI - рентабельность инвестиции и она считается как отдача на вложенный капитал. То есть к цене покупки, а не к текущей цене недвиги.
В случае продажи ОС дороже - это уже другая статья
И именно по указанной Вами причине ("львиная доля успеха зависит от качества вашего каждодневного менеджмента и недвига здесь - лишь основные средства и орудия производства") я очень скептически отнесся к предложенному Навигатору. Возможно, текущая доходность там будет вполне ничего. А вот насчет роста стоимости квартиры в будущем я не уверен. А я хочу вкладываться в качественные "основные средства".
Додано: Чет 17 жов, 2019 10:35
Еще надо добавить риск встрять надолго.
Та же еврика первый дом строили-строили и спустя полгода построили, следующие дома год задержки, приостановка стройки, кипиш-митинги обманутых инвесторов аркады, еще 2 сданых дома и все, приплыли. три дома на 99% готовности уже скоро год как остановилась стройка(задержка уже второй год пошел) + еще 2 десятка домов встали на разных стадиях котлована-коробки, в итоге сейчас цены на олх дешевле чем были в прайсе застройщика, как тут доходность считать?
Додано: Чет 17 жов, 2019 10:36
Ну вот - Вы подтвердили мой тезис. То есть мы говорим об одном и том же.
Додано: Чет 17 жов, 2019 10:37
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
по международным стандартам учёта. Для мира это не ново, всё придумано до нас
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Чет 17 жов, 2019 10:40
вы неправы
1) в том шо проводите аналогии между бизнесом и пассивным доходом от инвестиций
2) шо валите в одну кучу удорожание актива и доход от аренды
рентабельность считается от текущей стоимости, прибыль от удорожания имеет смысл считать лишь в случае ее фиксации, и как вам справедливо заметили - где в ваших расчетах стоимость денег во время достройки объекта?
это немалый срок, знаете ли, вложенные в готовый объект деньги могут нагенерить вполне весомую сумму за это время
в общем - ламерский расчет, уж простите
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Чет 17 жов, 2019 10:42
Фейслесс, Вы как бы любитель Лесного массива. Почему не продаётся? Года два уже в продаже.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Чет 17 жов, 2019 10:44
может потому шо это не лесной массив?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Чет 17 жов, 2019 10:44
Почти тезка
Доходность надо считать, когда она появится в реале. И в базу расчета включить все понесенные фактически расходы, включая коррекцию на простой (методы могут быть разные).
А вот до того времени - в зависимости от степени "попадалова" - ввести в учет формирование резервов под безнадежную задолженность вплоть до 100% с последующем (не дай бог) списанием в убыток.
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