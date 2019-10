Додано: Чет 17 жов, 2019 10:30

Serg-ik написав: Dimar написав: Единственный нюанс - для правильного расчета рентабельности покупки "на котловане" нужно учесть время "простоя" инвестиции - пока дом строится и делается ремонт. Но это нюансы Единственный нюанс - для правильного расчета рентабельности покупки "на котловане" нужно учесть время "простоя" инвестиции - пока дом строится и делается ремонт. Но это нюансы

Что-то типа дисконтирования дебиторки на период "от оплаты до ввода в эксплуатацию"? Дисконтик в размере среднегодовой ставки по депозиту списываем на расходы Что-то типа дисконтирования дебиторки на период "от оплаты до ввода в эксплуатацию"? Дисконтик в размере среднегодовой ставки по депозиту списываем на расходы



еще одна распространенная ошибка - считать рентабельность сваливая в одну кучу удорожание актива и доход от аренды, тут практически все этим грешат

спекуляция и аренда - это два разных бизнеса, их нельзя считать вместе еще одна распространенная ошибка - считать рентабельность сваливая в одну кучу удорожание актива и доход от аренды, тут практически все этим грешатспекуляция и аренда - это два разных бизнеса, их нельзя считать вместе

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.