Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
kingkongovets написав:может потому шо это не лесной массив?
Вот именнопотому и спрашиваю. Это не лесной массив, но при этом очень рядом. Наверняка он и окрестности знает, сможетответить поччему в том месте не продаётся? Просто плохое место ( больничка, морг) или из -за подтопления подвала в доме? или еще чего
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности? https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
kingkongovets написав:может потому шо это не лесной массив?
Вот именнопотому и спрашиваю. Это не лесной массив, но при этом очень рядом. Наверняка он и окрестности знает, сможетответить поччему в том месте не продаётся? Просто плохое место ( больничка, морг) или из -за подтопления подвала в доме? или еще чего
почему не продается именно там - не знаю, не видел доков но воскресенка и лесной - две большие разницы, на воскресенке нет метро, да и вообще райончик гнусный ну и "покупкой" сделку на сетаме называть все же преувеличение, зачастую это просто билет на войну
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
вы неправы 1) в том шо проводите аналогии между бизнесом и пассивным доходом от инвестиций 2) шо валите в одну кучу удорожание актива и доход от аренды
рентабельность считается от текущей стоимости, прибыль от удорожания имеет смысл считать лишь в случае ее фиксации, и как вам справедливо заметили - где в ваших расчетах стоимость денег во время достройки объекта? это немалый срок, знаете ли, вложенные в готовый объект деньги могут нагенерить вполне весомую сумму за это время в общем - ламерский расчет, уж простите
Вы меня как-то по диагонали наверное читаете. Вот что я писал:
Если цена на купленную недвижимость меняется - это ни о чем до момента ее продажи не говорит (цена как выросла сегодня - так может и упасть в будущем). Это только может греть душу в виде потенциальной прибыли. А вот если недвижимость продается и эта прибыль фиксируется - тогда только можно ее "фиксировать".
В случае продажи ОС дороже - это уже другая статья
для правильного расчета рентабельности покупки "на котловане" нужно учесть время "простоя" инвестиции - пока дом строится и делается ремонт
То есть. Я как раз не валю в кучу, а разделяю арендный доход и удорожание актива. И об учете времени на достройку тоже писал.
kingkongovets написав:может потому шо это не лесной массив?
Вот именнопотому и спрашиваю. Это не лесной массив, но при этом очень рядом. Наверняка он и окрестности знает, сможетответить поччему в том месте не продаётся? Просто плохое место ( больничка, морг) или из -за подтопления подвала в доме? или еще чего
почему не продается именно там - не знаю, не видел доков но воскресенка и лесной - две большие разницы, на воскресенке нет метро, да и вообще райончик гнусный ну и "покупкой" сделку на сетаме называть все же преувеличение, зачастуюэ то просто билет на войну
в то же время квартиры в Кристал парке по 40-45 тыс.грн/м2 очень бойко продались от ФГВФЛ
kingkongovets написав:рентабельность считается от текущей стоимости
Еще вопрос. Правильно ли я понимаю эту Вашу фразу, что рентабельность считается от текущей рыночной стоимости квартиры? Если Вы именно это имели в виду, то я не согласен. Да и сами себе Вы тогда противоречите, ведь удорожание актива, по Вашим же словам, это отдельный вопрос (с чем я согласен). Если же под понятием "текущей стоимости" Вы имели в виду не текущую рыночную стоимость актива, а приведенную текущую стоимость инвестиции, т.е. фактические затраты с учетом стоимости денег во времени - тогда все ОК.