Додано: Чет 17 жов, 2019 11:00

Serg-ik написав: kingkongovets написав: может потому шо это не лесной массив? может потому шо это не лесной массив?

Вот именнопотому и спрашиваю. Это не лесной массив, но при этом очень рядом. Наверняка он и окрестности знает, сможетответить поччему в том месте не продаётся? Просто плохое место ( больничка, морг) или из -за подтопления подвала в доме? или еще чего Вот именнопотому и спрашиваю. Это не лесной массив, но при этом очень рядом. Наверняка он и окрестности знает, сможетответить поччему в том месте не продаётся? Просто плохое место ( больничка, морг) или из -за подтопления подвала в доме? или еще чего



почему не продается именно там - не знаю, не видел доков

но воскресенка и лесной - две большие разницы, на воскресенке нет метро, да и вообще райончик гнусный

ну и "покупкой" сделку на сетаме называть все же преувеличение, зачастую это просто билет на войну почему не продается именно там - не знаю, не видел доковно воскресенка и лесной - две большие разницы, на воскресенке нет метро, да и вообще райончик гнусныйну и "покупкой" сделку на сетаме называть все же преувеличение, зачастую это просто билет на войну

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.