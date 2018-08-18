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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2053205420552056>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 254
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
81
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
13%
33
Всього голосів : 254
Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 10:55

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:может потому шо это не лесной массив?

Вот именнопотому и спрашиваю. Это не лесной массив, но при этом очень рядом. Наверняка он и окрестности знает, сможетответить поччему в том месте не продаётся? Просто плохое место ( больничка, морг) или из -за подтопления подвала в доме? или еще чего
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 10:57

20 000 у.е за двушечку
Думаю, что 15% годовых будет
Дарю
https://setam.net.ua/auction/382117
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 11:00


цена метра - 25 000 долл
посмотрите на дом, мАскве снится жк Чикагга, ЦП, Тетрис
Востаннє редагувалось kivin в Чет 17 жов, 2019 11:01, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 11:00

  Serg-ik написав:
  kingkongovets написав:может потому шо это не лесной массив?

Вот именнопотому и спрашиваю. Это не лесной массив, но при этом очень рядом. Наверняка он и окрестности знает, сможетответить поччему в том месте не продаётся? Просто плохое место ( больничка, морг) или из -за подтопления подвала в доме? или еще чего


почему не продается именно там - не знаю, не видел доков
но воскресенка и лесной - две большие разницы, на воскресенке нет метро, да и вообще райончик гнусный
ну и "покупкой" сделку на сетаме называть все же преувеличение, зачастую это просто билет на войну
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 11:05

  kingkongovets написав:
  Dimar написав:Ну и в чем же я не прав?


вы неправы
1) в том шо проводите аналогии между бизнесом и пассивным доходом от инвестиций
2) шо валите в одну кучу удорожание актива и доход от аренды

рентабельность считается от текущей стоимости, прибыль от удорожания имеет смысл считать лишь в случае ее фиксации, и как вам справедливо заметили - где в ваших расчетах стоимость денег во время достройки объекта?
это немалый срок, знаете ли, вложенные в готовый объект деньги могут нагенерить вполне весомую сумму за это время
в общем - ламерский расчет, уж простите

Вы меня как-то по диагонали наверное читаете. Вот что я писал:
Если цена на купленную недвижимость меняется - это ни о чем до момента ее продажи не говорит (цена как выросла сегодня - так может и упасть в будущем). Это только может греть душу в виде потенциальной прибыли. А вот если недвижимость продается и эта прибыль фиксируется - тогда только можно ее "фиксировать".

В случае продажи ОС дороже - это уже другая статья

для правильного расчета рентабельности покупки "на котловане" нужно учесть время "простоя" инвестиции - пока дом строится и делается ремонт


То есть. Я как раз не валю в кучу, а разделяю арендный доход и удорожание актива. И об учете времени на достройку тоже писал.
Dimar
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 11:05

  kingkongovets написав:
  Serg-ik написав:
  kingkongovets написав:может потому шо это не лесной массив?

Вот именнопотому и спрашиваю. Это не лесной массив, но при этом очень рядом. Наверняка он и окрестности знает, сможетответить поччему в том месте не продаётся? Просто плохое место ( больничка, морг) или из -за подтопления подвала в доме? или еще чего


почему не продается именно там - не знаю, не видел доков
но воскресенка и лесной - две большие разницы, на воскресенке нет метро, да и вообще райончик гнусный
ну и "покупкой" сделку на сетаме называть все же преувеличение, зачастуюэ то просто билет на войну


в то же время квартиры в Кристал парке по 40-45 тыс.грн/м2 очень бойко продались от ФГВФЛ
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 11:05

  Serg-ik написав:20 000 у.е за двушечку
Думаю, что 15% годовых будет
Дарю
https://setam.net.ua/auction/382117

во сколько обойдется снять все арешти-заборрони?
на фото двушки нету, есть разные лифты

это уценка лота https://setam.net.ua/auction/373729
забавно, 6 участников но никто не заплатил гарантийний внесок
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 11:10

  kivin написав:
цена метра - 25 000 долл
посмотрите на дом, мАскве снится жк Чикагга, ЦП, Тетрис

Этот дом в разы лучше любой чикаги
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 11:11

  kingkongovets написав:рентабельность считается от текущей стоимости

Еще вопрос.
Правильно ли я понимаю эту Вашу фразу, что рентабельность считается от текущей рыночной стоимости квартиры? Если Вы именно это имели в виду, то я не согласен. Да и сами себе Вы тогда противоречите, ведь удорожание актива, по Вашим же словам, это отдельный вопрос (с чем я согласен).
Если же под понятием "текущей стоимости" Вы имели в виду не текущую рыночную стоимость актива, а приведенную текущую стоимость инвестиции, т.е. фактические затраты с учетом стоимости денег во времени - тогда все ОК.
Dimar
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 11:19

  Kostia написав:
  kivin написав:
цена метра - 25 000 долл
посмотрите на дом, мАскве снится жк Чикагга, ЦП, Тетрис

Этот дом в разы лучше любой чикаги

Согласен, Респект опят налажал.
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