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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2053205420552056

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 254
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
81
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
13%
33
Всього голосів : 254
Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 11:25

  Dimar написав:
  kingkongovets написав:рентабельность считается от текущей стоимости

Еще вопрос.
Правильно ли я понимаю эту Вашу фразу, что рентабельность считается от текущей рыночной стоимости квартиры? Если Вы именно это имели в виду, то я не согласен. Да и сами себе Вы тогда противоречите, ведь удорожание актива, по Вашим же словам, это отдельный вопрос (с чем я согласен).
Если же под понятием "текущей стоимости" Вы имели в виду не текущую рыночную стоимость актива, а приведенную текущую стоимость инвестиции, т.е. фактические затраты с учетом стоимости денег во времени - тогда все ОК.


считать рентабельность инвестиции как предлагаете вы - это и значит сваливать в одну кучу два разных дохода, считать надо от рыночной стоимости
кроме "стоимости денег во времени" есть еще и весьма весомый элемент риска, все вместе это некая премия, которую можно виртуально положить себе в карман/записать в графу "сэкономил", и подсчитать количество седых волос за это время, а можно просто купить готовое и запустить в аренду без временного лага и нервов
впрочем все это тут уже достаточно плотно обсуждалось пару лет назад и все пришли к общему мнению, не вижу смысла вновь лезть в эту реку
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 11:46

  kingkongovets написав:
  Dimar написав:
  kingkongovets написав:рентабельность считается от текущей стоимости

Правильно ли я понимаю эту Вашу фразу, что рентабельность считается ... ведь удорожание актива, по Вашим же словам, это отдельный вопрос (с чем я согласен)... имели в виду не текущую рыночную стоимость актива, а приведенную текущую стоимость инвестиции, т.е. фактические затраты с учетом стоимости денег во времени - тогда все ОК.

считать рентабельность инвестиции ...

какой смысл её считать, если 2*2=5 ?! (все же видели на ютуб матдоказательство?) :)
Клаус
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 11:50

  Serg-ik написав:20 000 у.е за двушечку
Думаю, что 15% годовых будет
Дарю
https://setam.net.ua/auction/382117

судя по тому, что нет ни одной фотки квартиры изнутри - там живут прежние жильцы и банк внутрь попасть не может.

Будем выкуривать по отработанной схеме?
investorkiev
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 12:06

  investorkiev написав:
  Serg-ik написав:20 000 у.е за двушечку
Думаю, что 15% годовых будет
Дарю
https://setam.net.ua/auction/382117

судя по тому, что нет ни одной фотки квартиры изнутри - там живут прежние жильцы и банк внутрь попасть не может.

Будем выкуривать по отработанной схеме?


Там договор ипотеки от 2007 года , стойкие заемщики :mrgreen: :mrgreen:
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 12:07

  kingkongovets написав:
  Dimar написав:
  kingkongovets написав:рентабельность считается от текущей стоимости

Еще вопрос.
Правильно ли я понимаю эту Вашу фразу, что рентабельность считается от текущей рыночной стоимости квартиры? Если Вы именно это имели в виду, то я не согласен. Да и сами себе Вы тогда противоречите, ведь удорожание актива, по Вашим же словам, это отдельный вопрос (с чем я согласен).
Если же под понятием "текущей стоимости" Вы имели в виду не текущую рыночную стоимость актива, а приведенную текущую стоимость инвестиции, т.е. фактические затраты с учетом стоимости денег во времени - тогда все ОК.


считать рентабельность инвестиции как предлагаете вы - это и значит сваливать в одну кучу два разных дохода, считать надо от рыночной стоимости
кроме "стоимости денег во времени" есть еще и весьма весомый элемент риска, все вместе это некая премия, которую можно виртуально положить себе в карман/записать в графу "сэкономил", и подсчитать количество седых волос за это время, а можно просто купить готовое и запустить в аренду без временного лага и нервов
впрочем все это тут уже достаточно плотно обсуждалось пару лет назад и все пришли к общему мнению, не вижу смысла вновь лезть в эту реку

"считать надо от рыночной стоимости"-якої саме? бід чи аск, а податки, а послиги рула?
ККЦ, ти от критикуєш все і всіх, але твоїх формул не видно.
Хоча учотка Dimar досить чітко і зрозуміло розписала. А ти просто хочеш виглядати розумнішим (святішим за Папу Римського)
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 12:25

  flyman написав:"считать надо от рыночной стоимости"-якої саме? бід чи аск, а податки, а послиги рула?
ККЦ, ти от критикуєш все і всіх, але твоїх формул не видно.
Хоча учотка Dimar досить чітко і зрозуміло розписала. А ти просто хочеш виглядати розумнішим (святішим за Папу Римського)


рыночная стоимость, флай - это сумма, которую за недвигу готовы платить покупатели
налоги и комиссию рылов посчитать несложно, ты расскажи мне лучше где и как в "четкой и понятной формуле димара" учтены 1) время, 2) страховочные механизмы от недостроя, или задержки?

неправильно называть "покупкой квартиры" ставку в казино под названием "инвестиция в котлован" и уж тем более неправильно считать рентабельность исходя из этой суммы, туманно упоминая о "нюансах", когда ты вместо своего лаве имеешь несколько лет на руках лишь бумажки с обязательствами
детский сад, бл

зы: шо касается моей формулы и если бы я вдруг решился играться одновременно и в инвестиции в котлован и в аренду я бы продавал перед вводом по переуступке 3 квартиры из купленных 4 (условно ессно), 4ую пускал в аренду, а освободившиеся средства вкладывал бы в котлован снова
в казино можно выиграть, но невозможно отыграться
и главное не повышать ставки
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 12:34

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

флай, как твой ремонт. запили фоточек
kivin
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 12:41

kingkongovets
Тут основной вопрос был не в котловане совсем. Забудем его.
Пример.
Есть готовая квартира. 100 тыс. Купил, и тут же сдал в аренду за 700.
Через год рыночная стоимость квартиры 120 тыс.
Вопрос: какая доходность инвестиции?

Я утверждаю: 700*12/100000=8,4% годовых.
Вы утверждаете 700*12/120000=7% годовых.

Я с Вами не согласен. Именно бизнес подход. ROI (return on investment). Именно чтобы не сваливать в кучу доход от аренды и виртуальное подорожание актива.
Dimar
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 12:47

  kivin написав:флай, как твой ремонт. запили фоточек

там зараз бардак, тре троха прибрати

п.с.
рєспєскт, ти? не узнав в гримі, багатим будеш
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 12:54

  Dimar написав:kingkongovets
Тут основной вопрос был не в котловане совсем. Забудем его.
Пример.
Есть готовая квартира. 100 тыс. Купил, и тут же сдал в аренду за 700.
Через год рыночная стоимость квартиры 120 тыс.
Вопрос: какая доходность инвестиции?

Я утверждаю: 700*12/100000=8,4% годовых.
Вы утверждаете 700*12/120000=7% годовых.

Я с Вами не согласен. Именно бизнес подход. ROI (return on investment). Именно чтобы не сваливать в кучу доход от аренды и виртуальное подорожание актива.



стоимость выросла, а аренда осталась на том же уровне?)
простои? ремонты? прочие форс-мажоры?
повторяю - это не депозит, тут много "аналоговых" факторов
я уже несколько раз повторил одно и то же, надоело это переливание из пустого в порожнее
можете продолжать быть со мной несогласным
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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