Додано: Чет 17 жов, 2019 11:25

Dimar написав: kingkongovets написав: рентабельность считается от текущей стоимости

Еще вопрос.

Правильно ли я понимаю эту Вашу фразу, что рентабельность считается от текущей рыночной стоимости квартиры? Если Вы именно это имели в виду, то я не согласен. Да и сами себе Вы тогда противоречите, ведь удорожание актива, по Вашим же словам, это отдельный вопрос (с чем я согласен).

Если же под понятием "текущей стоимости" Вы имели в виду не текущую рыночную стоимость актива, а приведенную текущую стоимость инвестиции, т.е. фактические затраты с учетом стоимости денег во времени - тогда все ОК. Еще вопрос.Правильно ли я понимаю эту Вашу фразу, что рентабельность считается от текущейстоимости квартиры? Если Вы именно это имели в виду, то я не согласен. Да и сами себе Вы тогда противоречите, ведь удорожание актива, по Вашим же словам, это отдельный вопрос (с чем я согласен).Если же под понятием "текущей стоимости" Вы имели в виду не текущую рыночную стоимость актива, а приведенную текущую стоимость инвестиции, т.е. фактические затраты с учетом стоимости денег во времени - тогда все ОК.



считать рентабельность инвестиции как предлагаете вы - это и значит сваливать в одну кучу два разных дохода, считать надо от рыночной стоимости

кроме "стоимости денег во времени" есть еще и весьма весомый элемент риска, все вместе это некая премия, которую можно виртуально положить себе в карман/записать в графу "сэкономил", и подсчитать количество седых волос за это время, а можно просто купить готовое и запустить в аренду без временного лага и нервов

впрочем все это тут уже достаточно плотно обсуждалось пару лет назад и все пришли к общему мнению, не вижу смысла вновь лезть в эту реку

