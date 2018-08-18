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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Чет 17 жов, 2019 11:25
Dimar написав: kingkongovets написав:
рентабельность считается от текущей стоимости
Еще вопрос.
Правильно ли я понимаю эту Вашу фразу, что рентабельность считается от текущей рыночной
стоимости квартиры? Если Вы именно это имели в виду, то я не согласен. Да и сами себе Вы тогда противоречите, ведь удорожание актива, по Вашим же словам, это отдельный вопрос (с чем я согласен).
Если же под понятием "текущей стоимости" Вы имели в виду не текущую рыночную стоимость актива, а приведенную текущую стоимость инвестиции, т.е. фактические затраты с учетом стоимости денег во времени - тогда все ОК.
считать рентабельность инвестиции как предлагаете вы - это и значит сваливать в одну кучу два разных дохода, считать надо от рыночной стоимости
кроме "стоимости денег во времени" есть еще и весьма весомый элемент риска, все вместе это некая премия, которую можно виртуально положить себе в карман/записать в графу "сэкономил", и подсчитать количество седых волос за это время, а можно просто купить готовое и запустить в аренду без временного лага и нервов
впрочем все это тут уже достаточно плотно обсуждалось пару лет назад и все пришли к общему мнению, не вижу смысла вновь лезть в эту реку
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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kingkongovets
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Додано: Чет 17 жов, 2019 11:46
kingkongovets написав: Dimar написав: kingkongovets написав:
рентабельность считается от текущей стоимости
Правильно ли я понимаю эту Вашу фразу, что рентабельность считается ... ведь удорожание актива, по Вашим же словам, это отдельный вопрос (с чем я согласен)... имели в виду не текущую рыночную стоимость актива, а приведенную текущую стоимость инвестиции, т.е. фактические затраты с учетом стоимости денег во времени - тогда все ОК.
считать рентабельность инвестиции ...
какой смысл её считать, если 2*2=5 ?! (все же видели на ютуб матдоказательство?)
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Додано: Чет 17 жов, 2019 11:50
судя по тому, что нет ни одной фотки квартиры изнутри - там живут прежние жильцы и банк внутрь попасть не может.
Будем выкуривать по отработанной схеме?
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investorkiev
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Додано: Чет 17 жов, 2019 12:06
investorkiev написав:
судя по тому, что нет ни одной фотки квартиры изнутри - там живут прежние жильцы и банк внутрь попасть не может.
Будем выкуривать по отработанной схеме?
Там договор ипотеки от 2007 года , стойкие заемщики
Живите своим умом!
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Додано: Чет 17 жов, 2019 12:07
kingkongovets написав: Dimar написав: kingkongovets написав:
рентабельность считается от текущей стоимости
Еще вопрос.
Правильно ли я понимаю эту Вашу фразу, что рентабельность считается от текущей рыночной
стоимости квартиры? Если Вы именно это имели в виду, то я не согласен. Да и сами себе Вы тогда противоречите, ведь удорожание актива, по Вашим же словам, это отдельный вопрос (с чем я согласен).
Если же под понятием "текущей стоимости" Вы имели в виду не текущую рыночную стоимость актива, а приведенную текущую стоимость инвестиции, т.е. фактические затраты с учетом стоимости денег во времени - тогда все ОК.
считать рентабельность инвестиции как предлагаете вы - это и значит сваливать в одну кучу два разных дохода, считать надо от рыночной стоимости
кроме "стоимости денег во времени" есть еще и весьма весомый элемент риска, все вместе это некая премия, которую можно виртуально положить себе в карман/записать в графу "сэкономил", и подсчитать количество седых волос за это время, а можно просто купить готовое и запустить в аренду без временного лага и нервов
впрочем все это тут уже достаточно плотно обсуждалось пару лет назад и все пришли к общему мнению, не вижу смысла вновь лезть в эту реку
"считать надо от рыночной стоимости"-якої саме? бід чи аск, а податки, а послиги рула?
ККЦ, ти от критикуєш все і всіх, але твоїх формул не видно.
Хоча учотка Dimar досить чітко і зрозуміло розписала. А ти просто хочеш виглядати розумнішим (святішим за Папу Римського)
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Додано: Чет 17 жов, 2019 12:25
flyman написав:
"считать надо от рыночной стоимости"-якої саме? бід чи аск, а податки, а послиги рула?
ККЦ, ти от критикуєш все і всіх, але твоїх формул не видно.
Хоча учотка Dimar досить чітко і зрозуміло розписала. А ти просто хочеш виглядати розумнішим (святішим за Папу Римського)
рыночная стоимость, флай - это сумма, которую за недвигу готовы платить покупатели
налоги и комиссию рылов посчитать несложно, ты расскажи мне лучше где и как в "четкой и понятной формуле димара" учтены 1) время, 2) страховочные механизмы от недостроя, или задержки?
неправильно называть "покупкой квартиры" ставку в казино под названием "инвестиция в котлован" и уж тем более неправильно считать рентабельность исходя из этой суммы, туманно упоминая о "нюансах", когда ты вместо своего лаве имеешь несколько лет на руках лишь бумажки с обязательствами
детский сад, бл
зы: шо касается моей формулы и если бы я вдруг решился играться одновременно и в инвестиции в котлован и в аренду я бы продавал перед вводом по переуступке 3 квартиры из купленных 4 (условно ессно), 4ую пускал в аренду, а освободившиеся средства вкладывал бы в котлован снова
в казино можно выиграть, но невозможно отыграться
и главное не повышать ставки
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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kingkongovets
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Додано: Чет 17 жов, 2019 12:34
флай, как твой ремонт. запили фоточек
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kivin
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Додано: Чет 17 жов, 2019 12:41
kingkongovets
Тут основной вопрос был не в котловане совсем. Забудем его.
Пример.
Есть готовая квартира. 100 тыс. Купил, и тут же сдал в аренду за 700.
Через год рыночная стоимость квартиры 120 тыс.
Вопрос: какая доходность инвестиции?
Я утверждаю: 700*12/100000=8,4% годовых.
Вы утверждаете 700*12/120000=7% годовых.
Я с Вами не согласен. Именно бизнес подход. ROI (return on investment). Именно чтобы не сваливать в кучу доход от аренды и виртуальное подорожание актива.
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Dimar
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Додано: Чет 17 жов, 2019 12:47
kivin написав:
флай, как твой ремонт. запили фоточек
там зараз бардак, тре троха прибрати
п.с.
рєспєскт, ти? не узнав в гримі, багатим будеш
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Додано: Чет 17 жов, 2019 12:54
Dimar написав:kingkongovets
Тут основной вопрос был не в котловане совсем. Забудем его.
Пример.
Есть готовая квартира. 100 тыс. Купил, и тут же сдал в аренду за 700.
Через год рыночная стоимость квартиры 120 тыс.
Вопрос: какая доходность инвестиции?
Я утверждаю: 700*12/100000=8,4% годовых.
Вы утверждаете 700*12/120000=7% годовых.
Я с Вами не согласен. Именно бизнес подход. ROI (return on investment). Именно чтобы не сваливать в кучу доход от аренды и виртуальное подорожание актива.
стоимость выросла, а аренда осталась на том же уровне?)
простои? ремонты? прочие форс-мажоры?
повторяю - это не депозит, тут много "аналоговых" факторов
я уже несколько раз повторил одно и то же, надоело это переливание из пустого в порожнее
можете продолжать быть со мной несогласным
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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kingkongovets
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