kingkongovets написав:

flyman написав: "считать надо от рыночной стоимости"-якої саме? бід чи аск, а податки, а послиги рула?

ККЦ, ти от критикуєш все і всіх, але твоїх формул не видно.

Хоча учотка Dimar досить чітко і зрозуміло розписала. А ти просто хочеш виглядати розумнішим (святішим за Папу Римського) "считать надо от рыночной стоимости"-якої саме? бід чи аск, а податки, а послиги рула?ККЦ, ти от критикуєш все і всіх, але твоїх формул не видно.Хоча учотка Dimar досить чітко і зрозуміло розписала. А ти просто хочеш виглядати розумнішим (святішим за Папу Римського)

рыночная стоимость, флай - это сумма, которую за недвигу готовы платить покупателиналоги и комиссию рылов посчитать несложно, ты расскажи мне лучше где и как в "четкой и понятной формуле димара" учтены 1) время, 2) страховочные механизмы от недостроя, или задержки?неправильно называть "покупкой квартиры" ставку в казино под названием "инвестиция в котлован" и уж тем более неправильно считать рентабельность исходя из этой суммы, туманно упоминая о "нюансах", когда ты вместо своего лаве имеешь несколько лет на руках лишь бумажки с обязательствамидетский сад, блзы: шо касается моей формулы и если бы я вдруг решился играться одновременно и в инвестиции в котлован и в аренду я бы продавал перед вводом по переуступке 3 квартиры из купленных 4 (условно ессно), 4ую пускал в аренду, а освободившиеся средства вкладывал бы в котлован сновав казино можно выиграть, но невозможно отыгратьсяи главное не повышать ставки