Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
flyman написав:"считать надо от рыночной стоимости"-якої саме? бід чи аск, а податки, а послиги рула? ККЦ, ти от критикуєш все і всіх, але твоїх формул не видно. Хоча учотка Dimar досить чітко і зрозуміло розписала. А ти просто хочеш виглядати розумнішим (святішим за Папу Римського)
рыночная стоимость, флай - это сумма, которую за недвигу готовы платить покупатели налоги и комиссию рылов посчитать несложно, ты расскажи мне лучше где и как в "четкой и понятной формуле димара" учтены 1) время, 2) страховочные механизмы от недостроя, или задержки?
неправильно называть "покупкой квартиры" ставку в казино под названием "инвестиция в котлован" и уж тем более неправильно считать рентабельность исходя из этой суммы, туманно упоминая о "нюансах", когда ты вместо своего лаве имеешь несколько лет на руках лишь бумажки с обязательствами детский сад, бл
зы: шо касается моей формулы и если бы я вдруг решился играться одновременно и в инвестиции в котлован и в аренду я бы продавал перед вводом по переуступке 3 квартиры из купленных 4 (условно ессно), 4ую пускал в аренду, а освободившиеся средства вкладывал бы в котлован снова в казино можно выиграть, но невозможно отыграться и главное не повышать ставки
там нема "правильної формули", кожен рахує, як йому видається розумним, у валюті яку вважає за потрібну.
Крім того, депозити теж несуть ризики і чималі, але менші чим нерухомість.
Мій варіант: (беру гришу, в баксах буде все зовсім поіншому) 2015: 1Фонд (8К6уе)= 1 цоколь 95% готовності 2019: 1,5 Фонд (310Кг) = 1 цоколь з доками, можна жити
2015-2019 депо в Кг би дало десь 360Кг, пройоп цоколя (310Кг) 2015-2019 депо би K$ дало десь 11K7уе, виграш цоколя (12К5уе)
плюс ремонт 20Кг мінус еономія на проживанні (х.з. як рахуванти) 31Кг (поки був в Польщі, та робив 0-ремонт, ясно що ніякого кешфло)
Якщо порівняти з орендою кімнати з холодильником (2500г) то на поточну ціну 9,1%. Якщо із орендою готового цоколя з ремонтом (4000г) 14,5% в гришах.
На початкову інвестицію буде по іншому (без врахування часової вартості грошей). ROI Але якщо 3 роки простою (перебування в Польщі, ремонт і тд) берем тоді за 0% для них, а останній рік 13.6% і відповідно 21,8%
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Dimar написав:kingkongovets Тут основной вопрос был не в котловане совсем. Забудем его. Пример. Есть готовая квартира. 100 тыс. Купил, и тут же сдал в аренду за 700. Через год рыночная стоимость квартиры 120 тыс. Вопрос: какая доходность инвестиции?
Я утверждаю: 700*12/100000=8,4% годовых. Вы утверждаете 700*12/120000=7% годовых.
Я с Вами не согласен. Именно бизнес подход. ROI (return on investment). Именно чтобы не сваливать в кучу доход от аренды и виртуальное подорожание актива.
стоимость выросла, а аренда осталась на том же уровне?) слабая работа с арендаторами и недополученная прибыль простои? ремонты? прочие форс-мажоры? повторяю - это не депозит, тут много "аналоговых" факторов надоело это переливание из пустого в порожнее можете продолжать быть со мной несогласным
ну ок - разжую рентабельность надо считать исключительно от рыночной стоимости для того шоп понимать когда приходит время ее сливать ну и никто не отменяет грамотный менеджмент и работу с арендаторами, шоп подсчет был корректным, я поэтому и упомянул о том шо если стоимость растет, то должна расти и ставка аренды а какой прок от подсчета рентабельности исходя от стоимости покупки? можешь плюсовать дальше, тиаретиг
зы: в след раз не трынди про игнор - палишься если памперсы заканчиваются - игнорь молча, не позорься
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Dimar написав:kingkongovets Тут основной вопрос был не в котловане совсем. Забудем его. Пример. Есть готовая квартира. 100 тыс. Купил, и тут же сдал в аренду за 700. Через год рыночная стоимость квартиры 120 тыс. Вопрос: какая доходность инвестиции?
Я утверждаю: 700*12/100000=8,4% годовых. Вы утверждаете 700*12/120000=7% годовых.
Я с Вами не согласен. Именно бизнес подход. ROI (return on investment). Именно чтобы не сваливать в кучу доход от аренды и виртуальное подорожание актива.
это для инвестиций ценные бумаги так считают , для недвижки нужнo "Рентабельность активов" (англ. return on assets, ROA) учитывать, а это - ROA = (Чистая прибыль/Средняя стоимость активов)*100 %, где чистая прибыль — показатель отчёта о прибылях и убытках, средняя стоимость активов — это сумма активов на начало и на конец года, делённая пополам (рассчитывается на основе показателей баланса).
kingkongovets написав:рентабельность надо считать исключительно от рыночной стоимости для того шоп понимать когда приходит время ее сливать
вот, вам на пальцах уже разжевали.
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
Про Аркаду читали ? Банк «АРКАДА» та INDUSTRIAL INNOVATION GROUP підписали Меморандум про створення фінансово-промислового альянсу. Така угода передбачає внесення 2 млрд. євро іноземних інвестицій, які спрямують на будівництво чергового житлового масиву з кількома багатоповерхівками. Там ще й про Патріотику на озерах є ... https://me3.com.ua/article/8901-bank-ar ... ovi-kiyeva
kingkongovets написав:ну ок - разжую рентабельность надо считать исключительно от рыночной стоимости для того шоп понимать когда приходит время ее сливать ну и никто не отменяет грамотный менеджмент и работу с арендаторами, шоп подсчет был корректным, я поэтому и упомянул о том шо если стоимость растет, то должна расти и ставка аренды а какой прок от подсчета рентабельности исходя от стоимости покупки? можешь плюсовать дальше, тиаретиг
зы: в след раз не трынди про игнор - палишься если памперсы заканчиваются - игнорь молча, не позорься
Стоимость растёт - аренда растёт. Следовательно падает -аренда вниз.
Как считать если у вас всегда будет 7-8%. Нах вообще так считать. Перекос будет сугубо в года похожие на 2008 и то сомневаюсь.
flyman написав:"считать надо от рыночной стоимости"-якої саме? бід чи аск, а податки, а послиги рула? ККЦ, ти от критикуєш все і всіх, але твоїх формул не видно. Хоча учотка Dimar досить чітко і зрозуміло розписала. А ти просто хочеш виглядати розумнішим (святішим за Папу Римського)
рыночная стоимость, флай - это ….
Вы с кем вообще дискутировать пытаетесь??
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с) "Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
flyman написав:"считать надо от рыночной стоимости"-якої саме? бід чи аск, а податки, а послиги рула? ККЦ, ти от критикуєш все і всіх, але твоїх формул не видно. Хоча учотка Dimar досить чітко і зрозуміло розписала. А ти просто хочеш виглядати розумнішим (святішим за Папу Римського)
рыночная стоимость, флай - это ….
Вы с кем вообще дискуссию ведете?
та да, шото я увлекся) надо было время между треньками убить - на этом сеанс закончен)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
ну ок - разжую рентабельность надо считать исключительно от рыночной стоимости для того шоп понимать когда приходит время ее сливать ну и никто не отменяет грамотный менеджмент и работу с арендаторами, шоп подсчет был корректным, я поэтому и упомянул о том шо если стоимость растет, то должна расти и ставка аренды а какой прок от подсчета рентабельности исходя от стоимости покупки? можешь плюсовать дальше, тиаретиг
зы: в след раз не трынди про игнор - палишься если памперсы заканчиваются - игнорь молча, не позорься
Те , що ми вважали за оргазм було просто астмою. Те, що ви називаєте рентабільністю називається відслідковувати риночні обставини. Тому Дімар ближче до істини ніж ви.
Пояснюю, є 100 тис. доларів і ви їх вклали не важливо куди, в нерухомість, ОЗДП, депозит чи золото. Через n-років ви отримати можете від 0 до n доларів. От коли отримаєте, от тоді і будете рахувати чи збитки чи прибутки.
То, що ви називаєте рентабільністю, є не рентабільністю, а як я вже казав відслідковуванням ринку, щоб бути в тренді, до рентабільності це не має ніякого відношення бо може так статися, що вклали 100 тис., 5 років здавали з 8% рентабільністю, а потім на виході отримали нуль (будинок вибухнув від газового балону сусідів, воєнні дії, чорні рейдери і так далі). І з вашою 8% "рентабільністю " ви замість своїх 100 тис. +8% річних отримаєте ті ж 8% річних, які ви вже отримали. Тут погоджуюсь з Дімаром, що більш доречно вкладені грощі в нерухомість порівнювати з тілом депозита.
Востаннє редагувалось sinus в Чет 17 жов, 2019 14:03, всього редагувалось 1 раз.
sinus написав:І з вашою 8% "рентабільністю " ви замість своїх 100 тис. +8% річних отримаєте ті ж 8% річних, які ви вже отримали. Тут погоджуюсь з Дімаром, що більш доречно вкладені грощі в нерухомість порівнювати з тілом депозита.
обожаю тиаретигов, пешыте ещо
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.