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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2055205620572058>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 254
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
81
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
13%
33
Всього голосів : 254
Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 13:03

  kingkongovets написав:
  flyman написав:"считать надо от рыночной стоимости"-якої саме? бід чи аск, а податки, а послиги рула?
ККЦ, ти от критикуєш все і всіх, але твоїх формул не видно.
Хоча учотка Dimar досить чітко і зрозуміло розписала. А ти просто хочеш виглядати розумнішим (святішим за Папу Римського)


рыночная стоимость, флай - это сумма, которую за недвигу готовы платить покупатели
налоги и комиссию рылов посчитать несложно, ты расскажи мне лучше где и как в "четкой и понятной формуле димара" учтены 1) время, 2) страховочные механизмы от недостроя, или задержки?

неправильно называть "покупкой квартиры" ставку в казино под названием "инвестиция в котлован" и уж тем более неправильно считать рентабельность исходя из этой суммы, туманно упоминая о "нюансах", когда ты вместо своего лаве имеешь несколько лет на руках лишь бумажки с обязательствами
детский сад, бл

зы: шо касается моей формулы и если бы я вдруг решился играться одновременно и в инвестиции в котлован и в аренду я бы продавал перед вводом по переуступке 3 квартиры из купленных 4 (условно ессно), 4ую пускал в аренду, а освободившиеся средства вкладывал бы в котлован снова
в казино можно выиграть, но невозможно отыграться
и главное не повышать ставки


там нема "правильної формули", кожен рахує, як йому видається розумним, у валюті яку вважає за потрібну.

Крім того, депозити теж несуть ризики і чималі, але менші чим нерухомість.

Мій варіант: (беру гришу, в баксах буде все зовсім поіншому)
2015: 1Фонд (8К6уе)= 1 цоколь 95% готовності
2019: 1,5 Фонд (310Кг) = 1 цоколь з доками, можна жити

2015-2019 депо в Кг би дало десь 360Кг, пройоп цоколя (310Кг)
2015-2019 депо би K$ дало десь 11K7уе, виграш цоколя (12К5уе)

плюс ремонт 20Кг
мінус еономія на проживанні (х.з. як рахуванти) 31Кг (поки був в Польщі, та робив 0-ремонт, ясно що ніякого кешфло)

Якщо порівняти з орендою кімнати з холодильником (2500г) то на поточну ціну 9,1%. Якщо із орендою готового цоколя з ремонтом (4000г) 14,5% в гришах.


На початкову інвестицію буде по іншому (без врахування часової вартості грошей). ROI
Але якщо 3 роки простою (перебування в Польщі, ремонт і тд) берем тоді за 0% для них, а останній рік 13.6% і відповідно 21,8%
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 13:16

  kingkongovets написав:
  Dimar написав:kingkongovets
Тут основной вопрос был не в котловане совсем. Забудем его.
Пример.
Есть готовая квартира. 100 тыс. Купил, и тут же сдал в аренду за 700.
Через год рыночная стоимость квартиры 120 тыс.
Вопрос: какая доходность инвестиции?

Я утверждаю: 700*12/100000=8,4% годовых.
Вы утверждаете 700*12/120000=7% годовых.

Я с Вами не согласен. Именно бизнес подход. ROI (return on investment). Именно чтобы не сваливать в кучу доход от аренды и виртуальное подорожание актива.



стоимость выросла, а аренда осталась на том же уровне?)
слабая работа с арендаторами и недополученная прибыль
простои? ремонты? прочие форс-мажоры?
повторяю - это не депозит, тут много "аналоговых" факторов
надоело это переливание из пустого в порожнее
можете продолжать быть со мной несогласным


Конг слился от ответа :lol: :lol:
Димар плюсую
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 13:30

  zzzzzz написав:Конг слился от ответа :lol: :lol:
Димар плюсую


ну ок - разжую
рентабельность надо считать исключительно от рыночной стоимости для того шоп понимать когда приходит время ее сливать
ну и никто не отменяет грамотный менеджмент и работу с арендаторами, шоп подсчет был корректным, я поэтому и упомянул о том шо если стоимость растет, то должна расти и ставка аренды
а какой прок от подсчета рентабельности исходя от стоимости покупки?
можешь плюсовать дальше, тиаретиг

зы: в след раз не трынди про игнор - палишься
если памперсы заканчиваются - игнорь молча, не позорься
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 13:33

  Dimar написав:kingkongovets
Тут основной вопрос был не в котловане совсем. Забудем его.
Пример.
Есть готовая квартира. 100 тыс. Купил, и тут же сдал в аренду за 700.
Через год рыночная стоимость квартиры 120 тыс.
Вопрос: какая доходность инвестиции?

Я утверждаю: 700*12/100000=8,4% годовых.
Вы утверждаете 700*12/120000=7% годовых.

Я с Вами не согласен. Именно бизнес подход. ROI (return on investment). Именно чтобы не сваливать в кучу доход от аренды и виртуальное подорожание актива.


это для инвестиций ценные бумаги так считают :wink: , для недвижки нужнo "Рентабельность активов" (англ. return on assets, ROA) учитывать, а это - ROA = (Чистая прибыль/Средняя стоимость активов)*100 %, где чистая прибыль — показатель отчёта о прибылях и убытках, средняя стоимость активов — это сумма активов на начало и на конец года, делённая пополам (рассчитывается на основе показателей баланса).

8)

  kingkongovets написав:рентабельность надо считать исключительно от рыночной стоимости для того шоп понимать когда приходит время ее сливать


вот, вам на пальцах уже разжевали.
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
Kripo
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 13:42

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Про Аркаду читали ?
Банк «АРКАДА» та INDUSTRIAL INNOVATION GROUP підписали Меморандум про створення фінансово-промислового альянсу. Така угода передбачає внесення 2 млрд. євро іноземних інвестицій, які спрямують на будівництво чергового житлового масиву з кількома багатоповерхівками.
Там ще й про Патріотику на озерах є ...
https://me3.com.ua/article/8901-bank-ar ... ovi-kiyeva
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 13:42

  kingkongovets написав:ну ок - разжую
рентабельность надо считать исключительно от рыночной стоимости для того шоп понимать когда приходит время ее сливать
ну и никто не отменяет грамотный менеджмент и работу с арендаторами, шоп подсчет был корректным, я поэтому и упомянул о том шо если стоимость растет, то должна расти и ставка аренды
а какой прок от подсчета рентабельности исходя от стоимости покупки?
можешь плюсовать дальше, тиаретиг

зы: в след раз не трынди про игнор - палишься
если памперсы заканчиваются - игнорь молча, не позорься


Стоимость растёт - аренда растёт. Следовательно падает -аренда вниз.

Как считать если у вас всегда будет 7-8%. Нах вообще так считать. Перекос будет сугубо в года похожие на 2008 и то сомневаюсь.
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 13:51

  kingkongovets написав:
  flyman написав:"считать надо от рыночной стоимости"-якої саме? бід чи аск, а податки, а послиги рула?
ККЦ, ти от критикуєш все і всіх, але твоїх формул не видно.
Хоча учотка Dimar досить чітко і зрозуміло розписала. А ти просто хочеш виглядати розумнішим (святішим за Папу Римського)


рыночная стоимость, флай - это ….


Вы с кем вообще дискутировать пытаетесь?? :twisted:
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 13:53

  Прохожий написав:
  kingkongovets написав:
  flyman написав:"считать надо от рыночной стоимости"-якої саме? бід чи аск, а податки, а послиги рула?
ККЦ, ти от критикуєш все і всіх, але твоїх формул не видно.
Хоча учотка Dimar досить чітко і зрозуміло розписала. А ти просто хочеш виглядати розумнішим (святішим за Папу Римського)


рыночная стоимость, флай - это ….


Вы с кем вообще дискуссию ведете?


та да, шото я увлекся)
надо было время между треньками убить - на этом сеанс закончен)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 13:54

  kingkongovets написав:
  zzzzzz написав:Конг слился от ответа :lol: :lol:
Димар плюсую


ну ок - разжую
рентабельность надо считать исключительно от рыночной стоимости для того шоп понимать когда приходит время ее сливать
ну и никто не отменяет грамотный менеджмент и работу с арендаторами, шоп подсчет был корректным, я поэтому и упомянул о том шо если стоимость растет, то должна расти и ставка аренды
а какой прок от подсчета рентабельности исходя от стоимости покупки?
можешь плюсовать дальше, тиаретиг

зы: в след раз не трынди про игнор - палишься
если памперсы заканчиваются - игнорь молча, не позорься


Те , що ми вважали за оргазм було просто астмою. :)
Те, що ви називаєте рентабільністю називається відслідковувати риночні обставини.
Тому Дімар ближче до істини ніж ви.

Пояснюю, є 100 тис. доларів і ви їх вклали не важливо куди, в нерухомість, ОЗДП, депозит чи золото.
Через n-років ви отримати можете від 0 до n доларів.
От коли отримаєте, от тоді і будете рахувати чи збитки чи прибутки.

То, що ви називаєте рентабільністю, є не рентабільністю, а як я вже казав відслідковуванням ринку, щоб бути в тренді, до рентабільності це не має ніякого відношення бо може так статися, що вклали 100 тис., 5 років здавали з 8% рентабільністю, а потім на виході отримали нуль (будинок вибухнув від газового балону сусідів, воєнні дії, чорні рейдери і так далі).
І з вашою 8% "рентабільністю " ви замість своїх 100 тис. +8% річних отримаєте ті ж 8% річних, які ви вже отримали.
Тут погоджуюсь з Дімаром, що більш доречно вкладені грощі в нерухомість порівнювати з тілом депозита.
Востаннє редагувалось sinus в Чет 17 жов, 2019 14:03, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 13:58

  sinus написав:І з вашою 8% "рентабільністю " ви замість своїх 100 тис. +8% річних отримаєте ті ж 8% річних, які ви вже отримали.
Тут погоджуюсь з Дімаром, що більш доречно вкладені грощі в нерухомість порівнювати з тілом депозита.


обожаю тиаретигов, пешыте ещо :mrgreen:
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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