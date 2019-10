Додано: Чет 17 жов, 2019 13:30

zzzzzz написав: Конг слился от ответа

Димар плюсую Конг слился от ответаДимар плюсую



ну ок - разжую

рентабельность надо считать исключительно от рыночной стоимости для того шоп понимать когда приходит время ее сливать

ну и никто не отменяет грамотный менеджмент и работу с арендаторами, шоп подсчет был корректным, я поэтому и упомянул о том шо если стоимость растет, то должна расти и ставка аренды

а какой прок от подсчета рентабельности исходя от стоимости покупки?

можешь плюсовать дальше, тиаретиг



зы: в след раз не трынди про игнор - палишься

