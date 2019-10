Додано: Чет 17 жов, 2019 14:20

sinus написав: Послухайте тоді практиків, які купили однокімнатні хати у 2007-2008 більш ніж за 100 тис. доларів, 10 років здають їх з 8% рентабільністю, але вже відштовхуючись від цін 2008-2019 років, де їх 100 тис. перетворилися в 30-40 тис.,залежно від року.

Скільки вони заробили грошей за ці 10 років з вкладених в хату 100 тис.доларів, якщо брали з ремонтом і відразу почали здавати з 8% рентабільністю від ринкової ціни?

увы в моем окружении нет столь гениальных и умудренных таким бесценным опытом людей

зато я мог бы рассказать о своих покупках комм недвиги начиная с середины 90х и по сей день, и сколько эти объекты уже сгенерили прибыли за это время, и с какой доходностью

но где я, а где ВЫ

