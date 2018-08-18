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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2055205620572058

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 254
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
81
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
13%
33
Всього голосів : 254
Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 14:03

  hume написав:
  kingkongovets написав:ну ок - разжую
рентабельность надо считать исключительно от рыночной стоимости для того шоп понимать когда приходит время ее сливать
ну и никто не отменяет грамотный менеджмент и работу с арендаторами, шоп подсчет был корректным, я поэтому и упомянул о том шо если стоимость растет, то должна расти и ставка аренды
а какой прок от подсчета рентабельности исходя от стоимости покупки?
можешь плюсовать дальше, тиаретиг

зы: в след раз не трынди про игнор - палишься
если памперсы заканчиваются - игнорь молча, не позорься


Стоимость растёт - аренда растёт. Следовательно падает -аренда вниз.

Как считать если у вас всегда будет 7-8%. Нах вообще так считать. Перекос будет сугубо в года похожие на 2008 и то сомневаюсь.

хум как всегда несет неодуманную бредятину
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 14:05

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zzzzzz написав:Конг слился от ответа

и сотня мудрецов не дадут ответа на сто вопросов которые задаст ОДИН дурак
как то так...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Завтра стартует 5 очередь Республики.
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 14:11

  kingkongovets написав:
  sinus написав:І з вашою 8% "рентабільністю " ви замість своїх 100 тис. +8% річних отримаєте ті ж 8% річних, які ви вже отримали.
Тут погоджуюсь з Дімаром, що більш доречно вкладені грощі в нерухомість порівнювати з тілом депозита.


обожаю тиаретигов, пешыте ещо :mrgreen:

Послухайте тоді практиків, які купили однокімнатні хати у 2007-2008 більш ніж за 100 тис. доларів, 10 років здають їх з 8% рентабільністю, але вже відштовхуючись від цін 2008-2019 років, де їх 100 тис. перетворилися в 30-40 тис.,залежно від року.
Скільки вони заробили грошей за ці 10 років з вкладених в хату 100 тис.доларів, якщо брали з ремонтом і відразу почали здавати з 8% рентабільністю від ринкової ціни?
От тому не треба розповідати про те, у чому ви не знаєтесь.
sinus
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 14:20

  sinus написав:Послухайте тоді практиків, які купили однокімнатні хати у 2007-2008 більш ніж за 100 тис. доларів, 10 років здають їх з 8% рентабільністю, але вже відштовхуючись від цін 2008-2019 років, де їх 100 тис. перетворилися в 30-40 тис.,залежно від року.
Скільки вони заробили грошей за ці 10 років з вкладених в хату 100 тис.доларів, якщо брали з ремонтом і відразу почали здавати з 8% рентабільністю від ринкової ціни?
От тому не треба розповідати про те, у чому ви не знаєтесь.


увы в моем окружении нет столь гениальных и умудренных таким бесценным опытом людей :mrgreen:
зато я мог бы рассказать о своих покупках комм недвиги начиная с середины 90х и по сей день, и сколько эти объекты уже сгенерили прибыли за это время, и с какой доходностью
но где я, а где ВЫ
поэтому я пожалуй молча удалюсь :mrgreen:
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 14:23

  sinus написав:
  kingkongovets написав:
  sinus написав:І з вашою 8% "рентабільністю " ви замість своїх 100 тис. +8% річних отримаєте ті ж 8% річних, які ви вже отримали.
Тут погоджуюсь з Дімаром, що більш доречно вкладені грощі в нерухомість порівнювати з тілом депозита.


обожаю тиаретигов, пешыте ещо :mrgreen:

Послухайте тоді практиків, які купили однокімнатні хати у 2007-2008 більш ніж за 100 тис. доларів, 10 років здають їх з 8% рентабільністю, але вже відштовхуючись від цін 2008-2019 років, де їх 100 тис. перетворилися в 30-40 тис.,залежно від року.
Скільки вони заробили грошей за ці 10 років з вкладених в хату 100 тис.доларів, якщо брали з ремонтом і відразу почали здавати з 8% рентабільністю від ринкової ціни?
От тому не треба розповідати про те, у чому ви не знаєтесь.


проблема этой дискуссии (как впрочем и большинства дискуссий) - в терминах, если человек хочет общепринятым терминам (таким как "рентабельность") давать собственное толкование, то зачем спорить?!

Вам и теоритически дали расшифровку, можете посчитать рентабельнось в вашем случаe для каждого года или для всего периода (кстати вот товарищ предлагает считать ТОЛЬКО ДЛЯ ВСЕГО ПЕРИОДА) :wink: , и практически объяснили для чего считают за год - для оценки "может щас провалить хату и купить акции Теслы, или дальше сдавать".

8)

Зачем ломать копья?!
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
Kripo
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 14:27

  Kripo написав:это для инвестиций ценные бумаги так считают :wink: , для недвижки нужнo "Рентабельность активов" (англ. return on assets, ROA) учитывать, а это - ROA = (Чистая прибыль/Средняя стоимость активов)*100 %, где чистая прибыль — показатель отчёта о прибылях и убытках, средняя стоимость активов — это сумма активов на начало и на конец года, делённая пополам (рассчитывается на основе показателей баланса).

Ну так в нашем примере стоимость активов по балансу что на начало что на конец года будет одинаковой и будет равна стоимости приобретения квартиры :) (ну ОК, к активам можно добавить аккумулированную арендную плату за год - но ее объем несущественен). А виртуальное увеличение рыночной стоимости квартиры в балансе никак отражено не будет.
Нет, я понимаю, что можно делать переоценку. Но в бизнесе такое редко практикуется.

Ладно, это уже почти оффтоп. Мнениями обменялись, всем спасибо.
Dimar
 
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