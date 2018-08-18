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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Чет 17 жов, 2019 14:03
hume написав: kingkongovets написав:
ну ок - разжуюрентабельность надо считать исключительно от рыночной стоимости для того шоп понимать когда приходит время ее слива
ть
ну и никто не отменяет грамотный менеджмент и работу с арендаторами, шоп подсчет был корректным, я поэтому и упомянул о том шо если стоимость растет, то должна расти и ставка арен
ды
а какой прок от подсчета рентабельности исходя от стоимости покупки?
можешь плюсовать дальше, тиаретиг
зы: в след раз не трынди про игнор - палишься
если памперсы заканчиваются - игнорь молча, не позорься
Стоимость растёт - аренда растёт. Следовательно падает -аренда вниз.
Как считать если у вас всегда будет 7-8%. Нах вообще так считать. Перекос будет сугубо в года похожие на 2008 и то сомневаюсь.
хум как всегда несет неодуманную бредятину
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Додано: Чет 17 жов, 2019 14:05
zzzzzz написав:
Конг слился от ответа
и сотня мудрецов не дадут ответа на сто вопросов которые задаст ОДИН дурак
как то так...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Чет 17 жов, 2019 14:06
Завтра стартует 5 очередь Республики.
Будут прямоугольники с панорамными окнами
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Додано: Чет 17 жов, 2019 14:11
kingkongovets написав: sinus написав:
І з вашою 8% "рентабільністю "
ви замість своїх 100 тис. +8% річних отримаєте ті ж 8% річних, які ви вже отримали.
Тут погоджуюсь з Дімаром, що більш доречно вкладені грощі в нерухомість порівнювати з тілом депозита.
обожаю тиаретигов, пешыте ещо
Послухайте тоді практиків, які купили однокімнатні хати у 2007-2008 більш ніж за 100 тис. доларів, 10 років здають їх з 8% рентабільністю, але вже відштовхуючись від цін 2008-2019 років, де їх 100 тис. перетворилися в 30-40 тис.,залежно від року.
Скільки вони заробили грошей за ці 10 років з вкладених в хату 100 тис.доларів, якщо брали з ремонтом і відразу почали здавати з 8% рентабільністю від ринкової ціни?
От тому не треба розповідати про те, у чому ви не знаєтесь.
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Додано: Чет 17 жов, 2019 14:20
sinus написав:
Послухайте тоді практиків, які купили однокімнатні хати у 2007-2008 більш ніж за 100 тис. доларів,
10 років здають їх з 8% рентабільністю, але вже відштовхуючись від цін 2008-2019 років, де їх 100 тис. перетворилися в 30-40 тис.,залежно від року.
Скільки вони заробили грошей за ці 10 років з вкладених в хату 100 тис.доларів, якщо брали з ремонтом і відразу почали здавати з 8% рентабільністю від ринкової ціни? От тому не треба розповідати про те, у чому ви не знаєтесь.
увы в моем окружении нет столь гениальных и умудренных таким бесценным опытом людей
зато я мог бы рассказать о своих покупках комм недвиги начиная с середины 90х и по сей день, и сколько эти объекты уже сгенерили прибыли за это время, и с какой доходностью
но где я, а где ВЫ
поэтому я пожалуй молча удалюсь
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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kingkongovets
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Додано: Чет 17 жов, 2019 14:23
sinus написав: kingkongovets написав: sinus написав:
І з вашою 8% "рентабільністю "
ви замість своїх 100 тис. +8% річних отримаєте ті ж 8% річних, які ви вже отримали.
Тут погоджуюсь з Дімаром, що більш доречно вкладені грощі в нерухомість порівнювати з тілом депозита.
обожаю тиаретигов, пешыте ещо
Послухайте тоді практиків, які купили однокімнатні хати у 2007-2008 більш ніж за 100 тис. доларів, 10 років здають їх з 8% рентабільністю, але вже відштовхуючись від цін 2008-2019 років, де їх 100 тис. перетворилися в 30-40 тис.,залежно від року.
Скільки вони заробили грошей за ці 10 років з вкладених в хату 100 тис.доларів, якщо брали з ремонтом і відразу почали здавати з 8% рентабільністю від ринкової ціни?
От тому не треба розповідати про те, у чому ви не знаєтесь.
проблема этой дискуссии (как впрочем и большинства дискуссий) - в терминах, если человек хочет общепринятым терминам (таким как "рентабельность") давать собственное толкование, то зачем спорить?!
Вам и теоритически дали расшифровку, можете посчитать рентабельнось в вашем случаe для каждого года или для всего периода (кстати вот товарищ предлагает считать ТОЛЬКО ДЛЯ ВСЕГО ПЕРИОДА)
, и практически объяснили для чего считают за год - для оценки "может щас провалить хату и купить акции Теслы, или дальше сдавать".
Зачем ломать копья?!
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
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Kripo
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Додано: Чет 17 жов, 2019 14:27
Kripo написав:
это для инвестиций ценные бумаги так считают
, для недвижки нужнo "Рентабельность активов" (англ. return on assets, ROA) учитывать, а это - ROA = (Чистая прибыль/Средняя стоимость активов
)*100 %, где чистая прибыль — показатель отчёта о прибылях и убытках, средняя стоимость активов — это сумма активов на начало и на конец года, делённая пополам
(рассчитывается на основе показателей баланса).
Ну так в нашем примере стоимость активов по балансу что на начало что на конец года будет одинаковой и будет равна стоимости приобретения квартиры
(ну ОК, к активам можно добавить аккумулированную арендную плату за год - но ее объем несущественен). А виртуальное увеличение рыночной стоимости квартиры в балансе никак отражено не будет.
Нет, я понимаю, что можно делать переоценку. Но в бизнесе такое редко практикуется.
Ладно, это уже почти оффтоп. Мнениями обменялись, всем спасибо.
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Dimar
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