Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Пешу Покупает, значит Кинг, квартирко за 100 000 с ремонтом и сдаёт её за 10 000 у.е.заморским братьям. 10% годовых, Кинг парит в небесах. Случается вдруг девал гривни в 2 раза, цена квартирки падает в валюте до 75 000 у.е., а заморские братья, как и договаривались, платят 10 000 в год. Кинг парень правильный, он считает рентабельность от рыночной стоимости и приходит к выводу, что у него 10 000/75000=13,33% рентабельности. -Тузенмун!!!-воскликнул Кинг и побежал на рынок покупать еще одну такую же за 75 000. Купил, выставил на аренду за 10 000, а ему новые арендаторы и говорят: цена упала, снижай аренду
ви не з того конца считаєте, надо от 90х
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
airmax78 написав:Подключаем МБА. У доходного объекта недвижимости есть два параметра: аренда - которая отпражается в профит энд лосс и текущая рыночная стоимость, которая отражается в балансе. Аренда всегда генерит вам положительный результат (пока не начинаете сдавать за условную коммуналь). А вот рыночная стоимость может вырасти, а может упасть. Но пока не продали - это нереализованный результат. Поэтому он отражается с + или с - в вашем капитале как переоценка. Отсюда посчитать внутреннюю рентабельность инвестиции (без всех этих заморочек с дисконтированием) можно: как сумму чистых денежных потоков (кэша), которые инвестиция принесла + выручка от условной (если не продали, но знаете за сколько можете продать) или реальной продажи объекта. Все это делим на сумму самой инвестиции. А потом уже можно играться со ставками дисконта и дисконтированием денежных потоков во времени.
Вам бы в оценщики идти. В отчетах на оценку комерции есть раздел: доходный подход, там все так и расписано обычно.
Puente написав:Про Аркаду читали ? Банк «АРКАДА» та INDUSTRIAL INNOVATION GROUP підписали Меморандум про створення фінансово-промислового альянсу. Така угода передбачає внесення 2 млрд. євро іноземних інвестицій, які спрямують на будівництво чергового житлового масиву з кількома багатоповерхівками. Там ще й про Патріотику на озерах є ... https://me3.com.ua/article/8901-bank-ar ... ovi-kiyeva
Вот это поворот... Везучий у нас Влад все-таки. Что там на ОЛХ еще переуступают ниже стоимости входа?
Puente написав:Про Аркаду читали ? Банк «АРКАДА» та INDUSTRIAL INNOVATION GROUP підписали Меморандум про створення фінансово-промислового альянсу. Така угода передбачає внесення 2 млрд. євро іноземних інвестицій, які спрямують на будівництво чергового житлового масиву з кількома багатоповерхівками. Там ще й про Патріотику на озерах є ... https://me3.com.ua/article/8901-bank-ar ... ovi-kiyeva
Вот это поворот... Везучий у нас Влад все-таки. Что там на ОЛХ еще переуступают ниже стоимости входа?
ПОХ стане Еміратами !
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/