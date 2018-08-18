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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2057205820592060>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 254
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
81
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
13%
33
Всього голосів : 254
Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 14:56

  Serg-ik написав:
  kingkongovets написав:обожаю тиаретигов, пешыте ещо

Пешу
Покупает, значит Кинг, квартирко за 100 000 с ремонтом и сдаёт её за 10 000 у.е.заморским братьям. 10% годовых, Кинг парит в небесах.
Случается вдруг девал гривни в 2 раза, цена квартирки падает в валюте до 75 000 у.е., а заморские братья, как и договаривались, платят 10 000 в год.
Кинг парень правильный, он считает рентабельность от рыночной стоимости и приходит к выводу, что у него 10 000/75000=13,33% рентабельности.
-Тузенмун!!!-воскликнул Кинг и побежал на рынок покупать еще одну такую же за 75 000. Купил, выставил на аренду за 10 000, а ему новые арендаторы и говорят: цена упала, снижай аренду

ви не з того конца считаєте, надо от 90х
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 14:57

  airmax78 написав:Подключаем МБА. У доходного объекта недвижимости есть два параметра: аренда - которая отпражается в профит энд лосс и текущая рыночная стоимость, которая отражается в балансе. Аренда всегда генерит вам положительный результат (пока не начинаете сдавать за условную коммуналь). А вот рыночная стоимость может вырасти, а может упасть. Но пока не продали - это нереализованный результат. Поэтому он отражается с + или с - в вашем капитале как переоценка.
Отсюда посчитать внутреннюю рентабельность инвестиции (без всех этих заморочек с дисконтированием) можно: как сумму чистых денежных потоков (кэша), которые инвестиция принесла + выручка от условной (если не продали, но знаете за сколько можете продать) или реальной продажи объекта. Все это делим на сумму самой инвестиции. А потом уже можно играться со ставками дисконта и дисконтированием денежных потоков во времени.

Вам бы в оценщики идти. В отчетах на оценку комерции есть раздел: доходный подход, там все так и расписано обычно.
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 15:02

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Serg-ik написав:-Тузенмун!!!-воскликнул Кинг и побежал на рынок покупать еще одну такую же за 75 000. Купил, выставил на аренду за 10 000, а ему новые арендаторы и говорят: цена упала, снижай аренду

Допустим, по новому объекту аренда будет 9000. Тогда брутто 150 000 активов и доход 19 000 = 10,8% рентабельности, и по цене недвиги он усреднился.
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 15:03

  Puente написав:Про Аркаду читали ?
https://me3.com.ua/article/8901-bank-ar ... ovi-kiyeva

Наверное можно порадоваться, если предположить, что арабы не будут 2 ярда вкладывать в панельное безумие.
а с другой стороны, строят они как бы для себя, а не для нас, потому что
житло спеціальні компанії надаватимуть в оренду киянам та гостям столиці, або надаватимуть в оренду з викупом».

То и арендные ставки привлекают, то ли покупаны закончились-одна надежда на арендаторов
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 15:05

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  BIGor написав:в оценщики идти.

туда идёт кто попало
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 15:05

  Puente написав:Про Аркаду читали ?
Банк «АРКАДА» та INDUSTRIAL INNOVATION GROUP підписали Меморандум про створення фінансово-промислового альянсу. Така угода передбачає внесення 2 млрд. євро іноземних інвестицій, які спрямують на будівництво чергового житлового масиву з кількома багатоповерхівками.
Там ще й про Патріотику на озерах є ...
https://me3.com.ua/article/8901-bank-ar ... ovi-kiyeva

Вот это поворот... Везучий у нас Влад все-таки. Что там на ОЛХ еще переуступают ниже стоимости входа?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 15:08

  airmax78 написав:
  Puente написав:Про Аркаду читали ?
Банк «АРКАДА» та INDUSTRIAL INNOVATION GROUP підписали Меморандум про створення фінансово-промислового альянсу. Така угода передбачає внесення 2 млрд. євро іноземних інвестицій, які спрямують на будівництво чергового житлового масиву з кількома багатоповерхівками.
Там ще й про Патріотику на озерах є ...
https://me3.com.ua/article/8901-bank-ar ... ovi-kiyeva

Вот это поворот... Везучий у нас Влад все-таки. Что там на ОЛХ еще переуступают ниже стоимости входа?

ПОХ стане Еміратами !
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 15:09

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Faceless написав:Допустим, по новому объекту аренда будет 9000

нет уж, по новому объекту аренда будет 7500 в лучшем случае, а то и вовсе 5000 при двукратном девале и отечественных арендаторах с гривневым доходом
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 15:12

  Serg-ik написав:
  Faceless написав:Допустим, по новому объекту аренда будет 9000

нет уж, по новому объекту аренда будет 7500 в лучшем случае, а то и вовсе 5000 при двукратном девале и отечественных арендаторах с гривневым доходом

Вы делаете слишком много допущений, при том, что по старому объекту допускаете стабильную цену
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 15:43

Какие там 2 ярда, то очередная байка банкротов, и какая там патриотика на озерах, ее признали незаконной. Все верите в нью-васюки.
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