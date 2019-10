Додано: Чет 17 жов, 2019 14:56

Serg-ik написав: kingkongovets написав: обожаю тиаретигов, пешыте ещо обожаю тиаретигов, пешыте ещо

Пешу

Покупает, значит Кинг, квартирко за 100 000 с ремонтом и сдаёт её за 10 000 у.е.заморским братьям. 10% годовых, Кинг парит в небесах.

Случается вдруг девал гривни в 2 раза, цена квартирки падает в валюте до 75 000 у.е., а заморские братья, как и договаривались, платят 10 000 в год.

Кинг парень правильный, он считает рентабельность от рыночной стоимости и приходит к выводу, что у него 10 000/75000=13,33% рентабельности.

ви не з того конца считаєте, надо от 90х ви не з того конца считаєте, надо от 90х

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/