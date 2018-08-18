airmax78 написав:

Подключаем МБА. У доходного объекта недвижимости есть два параметра: аренда - которая отпражается в профит энд лосс и текущая рыночная стоимость, которая отражается в балансе. Аренда всегда генерит вам положительный результат (пока не начинаете сдавать за условную коммуналь). А вот рыночная стоимость может вырасти, а может упасть. Но пока не продали - это нереализованный результат. Поэтому он отражается с + или с - в вашем капитале как переоценка.Отсюда посчитать внутреннюю рентабельность инвестиции (без всех этих заморочек с дисконтированием) можно: как сумму чистых денежных потоков (кэша), которые инвестиция принесла + выручка от условной (если не продали, но знаете за сколько можете продать) или реальной продажи объекта. Все это делим на сумму самой инвестиции. А потом уже можно играться со ставками дисконта и дисконтированием денежных потоков во времени.