RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2057205820592060

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 254
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
81
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
13%
33
Всього голосів : 254
Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 15:53

  Puente написав:Про Аркаду читали ?
Банк «АРКАДА» та INDUSTRIAL INNOVATION GROUP підписали Меморандум про створення фінансово-промислового альянсу. Така угода передбачає внесення 2 млрд. євро іноземних інвестицій, які спрямують на будівництво чергового житлового масиву з кількома багатоповерхівками.
Там ще й про Патріотику на озерах є ...
https://me3.com.ua/article/8901-bank-ar ... ovi-kiyeva


Если читать не заголовок, а текст, то:
1) подписали Меморандум о создании финансово-промышленного альянса
2) ждут, так сказать, когда у нас здесь восторжествует справедливость в отношении инвесторов и все будет хорошо. После этого они намерены вкладывать средства в строительство жилья.

А уж мы то как ждём!
Richi
 
Повідомлень: 1262
З нами з: 25.09.08
Подякував: 491 раз.
Подякували: 426 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 15:57

  Richi написав:
  Puente написав:Про Аркаду читали ?
Банк «АРКАДА» та INDUSTRIAL INNOVATION GROUP підписали Меморандум про створення фінансово-промислового альянсу. Така угода передбачає внесення 2 млрд. євро іноземних інвестицій, які спрямують на будівництво чергового житлового масиву з кількома багатоповерхівками.
Там ще й про Патріотику на озерах є ...
https://me3.com.ua/article/8901-bank-ar ... ovi-kiyeva


Если читать не заголовок, а текст, то:
1) подписали Меморандум о создании финансово-промышленного альянса
2) ждут, так сказать, когда у нас здесь восторжествует справедливость в отношении инвесторов и все будет хорошо. После этого они намерены вкладывать средства в строительство жилья.

А уж мы то как ждём!


Так а что с ракетой то. Если поля вокруг обростут очередными 25 этажными заборами, она как - вверх, или вяло, вдоль?
vano80
 
Повідомлень: 1505
З нами з: 17.09.13
Подякував: 27 раз.
Подякували: 197 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 16:09

  vano80 написав:
  Richi написав:
  Puente написав:Про Аркаду читали ?
Банк «АРКАДА» та INDUSTRIAL INNOVATION GROUP підписали Меморандум про створення фінансово-промислового альянсу. Така угода передбачає внесення 2 млрд. євро іноземних інвестицій, які спрямують на будівництво чергового житлового масиву з кількома багатоповерхівками.
Там ще й про Патріотику на озерах є ...
https://me3.com.ua/article/8901-bank-ar ... ovi-kiyeva


Если читать не заголовок, а текст, то:
1) подписали Меморандум о создании финансово-промышленного альянса
2) ждут, так сказать, когда у нас здесь восторжествует справедливость в отношении инвесторов и все будет хорошо. После этого они намерены вкладывать средства в строительство жилья.

А уж мы то как ждём!


Так а что с ракетой то. Если поля вокруг обростут очередными 25 этажными заборами, она как - вверх, или вяло, вдоль?

Что-то вверх, что-то вниз, но все что более-менее нормальное (большая часть недвиги в центре, прицентре и возле метро) ракетой вверх уже 3 года как
Kostia
 
Повідомлень: 1200
З нами з: 02.11.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 158 раз.
 
Профіль
2
3
Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 16:14

  vano80 написав:
  Richi написав:
  Puente написав:Про Аркаду читали ?
Банк «АРКАДА» та INDUSTRIAL INNOVATION GROUP підписали Меморандум про створення фінансово-промислового альянсу. Така угода передбачає внесення 2 млрд. євро іноземних інвестицій, які спрямують на будівництво чергового житлового масиву з кількома багатоповерхівками.
Там ще й про Патріотику на озерах є ...
https://me3.com.ua/article/8901-bank-ar ... ovi-kiyeva


Если читать не заголовок, а текст, то:
1) подписали Меморандум о создании финансово-промышленного альянса
2) ждут, так сказать, когда у нас здесь восторжествует справедливость в отношении инвесторов и все будет хорошо. После этого они намерены вкладывать средства в строительство жилья.

А уж мы то как ждём!


Так а что с ракетой то. Если поля вокруг обростут очередными 25 этажными заборами, она как - вверх, или вяло, вдоль?

Ракету сейчас везут по ж/д на платформе к стартовой площадке. Трибека же писал: поезд ушел. Но ракета еще даже не на стартовой площадке.
airmax78
 
Повідомлень: 32104
З нами з: 25.10.12
Подякував: 819 раз.
Подякували: 3712 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 2057205820592060
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1665, 1666, 1667
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
16664 2625692
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 жов, 2019 16:15
UA
Как выгоднее всего купить жилье?
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
8 8134
Переглянути останнє повідомлення
Суб 17 сер, 2019 14:41
lol8060
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 44, 45, 46
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
455 184053
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 бер, 2019 20:41
zapola

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (13633)
17.10.2019 17:23
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.