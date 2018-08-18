Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Puente написав:Про Аркаду читали ? Банк «АРКАДА» та INDUSTRIAL INNOVATION GROUP підписали Меморандум про створення фінансово-промислового альянсу. Така угода передбачає внесення 2 млрд. євро іноземних інвестицій, які спрямують на будівництво чергового житлового масиву з кількома багатоповерхівками. Там ще й про Патріотику на озерах є ... https://me3.com.ua/article/8901-bank-ar ... ovi-kiyeva
Если читать не заголовок, а текст, то: 1) подписали Меморандум о создании финансово-промышленного альянса 2) ждут, так сказать, когда у нас здесь восторжествует справедливость в отношении инвесторов и все будет хорошо. После этого они намерены вкладывать средства в строительство жилья.
Puente написав:Про Аркаду читали ? Банк «АРКАДА» та INDUSTRIAL INNOVATION GROUP підписали Меморандум про створення фінансово-промислового альянсу. Така угода передбачає внесення 2 млрд. євро іноземних інвестицій, які спрямують на будівництво чергового житлового масиву з кількома багатоповерхівками. Там ще й про Патріотику на озерах є ... https://me3.com.ua/article/8901-bank-ar ... ovi-kiyeva
Если читать не заголовок, а текст, то: 1) подписали Меморандум о создании финансово-промышленного альянса 2) ждут, так сказать, когда у нас здесь восторжествует справедливость в отношении инвесторов и все будет хорошо. После этого они намерены вкладывать средства в строительство жилья.
А уж мы то как ждём!
Так а что с ракетой то. Если поля вокруг обростут очередными 25 этажными заборами, она как - вверх, или вяло, вдоль?
Puente написав:Про Аркаду читали ? Банк «АРКАДА» та INDUSTRIAL INNOVATION GROUP підписали Меморандум про створення фінансово-промислового альянсу. Така угода передбачає внесення 2 млрд. євро іноземних інвестицій, які спрямують на будівництво чергового житлового масиву з кількома багатоповерхівками. Там ще й про Патріотику на озерах є ... https://me3.com.ua/article/8901-bank-ar ... ovi-kiyeva
Если читать не заголовок, а текст, то: 1) подписали Меморандум о создании финансово-промышленного альянса 2) ждут, так сказать, когда у нас здесь восторжествует справедливость в отношении инвесторов и все будет хорошо. После этого они намерены вкладывать средства в строительство жилья.
А уж мы то как ждём!
Так а что с ракетой то. Если поля вокруг обростут очередными 25 этажными заборами, она как - вверх, или вяло, вдоль?
Что-то вверх, что-то вниз, но все что более-менее нормальное (большая часть недвиги в центре, прицентре и возле метро) ракетой вверх уже 3 года как
Puente написав:Про Аркаду читали ? Банк «АРКАДА» та INDUSTRIAL INNOVATION GROUP підписали Меморандум про створення фінансово-промислового альянсу. Така угода передбачає внесення 2 млрд. євро іноземних інвестицій, які спрямують на будівництво чергового житлового масиву з кількома багатоповерхівками. Там ще й про Патріотику на озерах є ... https://me3.com.ua/article/8901-bank-ar ... ovi-kiyeva
Если читать не заголовок, а текст, то: 1) подписали Меморандум о создании финансово-промышленного альянса 2) ждут, так сказать, когда у нас здесь восторжествует справедливость в отношении инвесторов и все будет хорошо. После этого они намерены вкладывать средства в строительство жилья.
А уж мы то как ждём!
Так а что с ракетой то. Если поля вокруг обростут очередными 25 этажными заборами, она как - вверх, или вяло, вдоль?
Ракету сейчас везут по ж/д на платформе к стартовой площадке. Трибека же писал: поезд ушел. Но ракета еще даже не на стартовой площадке.