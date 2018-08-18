RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2058205920602061>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 254
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
81
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
13%
33
Всього голосів : 254
Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 15:53

  Puente написав:Про Аркаду читали ?
Банк «АРКАДА» та INDUSTRIAL INNOVATION GROUP підписали Меморандум про створення фінансово-промислового альянсу. Така угода передбачає внесення 2 млрд. євро іноземних інвестицій, які спрямують на будівництво чергового житлового масиву з кількома багатоповерхівками.
Там ще й про Патріотику на озерах є ...
https://me3.com.ua/article/8901-bank-ar ... ovi-kiyeva


Если читать не заголовок, а текст, то:
1) подписали Меморандум о создании финансово-промышленного альянса
2) ждут, так сказать, когда у нас здесь восторжествует справедливость в отношении инвесторов и все будет хорошо. После этого они намерены вкладывать средства в строительство жилья.

А уж мы то как ждём!
Richi
 
Повідомлень: 1262
З нами з: 25.09.08
Подякував: 491 раз.
Подякували: 426 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 15:57

  Richi написав:
  Puente написав:Про Аркаду читали ?
Банк «АРКАДА» та INDUSTRIAL INNOVATION GROUP підписали Меморандум про створення фінансово-промислового альянсу. Така угода передбачає внесення 2 млрд. євро іноземних інвестицій, які спрямують на будівництво чергового житлового масиву з кількома багатоповерхівками.
Там ще й про Патріотику на озерах є ...
https://me3.com.ua/article/8901-bank-ar ... ovi-kiyeva


Если читать не заголовок, а текст, то:
1) подписали Меморандум о создании финансово-промышленного альянса
2) ждут, так сказать, когда у нас здесь восторжествует справедливость в отношении инвесторов и все будет хорошо. После этого они намерены вкладывать средства в строительство жилья.

А уж мы то как ждём!


Так а что с ракетой то. Если поля вокруг обростут очередными 25 этажными заборами, она как - вверх, или вяло, вдоль?
vano80
 
Повідомлень: 1505
З нами з: 17.09.13
Подякував: 27 раз.
Подякували: 197 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 16:09

  vano80 написав:
  Richi написав:
  Puente написав:Про Аркаду читали ?
Банк «АРКАДА» та INDUSTRIAL INNOVATION GROUP підписали Меморандум про створення фінансово-промислового альянсу. Така угода передбачає внесення 2 млрд. євро іноземних інвестицій, які спрямують на будівництво чергового житлового масиву з кількома багатоповерхівками.
Там ще й про Патріотику на озерах є ...
https://me3.com.ua/article/8901-bank-ar ... ovi-kiyeva


Если читать не заголовок, а текст, то:
1) подписали Меморандум о создании финансово-промышленного альянса
2) ждут, так сказать, когда у нас здесь восторжествует справедливость в отношении инвесторов и все будет хорошо. После этого они намерены вкладывать средства в строительство жилья.

А уж мы то как ждём!


Так а что с ракетой то. Если поля вокруг обростут очередными 25 этажными заборами, она как - вверх, или вяло, вдоль?

Что-то вверх, что-то вниз, но все что более-менее нормальное (большая часть недвиги в центре, прицентре и возле метро) ракетой вверх уже 3 года как
Kostia
 
Повідомлень: 1200
З нами з: 02.11.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 158 раз.
 
Профіль
2
3
Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 16:14

  vano80 написав:
  Richi написав:
  Puente написав:Про Аркаду читали ?
Банк «АРКАДА» та INDUSTRIAL INNOVATION GROUP підписали Меморандум про створення фінансово-промислового альянсу. Така угода передбачає внесення 2 млрд. євро іноземних інвестицій, які спрямують на будівництво чергового житлового масиву з кількома багатоповерхівками.
Там ще й про Патріотику на озерах є ...
https://me3.com.ua/article/8901-bank-ar ... ovi-kiyeva


Если читать не заголовок, а текст, то:
1) подписали Меморандум о создании финансово-промышленного альянса
2) ждут, так сказать, когда у нас здесь восторжествует справедливость в отношении инвесторов и все будет хорошо. После этого они намерены вкладывать средства в строительство жилья.

А уж мы то как ждём!


Так а что с ракетой то. Если поля вокруг обростут очередными 25 этажными заборами, она как - вверх, или вяло, вдоль?

Ракету сейчас везут по ж/д на платформе к стартовой площадке. Трибека же писал: поезд ушел. Но ракета еще даже не на стартовой площадке.
airmax78
 
Повідомлень: 32106
З нами з: 25.10.12
Подякував: 819 раз.
Подякували: 3712 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 16:47

  airmax78 написав:Подключаем МБА.

максим, хватит комплексовать по поводу MBA. Лови ссылку на гурпон. Сегодня твой день:
https://www.groupon.com/deals/n-eneb-mba-online-masters
400 баксов и ты всем таки говоришь, что ты MBA.
Понаехал
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3466
З нами з: 22.05.16
Подякував: 71 раз.
Подякували: 109 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 16:48

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Ракету сейчас везут по ж/д на платформе к стартовой площадке.

и что? Прилетают цены на ракете туземун, а там-никого :mrgreen:
и обратный билет никто не обещал. Там и умрут
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 9726
З нами з: 10.06.11
Подякував: 171 раз.
Подякували: 843 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 17:17

А вот расширенная версия новости про Аркаду и Industrial Innovation Group
https://interfax.com.ua/news/press-release/619415.html

INDUSTRIAL INNOVATION GROUP LLC (ОАЕ) - мировой лидер в отрасли индустрии защищенной печати, биоматематических систем, глобальных систем, для государственных и корпоративных организаций.
http://www.industrialinnovationgroup.com


INDUSTRIAL INNOVATION GROUP - единственное в мире научно-промышленное объединение замкнутого цикла со штаб-квартирой в Объединенных Арабских Эмиратах. В одной производственно-технологической цепочке обеспечивает изготовление электронных идентификационных документов на полимерной и бумажной основе. INDUSTRIAL INNOVATION GROUP владеет собственными 398 объектами интеллектуальной собственности и уникальными технологиями:
в отрасли биометрии,
выпуска высоко-защищенных документов,
информационных систем,
лазеров,
поликарбоната,
уникальных деметаллизированных голограмм,
персонализированных с применением технологии I-Met,
контактных и бесконтактных чипов,
решений учета и контроля акцизных марок,
комплексных решений для предотвращения подделки и фальсификации товаров и документов.


Возникает вопрос , а при чем тут ЖК ?
По словам акционера и генерального директора INDUSTRIAL INNOVATION GROUP Тарьяма Матара Тарьяма из ОАЭ, "наша группа компаний детально анализировала работу многих финансовых институтов и мы с большой гордостью объявляем о стратегическом партнерстве и создании финансово-промышленно альянса с банком "Аркада", который за 26 лет уже доказал, что умеет проектировать, а главное - выполнять масштабные инвестиционные проекты в Украине. INDUSTRIAL INNOVATION GROUP принимает решение в рамках этого Альянса увеличить уровень инвестиций в Украине до 2 миллиардов евро. Поскольку платформа блокчейн создаст необходимые условия для инвесторов, которые смогут инвестировать в Украину".

Прежде всего созданная платформа повысит уровень комфорта для клиентов в банковском секторе. Это касается скорости банковских операций, защиты информации и минимизации промежуточных шагов. Инициатива способствует более быстрой и безопасной идентификации клиента и обмену сопутствующей документацией благодаря внедрению таких прогрессивных технологий как блокчейн.

2 млрд евро в блокчейны, серьезно ? :mrgreen: :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 35734
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3476 раз.
Подякували: 7626 раз.
 
Профіль
34
7
2
Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 17:39

  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:Ракету сейчас везут по ж/д на платформе к стартовой площадке.

и что? Прилетают цены на ракете туземун, а там-никого :mrgreen:
и обратный билет никто не обещал. Там и умрут

Вы еще можете купить себе место в отряде космонавтов. Да, скорее всего вы не первым ступите на Луну и у вас будет место не рядом с иллюминатором. И возможно даже полетите в первой или во второй ступени. Но то, что оторветесь от Земли и почувствуете все перегрузки, как настоящий космонавт - это 120%.
airmax78
 
Повідомлень: 32106
З нами з: 25.10.12
Подякував: 819 раз.
Подякували: 3712 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 17:44

Я так и не понял, куда же 2 млрд евро будут вкладывать ?))

Например ЖК Каховская 2580 квартир , допустим средний метраж 60 м2 , условное 1м2 = 1 куе , получается весь комплекс это $ 154,8 млн

На 2 млрд это 2,22 млрд $ можно построить 15 ЖК Каховских :mrgreen:

Только вопрос ГДЕ ? и КОМУ это все продать ? :mrgreen:
Если считать по стоимости строительства + откаты, допустим 600 дол.кв.м.
то выходит вообще 24 ЖК Каховских :mrgreen:
Куда столько воткнуть ?
Востаннє редагувалось zzzzzz в Чет 17 жов, 2019 17:49, всього редагувалось 1 раз.
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 35734
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3476 раз.
Подякували: 7626 раз.
 
Профіль
34
7
2
Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 17:49

  zzzzzz написав:Я так и не понял, куда же 2 млрд евро будут вкладывать ?))

Например ЖК Каховская 2580 квартир , допустим средний метраж 60 м2 , условное 1м2 = 1 куе , получается весь комплекс это $ 154,8 млн

На 2 млрд это 2,22 млрд $ можно построить 15 ЖК Каховских :mrgreen:

Только вопрос ГДЕ ? и КОМУ это все продать ? :mrgreen:

Не переживайте.
Никаких два ярда Аркада не увидит в глаза. Новость весьма скользкая и без какой-либо конкретики.
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 8802
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1032 раз.
Подякували: 2316 раз.
 
Профіль
2
1
  #<1 ... 2058205920602061>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: zzzzzz і 6 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1665, 1666, 1667
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
16665 2625838
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 жов, 2019 17:15
rustaman
Как выгоднее всего купить жилье?
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
8 8138
Переглянути останнє повідомлення
Суб 17 сер, 2019 14:41
lol8060
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 44, 45, 46
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
455 184054
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 бер, 2019 20:41
zapola

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (13636)
17.10.2019 19:10
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.