Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Puente написав:Про Аркаду читали ? Банк «АРКАДА» та INDUSTRIAL INNOVATION GROUP підписали Меморандум про створення фінансово-промислового альянсу. Така угода передбачає внесення 2 млрд. євро іноземних інвестицій, які спрямують на будівництво чергового житлового масиву з кількома багатоповерхівками. Там ще й про Патріотику на озерах є ... https://me3.com.ua/article/8901-bank-ar ... ovi-kiyeva
Если читать не заголовок, а текст, то: 1) подписали Меморандум о создании финансово-промышленного альянса 2) ждут, так сказать, когда у нас здесь восторжествует справедливость в отношении инвесторов и все будет хорошо. После этого они намерены вкладывать средства в строительство жилья.
Puente написав:Про Аркаду читали ? Банк «АРКАДА» та INDUSTRIAL INNOVATION GROUP підписали Меморандум про створення фінансово-промислового альянсу. Така угода передбачає внесення 2 млрд. євро іноземних інвестицій, які спрямують на будівництво чергового житлового масиву з кількома багатоповерхівками. Там ще й про Патріотику на озерах є ... https://me3.com.ua/article/8901-bank-ar ... ovi-kiyeva
Если читать не заголовок, а текст, то: 1) подписали Меморандум о создании финансово-промышленного альянса 2) ждут, так сказать, когда у нас здесь восторжествует справедливость в отношении инвесторов и все будет хорошо. После этого они намерены вкладывать средства в строительство жилья.
А уж мы то как ждём!
Так а что с ракетой то. Если поля вокруг обростут очередными 25 этажными заборами, она как - вверх, или вяло, вдоль?
Puente написав:Про Аркаду читали ? Банк «АРКАДА» та INDUSTRIAL INNOVATION GROUP підписали Меморандум про створення фінансово-промислового альянсу. Така угода передбачає внесення 2 млрд. євро іноземних інвестицій, які спрямують на будівництво чергового житлового масиву з кількома багатоповерхівками. Там ще й про Патріотику на озерах є ... https://me3.com.ua/article/8901-bank-ar ... ovi-kiyeva
Если читать не заголовок, а текст, то: 1) подписали Меморандум о создании финансово-промышленного альянса 2) ждут, так сказать, когда у нас здесь восторжествует справедливость в отношении инвесторов и все будет хорошо. После этого они намерены вкладывать средства в строительство жилья.
А уж мы то как ждём!
Так а что с ракетой то. Если поля вокруг обростут очередными 25 этажными заборами, она как - вверх, или вяло, вдоль?
Что-то вверх, что-то вниз, но все что более-менее нормальное (большая часть недвиги в центре, прицентре и возле метро) ракетой вверх уже 3 года как
Puente написав:Про Аркаду читали ? Банк «АРКАДА» та INDUSTRIAL INNOVATION GROUP підписали Меморандум про створення фінансово-промислового альянсу. Така угода передбачає внесення 2 млрд. євро іноземних інвестицій, які спрямують на будівництво чергового житлового масиву з кількома багатоповерхівками. Там ще й про Патріотику на озерах є ... https://me3.com.ua/article/8901-bank-ar ... ovi-kiyeva
Если читать не заголовок, а текст, то: 1) подписали Меморандум о создании финансово-промышленного альянса 2) ждут, так сказать, когда у нас здесь восторжествует справедливость в отношении инвесторов и все будет хорошо. После этого они намерены вкладывать средства в строительство жилья.
А уж мы то как ждём!
Так а что с ракетой то. Если поля вокруг обростут очередными 25 этажными заборами, она как - вверх, или вяло, вдоль?
Ракету сейчас везут по ж/д на платформе к стартовой площадке. Трибека же писал: поезд ушел. Но ракета еще даже не на стартовой площадке.
INDUSTRIAL INNOVATION GROUP LLC (ОАЕ) - мировой лидер в отрасли индустрии защищенной печати, биоматематических систем, глобальных систем, для государственных и корпоративных организаций. http://www.industrialinnovationgroup.com
INDUSTRIAL INNOVATION GROUP - единственное в мире научно-промышленное объединение замкнутого цикла со штаб-квартирой в Объединенных Арабских Эмиратах. В одной производственно-технологической цепочке обеспечивает изготовление электронных идентификационных документов на полимерной и бумажной основе. INDUSTRIAL INNOVATION GROUP владеет собственными 398 объектами интеллектуальной собственности и уникальными технологиями: в отрасли биометрии, выпуска высоко-защищенных документов, информационных систем, лазеров, поликарбоната, уникальных деметаллизированных голограмм, персонализированных с применением технологии I-Met, контактных и бесконтактных чипов, решений учета и контроля акцизных марок, комплексных решений для предотвращения подделки и фальсификации товаров и документов.
Возникает вопрос , а при чем тут ЖК ? По словам акционера и генерального директора INDUSTRIAL INNOVATION GROUP Тарьяма Матара Тарьяма из ОАЭ, "наша группа компаний детально анализировала работу многих финансовых институтов и мы с большой гордостью объявляем о стратегическом партнерстве и создании финансово-промышленно альянса с банком "Аркада", который за 26 лет уже доказал, что умеет проектировать, а главное - выполнять масштабные инвестиционные проекты в Украине. INDUSTRIAL INNOVATION GROUP принимает решение в рамках этого Альянса увеличить уровень инвестиций в Украине до 2 миллиардов евро. Поскольку платформа блокчейн создаст необходимые условия для инвесторов, которые смогут инвестировать в Украину".
Прежде всего созданная платформа повысит уровень комфорта для клиентов в банковском секторе. Это касается скорости банковских операций, защиты информации и минимизации промежуточных шагов. Инициатива способствует более быстрой и безопасной идентификации клиента и обмену сопутствующей документацией благодаря внедрению таких прогрессивных технологий как блокчейн.
airmax78 написав:Ракету сейчас везут по ж/д на платформе к стартовой площадке.
и что? Прилетают цены на ракете туземун, а там-никого и обратный билет никто не обещал. Там и умрут
Вы еще можете купить себе место в отряде космонавтов. Да, скорее всего вы не первым ступите на Луну и у вас будет место не рядом с иллюминатором. И возможно даже полетите в первой или во второй ступени. Но то, что оторветесь от Земли и почувствуете все перегрузки, как настоящий космонавт - это 120%.