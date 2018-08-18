Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 17 жов, 2019 17:50
antey1969
Как-бы этот фонд не оказался лыжным инструктором
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zzzzzz
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Додано: Чет 17 жов, 2019 17:53
zzzzzz написав:
Я так и не понял, куда же 2 млрд евро будут вкладывать ?))
Например ЖК Каховская 2580 квартир , допустим средний метраж 60 м2 , условное 1м2 = 1 куе , получается весь комплекс это $ 154,8 млн
На 2 млрд это 2,22 млрд $ можно построить 15 ЖК Каховских
Только вопрос ГДЕ ? и КОМУ это все продать ?
Если считать по стоимости строительства + откаты, допустим 600 дол.кв.м.
то выходит вообще 24 ЖК Каховских
Куда столько воткнуть ?
вам неоднократно указывали на вашу проблему: неумение переваривать пропущенные через себя гигабайты информации и делать выводы
где в релизах про стройки?
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Додано: Чет 17 жов, 2019 17:53
UA
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Додано: Чет 17 жов, 2019 17:56
Прохожий написав:
вам неоднократно указывали на вашу проблему: неумение переваривать пропущенные через себя гигабайты информации и делать выводы
где в релизах про стройки?
Вообще-то я к этому все и написал. Что эта группа занимается блокчейнами. Только в блокчейны столько денег не нужно вкладывать - это первое.
Второе - это слово МЕМОРАНДУМ
Банк "Аркада" и INDUSTRIAL INNOVATION GROUP
подписали Меморандум о создании финансово-промышленного альянса
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zzzzzz
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Додано: Чет 17 жов, 2019 17:57
UA написав:
Криптовалюта ОДИН?
И Оркада трансформируется в первый украинский криптобанк.
Все новое - это хорошо забытое старое.
airmax78
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Додано: Чет 17 жов, 2019 17:59
airmax78 написав:
И Оркада трансформируется в первый украинский
блокчейн-
криптобанк.
Все новое - это хорошо забытое старое.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Додано: Чет 17 жов, 2019 18:03
airmax78 написав: UA написав:
Криптовалюта ОДИН?
И Оркада трансформируется в первый украинский криптобанк.
Все новое - это хорошо забытое старое.
Макс, вы на своего лендлорда пухлую папочку уже собрали?
https://strana.ua/news/228222-zakon-ob- ... itsja.html
UA
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