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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2059206020612062>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 254
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
81
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
13%
33
Всього голосів : 254
Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 17:50

antey1969
Как-бы этот фонд не оказался лыжным инструктором :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 17:53

  zzzzzz написав:Я так и не понял, куда же 2 млрд евро будут вкладывать ?))

Например ЖК Каховская 2580 квартир , допустим средний метраж 60 м2 , условное 1м2 = 1 куе , получается весь комплекс это $ 154,8 млн

На 2 млрд это 2,22 млрд $ можно построить 15 ЖК Каховских :mrgreen:

Только вопрос ГДЕ ? и КОМУ это все продать ? :mrgreen:
Если считать по стоимости строительства + откаты, допустим 600 дол.кв.м.
то выходит вообще 24 ЖК Каховских :mrgreen:
Куда столько воткнуть ?

вам неоднократно указывали на вашу проблему: неумение переваривать пропущенные через себя гигабайты информации и делать выводы
где в релизах про стройки?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 17:53

  zzzzzz написав:
2 млрд евро в блокчейны, серьезно ? :mrgreen: :mrgreen:

Криптовалюта ОДИН?
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 17:56

  Прохожий написав:вам неоднократно указывали на вашу проблему: неумение переваривать пропущенные через себя гигабайты информации и делать выводы
где в релизах про стройки?

Вообще-то я к этому все и написал. Что эта группа занимается блокчейнами. Только в блокчейны столько денег не нужно вкладывать - это первое.

Второе - это слово МЕМОРАНДУМ
Банк "Аркада" и INDUSTRIAL INNOVATION GROUP подписали Меморандум о создании финансово-промышленного альянса
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 17:57

  UA написав:
  zzzzzz написав:
2 млрд евро в блокчейны, серьезно ? :mrgreen: :mrgreen:

Криптовалюта ОДИН?

И Оркада трансформируется в первый украинский криптобанк.
Все новое - это хорошо забытое старое.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 17:59

  airmax78 написав:И Оркада трансформируется в первый украинский блокчейн- криптобанк.
Все новое - это хорошо забытое старое.
:mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 18:03

  airmax78 написав:
  UA написав:
  zzzzzz написав:
2 млрд евро в блокчейны, серьезно ? :mrgreen: :mrgreen:

Криптовалюта ОДИН?

И Оркада трансформируется в первый украинский криптобанк.
Все новое - это хорошо забытое старое.

Макс, вы на своего лендлорда пухлую папочку уже собрали?
https://strana.ua/news/228222-zakon-ob- ... itsja.html
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 18:30

Рада приняла закон о взыскании незаконных субсидий
Верховная Рада приняла закон "О верификации и мониторинге государственных выплат".
Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №1231 во втором чтении и в целом проголосовали 249 народных депутатов.

Целью закона в пояснительной записке указано повышение адресности государственных выплат, содействие развитию системы социального обеспечения, а также обеспечение эффективного использования бюджетных средств.

Законом определено, что "верификация – комплекс мероприятий по сбору и проверке достоверности информации, определенной законодательством для назначения, начисления и/или осуществления государственных выплат и которая влияет на определение права на получение и размер таких выплат, а также выявления несоответствия данных в автоматизированных информационных системах, реестрах, базах данных".

Действие закона распространяется на пенсии, пособия, льготы, субсидии, социальные стипендии, другие выплаты, которые осуществляются за счет средств государственного, местных бюджетов, фондов общеобязательного государственного социального и пенсионного страхования.

Законопроектом возложена ответственность за организацию верификации совыплат на Министерство финансов. При этом предусматривается, что верификация выплат будет осуществляться в специальной информационно-аналитической платформе.

В случае выявления при осуществлении верификации расхождений данных получателя выплат в различных источниках информации орган, осуществляющий верификацию, будет информировать субъектов предоставления информации о выявленных фактах таких разногласий.

"В случае выявления недостоверной информации, на основании которой была назначена, начислена и/или осуществлена государственная выплата, органы, осуществляющие государственные выплаты, будут направлять таким реципиентам требование о возврате неправомерно или излишне полученной государственной выплаты", – отмечается в пояснительной записке к документу.

При этом орган, осуществляющий верификацию и мониторинг государственных выплат, будет иметь доступ к персональным данным, информации из автоматизированных информационных систем, реестров, в том числе информации с ограниченным доступом, к данным о банковских счетах получателей помощи и р движении средств по ним, а также будет вправе осуществлять меры по возврату или взысканию сумм неправомерно полученных государственных выплат.
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zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 18:33

zzzzzz Я пока в раздумьях - где приобрести жилье. Но вот это видео Генезиса дает веский перевес в пользу выбора именно этого ЖК. Стены домов первой секции видны, вот, ее сдадут, и я уже окончательно определюсь :)
marina-koval-1990
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 18:48

Александр Ткаченко
Метро на Троєщину реально запустити до кінця 2020 року (лонгрід)

Це лінія з 25-ти зупинок, яка поєднає Троєщину з Борщагівкою через Центральний залізничний вокзал. Тільки сім зупинок проходитимуть крізь саму Троєщину. Починаючи з вул.Милославської буде використано лінії швидкісного трамваю до станції “Троєщина”, далі маршрут виходить на залізну дорогу, через Лівобережну - Березняки на Видубичі і Либідську прямує до ЗД Вокзалу, де знову буде використано лінію швидкісного трамваю через Політехнічну до Борщагівської з кінцевою зупинкою на Кільцевій. (деталі на малюнку зі схемою).
Наземне метро на базі існуючої залізничної та трамвайної інфраструктури, за наявності фахового підходу - це розумний проект, в розумні строки, за розумні гроші. Під фаховим підходом я маю на увазі, що рішення мають прийматись на основі неупередженого економічного та транспортного аналізу.


https://www.facebook.com/permalink.php? ... __tn__=K-R
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zzzzzz
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