RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2059206020612062

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 254
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
81
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
13%
33
Всього голосів : 254
Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 18:55

  kingkongovets написав:
  zzzzzz написав:Конг слился от ответа :lol: :lol:
Димар плюсую


ну ок - разжую
рентабельность надо считать исключительно от рыночной стоимости для того шоп понимать когда приходит время ее сливать
Поняв , уже поздно. :mrgreen:
Vadim V
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2001
З нами з: 23.05.14
Подякував: 473 раз.
Подякували: 348 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 18:58

Кстати, недавно писал о курятнике на Большой Арнаутской, который после майдана 2004 года отбил под оранжевым флагом атаки всех ГАСКов и проверяющих, и не смотря на все угрозы и предписания не был снесен.
Вот проходил мимо, сфоткал, курятник сильно облагородили за последние годы, крышу даже нормальную сделали.

Зображення
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 13163
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3712 раз.
Подякували: 5427 раз.
 
Профіль
19
2
4
Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 19:03

  freeze написав:Кстати, недавно писал о курятнике на Большой Арнаутской, который после майдана 2004 года отбил под оранжевым флагом атаки всех ГАСКов и проверяющих, и не смотря на все угрозы и предписания не был снесен.
Вот проходил мимо, сфоткал, курятник сильно облагородили за последние годы, крышу даже нормальную сделали.

Зображення

Такие явные вызовы , это лакмусовая бумага власти :(
Vadim V
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2001
З нами з: 23.05.14
Подякував: 473 раз.
Подякували: 348 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 19:14

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Дела давно минувших дней... Но, тем не менее, история звучит как приговор стране: https://www.facebook.com/odessatypical/ ... __tn__=K-R
airmax78
 
Повідомлень: 32108
З нами з: 25.10.12
Подякував: 819 раз.
Подякували: 3712 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 19:17

  zzzzzz написав:
Александр Ткаченко
Метро на Троєщину реально запустити до кінця 2020 року (лонгрід)

Це лінія з 25-ти зупинок, яка поєднає Троєщину з Борщагівкою через Центральний залізничний вокзал. Тільки сім зупинок проходитимуть крізь саму Троєщину. Починаючи з вул.Милославської буде використано лінії швидкісного трамваю до станції “Троєщина”, далі маршрут виходить на залізну дорогу, через Лівобережну - Березняки на Видубичі і Либідську прямує до ЗД Вокзалу, де знову буде використано лінію швидкісного трамваю через Політехнічну до Борщагівської з кінцевою зупинкою на Кільцевій. (деталі на малюнку зі схемою).
Наземне метро на базі існуючої залізничної та трамвайної інфраструктури, за наявності фахового підходу - це розумний проект, в розумні строки, за розумні гроші. Під фаховим підходом я маю на увазі, що рішення мають прийматись на основі неупередженого економічного та транспортного аналізу.


https://www.facebook.com/permalink.php? ... __tn__=K-R

А где станция метро "Судостроительная"?! Я не понял!
airmax78
 
Повідомлень: 32108
З нами з: 25.10.12
Подякував: 819 раз.
Подякували: 3712 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 19:20

  zzzzzz написав:
Александр Ткаченко
Метро на Троєщину реально запустити до кінця 2020 року (лонгрід)

Це лінія з 25-ти зупинок, яка поєднає Троєщину з Борщагівкою через Центральний залізничний вокзал. Тільки сім зупинок проходитимуть крізь саму Троєщину. Починаючи з вул.Милославської буде використано лінії швидкісного трамваю до станції “Троєщина”, далі маршрут виходить на залізну дорогу, через Лівобережну - Березняки на Видубичі і Либідську прямує до ЗД Вокзалу, де знову буде використано лінію швидкісного трамваю через Політехнічну до Борщагівської з кінцевою зупинкою на Кільцевій. (деталі на малюнку зі схемою).
Наземне метро на базі існуючої залізничної та трамвайної інфраструктури, за наявності фахового підходу - це розумний проект, в розумні строки, за розумні гроші. Під фаховим підходом я маю на увазі, що рішення мають прийматись на основі неупередженого економічного та транспортного аналізу.


https://www.facebook.com/permalink.php? ... __tn__=K-R


"Наземне метро працюватиме з передбачуваними інтервалами. Воно стане повноцінним видом міського транспорту, що регулярно ходитиме з 6:00 до 24:00 години."

Он железку хочет перекрыть вообще? Киев как жд узел закрывается?
Метро на веник не нужно, мост не нужен, очередные фантазии.
Зеленый девиз " поезд стой, раз, два" в действии.
vano80
 
Повідомлень: 1508
З нами з: 17.09.13
Подякував: 27 раз.
Подякували: 197 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 19:24

  airmax78 написав:
  zzzzzz написав:
Александр Ткаченко
Метро на Троєщину реально запустити до кінця 2020 року (лонгрід)

Це лінія з 25-ти зупинок, яка поєднає Троєщину з Борщагівкою через Центральний залізничний вокзал. Тільки сім зупинок проходитимуть крізь саму Троєщину. Починаючи з вул.Милославської буде використано лінії швидкісного трамваю до станції “Троєщина”, далі маршрут виходить на залізну дорогу, через Лівобережну - Березняки на Видубичі і Либідську прямує до ЗД Вокзалу, де знову буде використано лінію швидкісного трамваю через Політехнічну до Борщагівської з кінцевою зупинкою на Кільцевій. (деталі на малюнку зі схемою).
Наземне метро на базі існуючої залізничної та трамвайної інфраструктури, за наявності фахового підходу - це розумний проект, в розумні строки, за розумні гроші. Під фаховим підходом я маю на увазі, що рішення мають прийматись на основі неупередженого економічного та транспортного аналізу.


https://www.facebook.com/permalink.php? ... __tn__=K-R

А где станция метро "Судостроительная"?! Я не понял!


Будет. На форуме красного одоробла от ковальськой уже фантазировали по поводу станции электрички оболонь, и как оттуда за 5 минут можно доехать на петровку.
vano80
 
Повідомлень: 1508
З нами з: 17.09.13
Подякував: 27 раз.
Подякували: 197 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 19:44

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Кстати, про ракету -
Зображення
:mrgreen:
vano80
 
Повідомлень: 1508
З нами з: 17.09.13
Подякував: 27 раз.
Подякували: 197 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2059206020612062
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: vano80 і 2 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1665, 1666, 1667
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
16666 2625988
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 жов, 2019 18:17
antonivs3
Как выгоднее всего купить жилье?
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
8 8143
Переглянути останнє повідомлення
Суб 17 сер, 2019 14:41
lol8060
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 44, 45, 46
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
455 184054
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 бер, 2019 20:41
zapola

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (77571)
17.10.2019 20:43
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.