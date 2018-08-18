Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Кстати, недавно писал о курятнике на Большой Арнаутской, который после майдана 2004 года отбил под оранжевым флагом атаки всех ГАСКов и проверяющих, и не смотря на все угрозы и предписания не был снесен. Вот проходил мимо, сфоткал, курятник сильно облагородили за последние годы, крышу даже нормальную сделали.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze написав:Кстати, недавно писал о курятнике на Большой Арнаутской, который после майдана 2004 года отбил под оранжевым флагом атаки всех ГАСКов и проверяющих, и не смотря на все угрозы и предписания не был снесен. Вот проходил мимо, сфоткал, курятник сильно облагородили за последние годы, крышу даже нормальную сделали.
Александр Ткаченко Метро на Троєщину реально запустити до кінця 2020 року (лонгрід)
Це лінія з 25-ти зупинок, яка поєднає Троєщину з Борщагівкою через Центральний залізничний вокзал. Тільки сім зупинок проходитимуть крізь саму Троєщину. Починаючи з вул.Милославської буде використано лінії швидкісного трамваю до станції “Троєщина”, далі маршрут виходить на залізну дорогу, через Лівобережну - Березняки на Видубичі і Либідську прямує до ЗД Вокзалу, де знову буде використано лінію швидкісного трамваю через Політехнічну до Борщагівської з кінцевою зупинкою на Кільцевій. (деталі на малюнку зі схемою). Наземне метро на базі існуючої залізничної та трамвайної інфраструктури, за наявності фахового підходу - це розумний проект, в розумні строки, за розумні гроші. Під фаховим підходом я маю на увазі, що рішення мають прийматись на основі неупередженого економічного та транспортного аналізу.
Александр Ткаченко Метро на Троєщину реально запустити до кінця 2020 року (лонгрід)
Це лінія з 25-ти зупинок, яка поєднає Троєщину з Борщагівкою через Центральний залізничний вокзал. Тільки сім зупинок проходитимуть крізь саму Троєщину. Починаючи з вул.Милославської буде використано лінії швидкісного трамваю до станції “Троєщина”, далі маршрут виходить на залізну дорогу, через Лівобережну - Березняки на Видубичі і Либідську прямує до ЗД Вокзалу, де знову буде використано лінію швидкісного трамваю через Політехнічну до Борщагівської з кінцевою зупинкою на Кільцевій. (деталі на малюнку зі схемою). Наземне метро на базі існуючої залізничної та трамвайної інфраструктури, за наявності фахового підходу - це розумний проект, в розумні строки, за розумні гроші. Під фаховим підходом я маю на увазі, що рішення мають прийматись на основі неупередженого економічного та транспортного аналізу.
Александр Ткаченко Метро на Троєщину реально запустити до кінця 2020 року (лонгрід)
Це лінія з 25-ти зупинок, яка поєднає Троєщину з Борщагівкою через Центральний залізничний вокзал. Тільки сім зупинок проходитимуть крізь саму Троєщину. Починаючи з вул.Милославської буде використано лінії швидкісного трамваю до станції “Троєщина”, далі маршрут виходить на залізну дорогу, через Лівобережну - Березняки на Видубичі і Либідську прямує до ЗД Вокзалу, де знову буде використано лінію швидкісного трамваю через Політехнічну до Борщагівської з кінцевою зупинкою на Кільцевій. (деталі на малюнку зі схемою). Наземне метро на базі існуючої залізничної та трамвайної інфраструктури, за наявності фахового підходу - це розумний проект, в розумні строки, за розумні гроші. Під фаховим підходом я маю на увазі, що рішення мають прийматись на основі неупередженого економічного та транспортного аналізу.
Александр Ткаченко Метро на Троєщину реально запустити до кінця 2020 року (лонгрід)
Це лінія з 25-ти зупинок, яка поєднає Троєщину з Борщагівкою через Центральний залізничний вокзал. Тільки сім зупинок проходитимуть крізь саму Троєщину. Починаючи з вул.Милославської буде використано лінії швидкісного трамваю до станції “Троєщина”, далі маршрут виходить на залізну дорогу, через Лівобережну - Березняки на Видубичі і Либідську прямує до ЗД Вокзалу, де знову буде використано лінію швидкісного трамваю через Політехнічну до Борщагівської з кінцевою зупинкою на Кільцевій. (деталі на малюнку зі схемою). Наземне метро на базі існуючої залізничної та трамвайної інфраструктури, за наявності фахового підходу - це розумний проект, в розумні строки, за розумні гроші. Під фаховим підходом я маю на увазі, що рішення мають прийматись на основі неупередженого економічного та транспортного аналізу.