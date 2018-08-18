Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Рада приняла закон о взыскании незаконных субсидий Верховная Рада приняла закон "О верификации и мониторинге государственных выплат". Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №1231 во втором чтении и в целом проголосовали 249 народных депутатов.
Целью закона в пояснительной записке указано повышение адресности государственных выплат, содействие развитию системы социального обеспечения, а также обеспечение эффективного использования бюджетных средств.
Законом определено, что "верификация – комплекс мероприятий по сбору и проверке достоверности информации, определенной законодательством для назначения, начисления и/или осуществления государственных выплат и которая влияет на определение права на получение и размер таких выплат, а также выявления несоответствия данных в автоматизированных информационных системах, реестрах, базах данных".
Действие закона распространяется на пенсии, пособия, льготы, субсидии, социальные стипендии, другие выплаты, которые осуществляются за счет средств государственного, местных бюджетов, фондов общеобязательного государственного социального и пенсионного страхования.
Законопроектом возложена ответственность за организацию верификации совыплат на Министерство финансов. При этом предусматривается, что верификация выплат будет осуществляться в специальной информационно-аналитической платформе.
В случае выявления при осуществлении верификации расхождений данных получателя выплат в различных источниках информации орган, осуществляющий верификацию, будет информировать субъектов предоставления информации о выявленных фактах таких разногласий.
"В случае выявления недостоверной информации, на основании которой была назначена, начислена и/или осуществлена государственная выплата, органы, осуществляющие государственные выплаты, будут направлять таким реципиентам требование о возврате неправомерно или излишне полученной государственной выплаты", – отмечается в пояснительной записке к документу.
При этом орган, осуществляющий верификацию и мониторинг государственных выплат, будет иметь доступ к персональным данным, информации из автоматизированных информационных систем, реестров, в том числе информации с ограниченным доступом, к данным о банковских счетах получателей помощи и р движении средств по ним, а также будет вправе осуществлять меры по возврату или взысканию сумм неправомерно полученных государственных выплат.
і адміністрування буде коштувати дорожче, чим ефект від неправомірних виплат. мда, шарікові рулять...пропал дом (с)
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Александр Ткаченко Метро на Троєщину реально запустити до кінця 2020 року (лонгрід)
Це лінія з 25-ти зупинок, яка поєднає Троєщину з Борщагівкою через Центральний залізничний вокзал. Тільки сім зупинок проходитимуть крізь саму Троєщину. Починаючи з вул.Милославської буде використано лінії швидкісного трамваю до станції “Троєщина”, далі маршрут виходить на залізну дорогу, через Лівобережну - Березняки на Видубичі і Либідську прямує до ЗД Вокзалу, де знову буде використано лінію швидкісного трамваю через Політехнічну до Борщагівської з кінцевою зупинкою на Кільцевій. (деталі на малюнку зі схемою). Наземне метро на базі існуючої залізничної та трамвайної інфраструктури, за наявності фахового підходу - це розумний проект, в розумні строки, за розумні гроші. Під фаховим підходом я маю на увазі, що рішення мають прийматись на основі неупередженого економічного та транспортного аналізу.
По субсидиям давно пора было. У меня некоторые соседи оформили. Говорю, нафига? Вы блин квартиры в новостройке купили, тачки, ремонты поделали, а теперь субсидии оформляете? "А чого ж не оформить, якшо дають гроші - треба брать... Мені ж положено..." (с) Ага, такая нищета, прям обнять и плакать. А с государством вообще ни в какие игры лучше не играть - все равно будешь в проигрыше. Пока оно тебя не видит и не трогает, лучше лишний раз и не показываться. Интересно будет посмотреть, как сейчас забегают...
Natt написав:По субсидиям давно пора было. У меня некоторые соседи оформили. Говорю, нафига? Вы блин квартиры в новостройке купили, тачки, ремонты поделали, а теперь субсидии оформляете? "А чого ж не оформить, якшо дають гроші - треба брать... Мені ж положено..." (с) Ага, такая нищета, прям обнять и плакать. А с государством вообще ни в какие игры лучше не играть - все равно будешь в проигрыше. Пока оно тебя не видит и не трогает, лучше лишний раз и не показываться. Интересно будет посмотреть, как сейчас забегают...
нічого не буде, чергова кормушка для чинуш
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Ага, чиновники и депутаты плохия, а храждане - хорошие. А потом эти храждане становятся слугами народа и пишут письмо Клычку с просьбой выделить 8 квартир своим помощникам (и это еще самое безобидное что они пишут). Или вот, два этажа нахлобучивают на царский дом или сталинку на Майдане.