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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2061206220632064>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 254
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
81
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
13%
33
Всього голосів : 254
Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 20:05

  Прохожий написав:
  airmax78 написав:Дела давно минувших дней... Но, тем не менее, история звучит как приговор стране: https://www.facebook.com/odessatypical/ ... __tn__=K-R

хоть и оффтоп но отвечу
это приговор ссср, лайнер был арестован еще за долги чмп ссср...

ну да, 1997 год - времени то не было ничего разрулить, проклятый совок, неправильно воевали, неправильно плавали, лайнеры совковые, к счастью декомунизировали
investorkiev
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 20:05

Я пост Ткаченко в качестве стеба показал ))
Ну это же чистой воды популизм. Вот если Ткаченко пообещает гиперлуп , тогда Ткаченко - мой фаворит :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 20:13

  UA написав:
  zzzzzz написав:
2 млрд евро в блокчейны, серьезно ? :mrgreen: :mrgreen:

Криптовалюта ОДИН?

защекойн
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 20:15

  zzzzzz написав:
Рада приняла закон о взыскании незаконных субсидий
Верховная Рада приняла закон "О верификации и мониторинге государственных выплат".
Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №1231 во втором чтении и в целом проголосовали 249 народных депутатов.

Целью закона в пояснительной записке указано повышение адресности государственных выплат, содействие развитию системы социального обеспечения, а также обеспечение эффективного использования бюджетных средств.

Законом определено, что "верификация – комплекс мероприятий по сбору и проверке достоверности информации, определенной законодательством для назначения, начисления и/или осуществления государственных выплат и которая влияет на определение права на получение и размер таких выплат, а также выявления несоответствия данных в автоматизированных информационных системах, реестрах, базах данных".

Действие закона распространяется на пенсии, пособия, льготы, субсидии, социальные стипендии, другие выплаты, которые осуществляются за счет средств государственного, местных бюджетов, фондов общеобязательного государственного социального и пенсионного страхования.

Законопроектом возложена ответственность за организацию верификации совыплат на Министерство финансов. При этом предусматривается, что верификация выплат будет осуществляться в специальной информационно-аналитической платформе.

В случае выявления при осуществлении верификации расхождений данных получателя выплат в различных источниках информации орган, осуществляющий верификацию, будет информировать субъектов предоставления информации о выявленных фактах таких разногласий.

"В случае выявления недостоверной информации, на основании которой была назначена, начислена и/или осуществлена государственная выплата, органы, осуществляющие государственные выплаты, будут направлять таким реципиентам требование о возврате неправомерно или излишне полученной государственной выплаты", – отмечается в пояснительной записке к документу.

При этом орган, осуществляющий верификацию и мониторинг государственных выплат, будет иметь доступ к персональным данным, информации из автоматизированных информационных систем, реестров, в том числе информации с ограниченным доступом, к данным о банковских счетах получателей помощи и р движении средств по ним, а также будет вправе осуществлять меры по возврату или взысканию сумм неправомерно полученных государственных выплат.

і адміністрування буде коштувати дорожче, чим ефект від неправомірних виплат.
мда, шарікові рулять...пропал дом (с)
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 20:23

  zzzzzz написав:
Александр Ткаченко
Метро на Троєщину реально запустити до кінця 2020 року (лонгрід)

Це лінія з 25-ти зупинок, яка поєднає Троєщину з Борщагівкою через Центральний залізничний вокзал. Тільки сім зупинок проходитимуть крізь саму Троєщину. Починаючи з вул.Милославської буде використано лінії швидкісного трамваю до станції “Троєщина”, далі маршрут виходить на залізну дорогу, через Лівобережну - Березняки на Видубичі і Либідську прямує до ЗД Вокзалу, де знову буде використано лінію швидкісного трамваю через Політехнічну до Борщагівської з кінцевою зупинкою на Кільцевій. (деталі на малюнку зі схемою).
Наземне метро на базі існуючої залізничної та трамвайної інфраструктури, за наявності фахового підходу - це розумний проект, в розумні строки, за розумні гроші. Під фаховим підходом я маю на увазі, що рішення мають прийматись на основі неупередженого економічного та транспортного аналізу.


https://www.facebook.com/permalink.php? ... __tn__=K-R

слоупочне метро, і чим воно буде ліпше за "мертвонароджену міську електричку"?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 20:30

По субсидиям давно пора было. У меня некоторые соседи оформили. Говорю, нафига? Вы блин квартиры в новостройке купили, тачки, ремонты поделали, а теперь субсидии оформляете? "А чого ж не оформить, якшо дають гроші - треба брать... Мені ж положено..." (с) Ага, такая нищета, прям обнять и плакать. А с государством вообще ни в какие игры лучше не играть - все равно будешь в проигрыше. Пока оно тебя не видит и не трогает, лучше лишний раз и не показываться. Интересно будет посмотреть, как сейчас забегают...
Natt
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 20:31

  airmax78 написав:Дела давно минувших дней... Но, тем не менее, история звучит как приговор стране: https://www.facebook.com/odessatypical/ ... __tn__=K-R

не країні, а тій всій шоблі, що при владі
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 20:35

  Natt написав:По субсидиям давно пора было. У меня некоторые соседи оформили. Говорю, нафига? Вы блин квартиры в новостройке купили, тачки, ремонты поделали, а теперь субсидии оформляете? "А чого ж не оформить, якшо дають гроші - треба брать... Мені ж положено..." (с) Ага, такая нищета, прям обнять и плакать. А с государством вообще ни в какие игры лучше не играть - все равно будешь в проигрыше. Пока оно тебя не видит и не трогает, лучше лишний раз и не показываться. Интересно будет посмотреть, как сейчас забегают...

нічого не буде, чергова кормушка для чинуш
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 20:52

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ребята, в условиях взлетающей ракеты и рисковых застройщиков, покупать уже поздно.

Вижу один надежный метод войти в ракету в белом смокинге, с сигарой и бокалом виски, без спешки и суеты. Так сказать через черный ход. Обмануть судьбу.

Колхозьте!! Колхозьте пока можно, пока хаос и анархия, потом могут уже и не разрешить.

Вот например пассажиры ракеты с Прорезной 17б, целых два этажа в плюсе, сколько там метров? +300 метров ПА2000уе? При стоимости постройки максимум 500уе?

Учитесь, и я учусь у таких гуру-вильнолюдей.

Л@х тот кто еще не наколхозил себе на шару хоть +50кв.м
Зображення
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 21:08

  flyman написав:
  airmax78 написав:Дела давно минувших дней... Но, тем не менее, история звучит как приговор стране: https://www.facebook.com/odessatypical/ ... __tn__=K-R

не країні, а тій всій шоблі, що при владі

Ага, чиновники и депутаты плохия, а храждане - хорошие. А потом эти храждане становятся слугами народа и пишут письмо Клычку с просьбой выделить 8 квартир своим помощникам (и это еще самое безобидное что они пишут). Или вот, два этажа нахлобучивают на царский дом или сталинку на Майдане.
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