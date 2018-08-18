Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Ага, чиновники и депутаты плохия, а храждане - хорошие. А потом эти храждане становятся слугами народа и пишут письмо Клычку с просьбой выделить 8 квартир своим помощникам (и это еще самое безобидное что они пишут). Или вот, два этажа нахлобучивают на царский дом или сталинку на Майдане.
ти писав - ні. я писав - ні. а гавнюк написав. Він народ - ні, він гавнюк. Просто говна мало, а воні багато.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/