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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2061206220632064

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 254
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
81
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
13%
33
Всього голосів : 254
Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 21:13

  airmax78 написав:
  flyman написав:
  airmax78 написав:Дела давно минувших дней... Но, тем не менее, история звучит как приговор стране: https://www.facebook.com/odessatypical/ ... __tn__=K-R

не країні, а тій всій шоблі, що при владі

Ага, чиновники и депутаты плохия, а храждане - хорошие. А потом эти храждане становятся слугами народа и пишут письмо Клычку с просьбой выделить 8 квартир своим помощникам (и это еще самое безобидное что они пишут). Или вот, два этажа нахлобучивают на царский дом или сталинку на Майдане.

ти писав - ні.
я писав - ні.
а гавнюк написав.
Він народ - ні, він гавнюк.
Просто говна мало, а воні багато.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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  #<1 ... 2061206220632064
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