Vlad442 написав: Richi написав: Puente написав: Про Аркаду читали ?

Банк «АРКАДА» та INDUSTRIAL INNOVATION GROUP підписали Меморандум про створення фінансово-промислового альянсу. Така угода передбачає внесення 2 млрд. євро іноземних інвестицій, які спрямують на будівництво чергового житлового масиву з кількома багатоповерхівками.

Там ще й про Патріотику на озерах є ...

Если читать не заголовок, а текст, то:

1) подписали Меморандум о создании финансово-промышленного альянса

2) ждут, так сказать, когда у нас здесь восторжествует справедливость в отношении инвесторов и все будет хорошо. После этого они намерены вкладывать средства в строительство жилья.



Идут суды. Я не слежу за новостями, но проскальзывало, что выиграли суд по подстанции и что в основном суде по Патриотике на Озерах тоже ожидают положительное решение. Те, кто начинали рейдерскую атаку уже политические трупы. Скорей всего там все будет хорошо, но есть нюанс. Упасть легко, подняться сложно. Стройка восстановилась небольшими силами, а доверие нет. Чтобы его вернуть, нужен толчок. Продажа арабам части ПнО может быть решением проблемы.

так скуплять стояками, поки ще не роздуплили тєму?

