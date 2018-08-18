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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2061206220632064

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 254
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
81
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
13%
33
Всього голосів : 254
Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 21:37

flyman завязывай с алкоголем
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 22:00

  Richi написав:
  Puente написав:Про Аркаду читали ?
Банк «АРКАДА» та INDUSTRIAL INNOVATION GROUP підписали Меморандум про створення фінансово-промислового альянсу. Така угода передбачає внесення 2 млрд. євро іноземних інвестицій, які спрямують на будівництво чергового житлового масиву з кількома багатоповерхівками.
Там ще й про Патріотику на озерах є ...
https://me3.com.ua/article/8901-bank-ar ... ovi-kiyeva


Если читать не заголовок, а текст, то:
1) подписали Меморандум о создании финансово-промышленного альянса
2) ждут, так сказать, когда у нас здесь восторжествует справедливость в отношении инвесторов и все будет хорошо. После этого они намерены вкладывать средства в строительство жилья.

А уж мы то как ждём!

Идут суды. Я не слежу за новостями, но проскальзывало, что выиграли суд по подстанции и что в основном суде по Патриотике на Озерах тоже ожидают положительное решение. Те, кто начинали рейдерскую атаку уже политические трупы. Скорей всего там все будет хорошо, но есть нюанс. Упасть легко, подняться сложно. Стройка восстановилась небольшими силами, а доверие нет. Чтобы его вернуть, нужен толчок. Продажа арабам части ПнО может быть решением проблемы.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 22:04

  Vlad442 написав:
  Richi написав:
  Puente написав:Про Аркаду читали ?
Банк «АРКАДА» та INDUSTRIAL INNOVATION GROUP підписали Меморандум про створення фінансово-промислового альянсу. Така угода передбачає внесення 2 млрд. євро іноземних інвестицій, які спрямують на будівництво чергового житлового масиву з кількома багатоповерхівками.
Там ще й про Патріотику на озерах є ...
https://me3.com.ua/article/8901-bank-ar ... ovi-kiyeva


Если читать не заголовок, а текст, то:
1) подписали Меморандум о создании финансово-промышленного альянса
2) ждут, так сказать, когда у нас здесь восторжествует справедливость в отношении инвесторов и все будет хорошо. После этого они намерены вкладывать средства в строительство жилья.

А уж мы то как ждём!

Идут суды. Я не слежу за новостями, но проскальзывало, что выиграли суд по подстанции и что в основном суде по Патриотике на Озерах тоже ожидают положительное решение. Те, кто начинали рейдерскую атаку уже политические трупы. Скорей всего там все будет хорошо, но есть нюанс. Упасть легко, подняться сложно. Стройка восстановилась небольшими силами, а доверие нет. Чтобы его вернуть, нужен толчок. Продажа арабам части ПнО может быть решением проблемы.

так скуплять стояками, поки ще не роздуплили тєму?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 22:17

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:так скуплять стояками, поки ще не роздуплили тєму?

Зачем?
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 22:19

  Vlad442 написав:Продажа арабам части ПнО может быть решением проблемы.

Да каким арабам )) Это только меморандум на развития блокчейнов, не более того.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 22:21

  zzzzzz написав:
  Vlad442 написав:Продажа арабам части ПнО может быть решением проблемы.

Да каким арабам )) Это только меморандум на развития блокчейнов, не более того.

Тогда ложная тревога.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 22:38

https://www.facebook.com/watch/?v=397966904467103

"Очень серьезный пожар вспыхнул на Березняках (на Тычины, 16/2). Говорят, что на данный момент горят три квартиры, но пожарные охранники не могут подъехать, потому что очень плотно запаркованный двор..." - говорится в сообщении.
Живите своим умом!
zzzzzz
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