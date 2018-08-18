Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
В догонку к обицянке от ткаченко: "Закон" "о столице"
Автоматическая массовая легализация скандальных застроек. Эта лазейка доступна благодаря положению закона, позволяющему менять целевое назначение земли в Киеве автоматически после принятия Генплана. Сейчас это назначение без отдельного решения Киевсовета изменить невозможно. В случае принятия законопроекта, такое решение Киевсовета уже нужным не будет.Таким образом, все земельные участки, выданные под школы, больницы, институты могут автоматически изменяться на земельные участки под многоэтажные дома.
Oak написав:В догонку к обицянке от ткаченко: "Закон" "о столице"
Автоматическая массовая легализация скандальных застроек. Эта лазейка доступна благодаря положению закона, позволяющему менять целевое назначение земли в Киеве автоматически после принятия Генплана. Сейчас это назначение без отдельного решения Киевсовета изменить невозможно. В случае принятия законопроекта, такое решение Киевсовета уже нужным не будет.Таким образом, все земельные участки, выданные под школы, больницы, институты могут автоматически изменяться на земельные участки под многоэтажные дома.