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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2062206320642065

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 254
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
81
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
13%
33
Всього голосів : 254
Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 09:23

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

В догонку к обицянке от ткаченко:
"Закон" "о столице"

Автоматическая массовая легализация скандальных застроек. Эта лазейка доступна благодаря положению закона, позволяющему менять целевое назначение земли в Киеве автоматически после принятия Генплана. Сейчас это назначение без отдельного решения Киевсовета изменить невозможно. В случае принятия законопроекта, такое решение Киевсовета уже нужным не будет.Таким образом, все земельные участки, выданные под школы, больницы, институты могут автоматически изменяться на земельные участки под многоэтажные дома.


https://biz.liga.net/all/all/article/40 ... or-liganet
Oak
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 09:26

  Oak написав:В догонку к обицянке от ткаченко:
"Закон" "о столице"

Автоматическая массовая легализация скандальных застроек. Эта лазейка доступна благодаря положению закона, позволяющему менять целевое назначение земли в Киеве автоматически после принятия Генплана. Сейчас это назначение без отдельного решения Киевсовета изменить невозможно. В случае принятия законопроекта, такое решение Киевсовета уже нужным не будет.Таким образом, все земельные участки, выданные под школы, больницы, институты могут автоматически изменяться на земельные участки под многоэтажные дома.


https://biz.liga.net/all/all/article/40 ... or-liganet


я неделю назад ссылку на это давал - гробовая тишина, никого не заинтересовало
это ж не дело микитася и не надстройка на майдане, всем пох
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 09:35

  kingkongovets написав:зы: кстати, ваши мысли о жк вашингтон? как он вам чисто внешне? ...

как прыщи на коже
Клаус
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 09:46

  Клаус написав:
  kingkongovets написав:зы: кстати, ваши мысли о жк вашингтон? как он вам чисто внешне? ...

как прыщи на коже

Скорее как конструктор собранный ребёнком.
Понаехал
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  #<1 ... 2062206320642065
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