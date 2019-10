Додано: П'ят 18 жов, 2019 09:26

Oak написав: В догонку к обицянке от ткаченко:

"Закон" "о столице"



Автоматическая массовая легализация скандальных застроек. Эта лазейка доступна благодаря положению закона, позволяющему менять целевое назначение земли в Киеве автоматически после принятия Генплана. Сейчас это назначение без отдельного решения Киевсовета изменить невозможно. В случае принятия законопроекта, такое решение Киевсовета уже нужным не будет.Таким образом, все земельные участки, выданные под школы, больницы, институты могут автоматически изменяться на земельные участки под многоэтажные дома.





я неделю назад ссылку на это давал - гробовая тишина, никого не заинтересовало

