Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Oak написав:В догонку к обицянке от ткаченко: "Закон" "о столице"
Автоматическая массовая легализация скандальных застроек. Эта лазейка доступна благодаря положению закона, позволяющему менять целевое назначение земли в Киеве автоматически после принятия Генплана. Сейчас это назначение без отдельного решения Киевсовета изменить невозможно. В случае принятия законопроекта, такое решение Киевсовета уже нужным не будет.Таким образом, все земельные участки, выданные под школы, больницы, институты могут автоматически изменяться на земельные участки под многоэтажные дома.
Oak написав:Законотворци считают, и, возможно, обоснованно, что у украинцев память как у аквариумных рыбок - незаконно построили/отмыли/украли, подмахнули закон о "легализации"/"списании"/"признании как есть" и вуаля - все законно, легально, всем пофиг.
Есть два пути бороться с незаконными стройками. Первый - держать дом в чистоте. Сносить на этапе забора-котлована, виновным через суд вкатывать громадные неустойки. Провтыкали не успели, выселять людей из незаконных строений и сносить даже с уровня 24 этажа. Второй путь - жить в грязи. Честно признать, что государством может подтереться кто угодно и узаконить. Третьего пути (замести мусор в угол и не замечать), когда коробки стоят, люди живут как в пещерах, в быть не может.
Кстати, во дворе дома на Майдане работает автомобильный кран. И я сомневаюсь, что это хозяйкин кран.
Oak написав:В догонку к обицянке от ткаченко: "Закон" "о столице"
Автоматическая массовая легализация скандальных застроек. Эта лазейка доступна благодаря положению закона, позволяющему менять целевое назначение земли в Киеве автоматически после принятия Генплана. Сейчас это назначение без отдельного решения Киевсовета изменить невозможно. В случае принятия законопроекта, такое решение Киевсовета уже нужным не будет.Таким образом, все земельные участки, выданные под школы, больницы, институты могут автоматически изменяться на земельные участки под многоэтажные дома.
Т.е если я куплю 6 соток в частном секторе и построю мега-хостел/общагу с космолотом, это автоматически легализируется? О как!
Я хочу прочитать как оно написано в проекте. Потому что если так как я думаю, то все с точностью до наоборот: приняли Генплан, по Генплану напротив ЦП - огромная школа. И все, никакая сцуко, в т.ч. коллективная в лице Киевсовета уже это изменить не может и ЦП2 там не появится.
Faceless написав:Ну рендер нравится. Мнение может изменится, в зависимости от того, как в целом будет выглядеть ансамбль в реале. Выглядит довольно современно
вот прям удовольствие ощущаете, глядя на это? или уговариваете себя? я вот себя уговариваю
Посмотрел, подумал. Таки нравится. Но опять таки, речь о рендере. Вспомнил, что нередко рядом прогуливался. Посмотрим на карты: Это вроде не оно, но рядом Будет далеко не рендер, но испортить там что-либо уже сложно. В принципе норм.
Усім доброго дня. Як вважаєте ви, що дієво може допомогти постраждалим інвесторам?
У статті наведено 3 варіанти: 1) Участь органів влади у добудові об'єктів 2) Рахунок умовного зберігання (Ескроу 3) Самостійно добудувати свій будинок
Можливо на практиці у вас є реальні історії, що саме точно не допоможе?
РИНОК НЕРУХОМОСТІ: ЩО РОБИТИ З НЕДОБУДОВАМИ КИЄВА В 2019-2020 роках тільки в 15 з більш ніж 100 недобудов Києві та Київській області розпочнуться роботи по завершенню будівництва.
ПРИЄДНУЙТЕСЬ ДО КАНАЛУ ТЕЛЕГРАМ: https://t.me/minfin_realty На сьогоднішній день участь девелопера у будівництві довгобудів може бути вигідною тільки у випадку, якщо в такому об'єкті продано не більше 30% квартир. Щоб закінчити всі недобудовані об'єкти, необхідні колосальні кошти. За попередніми оцінками, мова йде про десятки мільярдів гривень. У поточній ринковій ситуації таких грошей у бюджетах просто немає. Як вирішити проблему недобудов - читайте коментар експерта - http://bit.ly/2MoUvui
airmax78 написав:Я хочу прочитать как оно написано в проекте. Потому что если так как я думаю, то все с точностью до наоборот: приняли Генплан, по Генплану напротив ЦП - огромная школа. И все, никакая сцуко, в т.ч. коллективная в лице Киевсовета уже это изменить не может и ЦП2 там не появится.
Очень обобщенная формулировка = возможность манипуляций. В статье Лиги так и сказано, что никаких допрешений по генплану не надо - собрались, утвердили, обмыли.
Стаття 13. Сфера компетенції Київської міської ради 1. До компетенції Київської міської ради у межах і формах, визначених Конституцією України і законами України, належить вирішення питань: ............... 7) архітектури та містобудування: затвердження генерального плану Києва, встановлення правил забудови;
Faceless написав:Посмотрел, подумал. Таки нравится. Но опять таки, речь о рендере. Вспомнил, что нередко рядом прогуливался. Посмотрим на карты: Если не ошибаюсь, это оно Будет далеко не рендер, но испортить там что-либо уже сложно. В принципе норм.
ошибаетесь на снимке недостроенный метрополь, вашингтон будет ниже и на противоположной стороне, на месте бывшего дома-музея семьи ульяновых
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets написав:вот прям удовольствие ощущаете, глядя на это? или уговариваете себя? я вот себя уговариваю
мы глупостями занимаемся, я считаю. уговариваем себя покупать или не покупать, формируем на этом ложном фоне представление о возможном будущем покупателе... нужно проще. и побольше цинизма (с)
"В связи со служебной необходимостью прошу сообщить о возможности обеспечения служебным жильем в городе Киев моих помощников-консультантов в количестве восьми человек. Ранее служебное жилье не получали"