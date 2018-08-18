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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2064206520662067>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 255
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
82
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
13%
33
Всього голосів : 255
Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 10:11

  Oak написав:В догонку к обицянке от ткаченко:
"Закон" "о столице"

Автоматическая массовая легализация скандальных застроек. Эта лазейка доступна благодаря положению закона, позволяющему менять целевое назначение земли в Киеве автоматически после принятия Генплана. Сейчас это назначение без отдельного решения Киевсовета изменить невозможно. В случае принятия законопроекта, такое решение Киевсовета уже нужным не будет.Таким образом, все земельные участки, выданные под школы, больницы, институты могут автоматически изменяться на земельные участки под многоэтажные дома.


https://biz.liga.net/all/all/article/40 ... or-liganet


Т.е если я куплю 6 соток в частном секторе и построю мега-хостел/общагу с космолотом, это автоматически легализируется?
О как!
investorkiev
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 10:12

  Vlad442 написав:
  Oak написав:Законотворци считают, и, возможно, обоснованно, что у украинцев память как у аквариумных рыбок - незаконно построили/отмыли/украли, подмахнули закон о "легализации"/"списании"/"признании как есть" и вуаля - все законно, легально, всем пофиг.

Есть два пути бороться с незаконными стройками.
Первый - держать дом в чистоте. Сносить на этапе забора-котлована, виновным через суд вкатывать громадные неустойки. Провтыкали не успели, выселять людей из незаконных строений и сносить даже с уровня 24 этажа.
Второй путь - жить в грязи. Честно признать, что государством может подтереться кто угодно и узаконить.
Третьего пути (замести мусор в угол и не замечать), когда коробки стоят, люди живут как в пещерах, в быть не может.

Кстати, во дворе дома на Майдане работает автомобильный кран. И я сомневаюсь, что это хозяйкин кран.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 10:12

  kingkongovets написав:зы: кстати, ваши мысли о жк вашингтон?
как он вам чисто внешне? я шото пока не могу определиться с мнением
Зображення


Не хотелось бы жить в одной из этих выпуклостей или впуклостей. Для офисного центра да, для жилья - нет.
Востаннє редагувалось artlife в П'ят 18 жов, 2019 10:56, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 10:14

  investorkiev написав:
  Oak написав:В догонку к обицянке от ткаченко:
"Закон" "о столице"

Автоматическая массовая легализация скандальных застроек. Эта лазейка доступна благодаря положению закона, позволяющему менять целевое назначение земли в Киеве автоматически после принятия Генплана. Сейчас это назначение без отдельного решения Киевсовета изменить невозможно. В случае принятия законопроекта, такое решение Киевсовета уже нужным не будет.Таким образом, все земельные участки, выданные под школы, больницы, институты могут автоматически изменяться на земельные участки под многоэтажные дома.


https://biz.liga.net/all/all/article/40 ... or-liganet


Т.е если я куплю 6 соток в частном секторе и построю мега-хостел/общагу с космолотом, это автоматически легализируется?
О как!

Я хочу прочитать как оно написано в проекте. Потому что если так как я думаю, то все с точностью до наоборот: приняли Генплан, по Генплану напротив ЦП - огромная школа. И все, никакая сцуко, в т.ч. коллективная в лице Киевсовета уже это изменить не может и ЦП2 там не появится.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 10:30

  kingkongovets написав:
  Faceless написав:Ну рендер нравится. Мнение может изменится, в зависимости от того, как в целом будет выглядеть ансамбль в реале. Выглядит довольно современно


вот прям удовольствие ощущаете, глядя на это?
или уговариваете себя?
я вот себя уговариваю

Посмотрел, подумал. Таки нравится. Но опять таки, речь о рендере.
Вспомнил, что нередко рядом прогуливался.
Посмотрим на карты:
Зображення
Это вроде не оно, но рядом
Будет далеко не рендер, но испортить там что-либо уже сложно. В принципе норм.
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 10:31

довгобуди

Усім доброго дня.
Як вважаєте ви, що дієво може допомогти постраждалим інвесторам?

У статті наведено 3 варіанти:
1) Участь органів влади у добудові об'єктів
2) Рахунок умовного зберігання (Ескроу
3) Самостійно добудувати свій будинок

Можливо на практиці у вас є реальні історії, що саме точно не допоможе?

РИНОК НЕРУХОМОСТІ: ЩО РОБИТИ З НЕДОБУДОВАМИ КИЄВА
В 2019-2020 роках тільки в 15 з більш ніж 100 недобудов Києві та Київській області розпочнуться роботи по завершенню будівництва.

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На сьогоднішній день участь девелопера у будівництві довгобудів може бути вигідною тільки у випадку, якщо в такому об'єкті продано не більше 30% квартир.
Щоб закінчити всі недобудовані об'єкти, необхідні колосальні кошти. За попередніми оцінками, мова йде про десятки мільярдів гривень. У поточній ринковій ситуації таких грошей у бюджетах просто немає.
Як вирішити проблему недобудов - читайте коментар експерта - http://bit.ly/2MoUvui

АКЦІЇ ЗАБУДОВНИКІВ У ЖОВТНІ: https://minfin.com.ua/ua/realty/article ... uboy-vkus/
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 10:35

  airmax78 написав:Я хочу прочитать как оно написано в проекте. Потому что если так как я думаю, то все с точностью до наоборот: приняли Генплан, по Генплану напротив ЦП - огромная школа. И все, никакая сцуко, в т.ч. коллективная в лице Киевсовета уже это изменить не может и ЦП2 там не появится.



Очень обобщенная формулировка = возможность манипуляций.
В статье Лиги так и сказано, что никаких допрешений по генплану не надо - собрались, утвердили, обмыли.

Стаття 13. Сфера компетенції Київської міської ради
1. До компетенції Київської міської ради у межах і формах, визначених Конституцією України і законами України, належить вирішення питань:
...............
7) архітектури та містобудування: затвердження генерального плану Києва, встановлення правил забудови;

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webp ... 3511=66842
Oak
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 10:36

  Faceless написав:Посмотрел, подумал. Таки нравится. Но опять таки, речь о рендере.
Вспомнил, что нередко рядом прогуливался.
Посмотрим на карты:
Зображення
Если не ошибаюсь, это оно
Будет далеко не рендер, но испортить там что-либо уже сложно. В принципе норм.


ошибаетесь
на снимке недостроенный метрополь, вашингтон будет ниже и на противоположной стороне, на месте бывшего дома-музея семьи ульяновых
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 10:40

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:ошибаетесь
на снимке недостроенный метрополь, вашингтон будет ниже и на противоположной стороне, на месте бывшего дома-музея семьи ульяновых

Да, я тоже понял потом что не оно, исправил пост
Может сегодня зайду гляну, аж интересно
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 10:50

  kingkongovets написав:вот прям удовольствие ощущаете, глядя на это?
или уговариваете себя?
я вот себя уговариваю

мы глупостями занимаемся, я считаю.
уговариваем себя покупать или не покупать, формируем на этом ложном фоне представление о возможном будущем покупателе...
нужно проще.
и побольше цинизма (с)
"В связи со служебной необходимостью прошу сообщить о возможности обеспечения служебным жильем в городе Киев моих помощников-консультантов в количестве восьми человек. Ранее служебное жилье не получали"

https://www.ostro.org/general/society/news/577943/
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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