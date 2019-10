Додано: П'ят 18 жов, 2019 10:36

Faceless написав: Посмотрел, подумал. Таки нравится. Но опять таки, речь о рендере.

Вспомнил, что нередко рядом прогуливался.

Посмотрим на карты:



Если не ошибаюсь, это оно

ошибаетесь

на снимке недостроенный метрополь, вашингтон будет ниже и на противоположной стороне, на месте бывшего дома-музея семьи ульяновых ошибаетесьна снимке недостроенный метрополь, вашингтон будет ниже и на противоположной стороне, на месте бывшего дома-музея семьи ульяновых

