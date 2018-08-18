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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2064206520662067

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 255
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
82
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
13%
33
Всього голосів : 255
Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 10:56

2 конговец
зы: кстати, ваши мысли о жк вашингтон?
как он вам чисто внешне? я шото пока не могу определиться с мнением

стеклянная елда в 25 этажей прям под боком ОАСК - нада брать!!! :mrgreen: . особенно доставила плитка на фасадных рендерах. :mrgreen:
Востаннє редагувалось plugatyrev в П'ят 18 жов, 2019 11:00, всього редагувалось 1 раз.
plugatyrev
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 10:57

  Vlad442 написав:
  Dimar написав:В приведенном Вами примере все так, у одного будет рентабельность 16% годовых, а у другого 8% годовых. Именно потому, что для получения 400 в месяц один потратил 30 тысяч, а другой - 60 тысяч.

По вашей логике первый должен покупать еще, а где же он сейчас купит такое за 30? А второй срочно продавать. Актив физически один и тот же, стоимость аренды одинаковая, а рентабельность разная? В чем смысл этой цифры?

Причем здесь вообще кто что должен?
Речь шла исключительно о том, как считать доходность. И какую доходность можно считать приемлемой/хорошей при принятии решения инвестировать в недвигу с целью аренды.
Смысл этой цифры в том (при условии сохранения ценовых уровней как в задаче), что первый успел вскочить и обеспечил рентабельность собственной инвестиции на уровне 16% годовых. Молодец! А второй не успел и может сейчас, на данный момент, рассчитывать только на 8% годовых. Если этот уровень рентабельности его устраивает – вперед! Нет – значит нет.

ЗЫ. Я прекрасно знаю, что такое ROI и ROA. И ничего не путаю. Выше уже писал об этом. В нашем конкретном примере ROI и ROA будут идентичны, если не делать переоценку активов на виртуальную прибыль.
Нет, конечно можно каждый раз делать переоценку стоимости своей недвижимости и радоваться виртуальному росту актива параллельно печалясь падением рентабельности (в условиях задачи аренда=const). Но это самообман.

  Vlad442 написав:PS А третий попал в недострой и у него -100% и не годовых, а просто -100%. Как оцените его рентабельность, мешая все в кучу и доход от спекуляций и доход с аренды?

У третьего -100%. Считать нечего.
И в кучу доход от аренды и виртуальный рост стоимости актива мешаете именно Вы, когда в одной формуле используете и доход, и рыночную стоимость (которая состоит из суммы инвестиции и виртуальной прибыли). То есть у Вас в расчете, в одной формуле присутствуют оба параметра! И кто тут валит все в кучу?

У меня же – все отдельно. Рентабельность инвестиции – отдельно (арендная ставка делить на сумму затрат на приобретение), прибыль/убыток от изменения цены – отдельно (при продаже актива).
Если же так приспичило в собственном учете увидеть экономический эффект от увеличения цены актива - можно ввести строку "потенциальная прибыль" (опять же - не валя в кучу, отдельно).
Я уже и не знаю, как объяснить доходчивей.
Dimar
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 10:57

к разговорам о преимуществах 24 этажа перед четвёртым, о пожарных лестницах и т.п. ерунде.
В четверг, 17 октября, в Киеве по адресу проспект Павла Тычины, 16/2 произошел пожар. Изначально вспыхнула квартира на девятом этаже 14-этажного дома. Мощное пламя быстро распространилось по фасаду здания на другие этажи...
Огонь уничтожил балкон, две комнаты и коридор квартиры на 10 этаже, на 11 выгорел балкон, одна комната и коридор, а на 12 и 13 этажах огонь под воздействием огня и температуры один балкон сгорел, а второй получил повреждения.

https://hronika.info/kriminal/638797-na ... -kvartiry/
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 11:00

кино закончилось

Скандальну надбудову на Майдані почали демонтувати

https://www.pravda.com.ua/news/2019/10/18/7229389/
baraka
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 11:06

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Хорошие новости для лендлордов из Киева.

Бритиш американ тобако останавливает производство (-4000 рабочих мест - ждем минимум 1000 понаехов-арендаторов).

И вроде че то там бухтит АрселорМитал, но пока вроде без сокращений персонала. Ждем-с!

Вся Украина должна жить в Киеве! На благо лендлордов.

Ракета на низком старте.
investorkiev
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 11:10

  investorkiev написав:Хорошие новости для лендлордов из Киева.

Бритиш американ тобако останавливает производство (-4000 рабочих мест - ждем минимум 1000 понаехов-арендаторов).

И вроде че то там бухтит АрселорМитал, но пока вроде без сокращений персонала. Ждем-с!

Вся Украина должна жить в Киеве! На благо лендлордов.

Ракета на низком старте.

То все клятий шоколадний барига!
Зе- та зекоманда - ні, вони лише працюють на благо укро-народу!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 11:18

  Dimar написав:
  Kripo написав:это для инвестиций ценные бумаги так считают :wink: , для недвижки нужнo "Рентабельность активов" (англ. return on assets, ROA) учитывать, а это - ROA = (Чистая прибыль/Средняя стоимость активов)*100 %, где чистая прибыль — показатель отчёта о прибылях и убытках, средняя стоимость активов — это сумма активов на начало и на конец года, делённая пополам (рассчитывается на основе показателей баланса).

Ну так в нашем примере стоимость активов по балансу что на начало что на конец года будет одинаковой и будет равна стоимости приобретения квартиры :) (ну ОК, к активам можно добавить аккумулированную арендную плату за год - но ее объем несущественен). А виртуальное увеличение рыночной стоимости квартиры в балансе никак отражено не будет.
Нет, я понимаю, что можно делать переоценку. Но в бизнесе такое редко практикуется.

Ладно, это уже почти оффтоп. Мнениями обменялись, всем спасибо.


как у нас говорят - "О майн гот". :?
или как мой папа говорит - "хоть сцы в глаза, все равно божья роса". :cry:
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
Kripo
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  #<1 ... 2064206520662067
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