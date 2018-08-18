2 конговец
зы: кстати, ваши мысли о жк вашингтон?
как он вам чисто внешне? я шото пока не могу определиться с мнением
стеклянная елда в 25 этажей прям под боком ОАСК - нада брать!!! . особенно доставила плитка на фасадных рендерах.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 18 жов, 2019 10:56
2 конговец
зы: кстати, ваши мысли о жк вашингтон?
как он вам чисто внешне? я шото пока не могу определиться с мнением
стеклянная елда в 25 этажей прям под боком ОАСК - нада брать!!! . особенно доставила плитка на фасадных рендерах.
Востаннє редагувалось plugatyrev в П'ят 18 жов, 2019 11:00, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 18 жов, 2019 10:57
Причем здесь вообще кто что должен?
Речь шла исключительно о том, как считать доходность. И какую доходность можно считать приемлемой/хорошей при принятии решения инвестировать в недвигу с целью аренды.
Смысл этой цифры в том (при условии сохранения ценовых уровней как в задаче), что первый успел вскочить и обеспечил рентабельность собственной инвестиции на уровне 16% годовых. Молодец! А второй не успел и может сейчас, на данный момент, рассчитывать только на 8% годовых. Если этот уровень рентабельности его устраивает – вперед! Нет – значит нет.
ЗЫ. Я прекрасно знаю, что такое ROI и ROA. И ничего не путаю. Выше уже писал об этом. В нашем конкретном примере ROI и ROA будут идентичны, если не делать переоценку активов на виртуальную прибыль.
Нет, конечно можно каждый раз делать переоценку стоимости своей недвижимости и радоваться виртуальному росту актива параллельно печалясь падением рентабельности (в условиях задачи аренда=const). Но это самообман.
У третьего -100%. Считать нечего.
И в кучу доход от аренды и виртуальный рост стоимости актива мешаете именно Вы, когда в одной формуле используете и доход, и рыночную стоимость (которая состоит из суммы инвестиции и виртуальной прибыли). То есть у Вас в расчете, в одной формуле присутствуют оба параметра! И кто тут валит все в кучу?
У меня же – все отдельно. Рентабельность инвестиции – отдельно (арендная ставка делить на сумму затрат на приобретение), прибыль/убыток от изменения цены – отдельно (при продаже актива).
Если же так приспичило в собственном учете увидеть экономический эффект от увеличения цены актива - можно ввести строку "потенциальная прибыль" (опять же - не валя в кучу, отдельно).
Я уже и не знаю, как объяснить доходчивей.
Додано: П'ят 18 жов, 2019 10:57
к разговорам о преимуществах 24 этажа перед четвёртым, о пожарных лестницах и т.п. ерунде.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: П'ят 18 жов, 2019 11:00
кино закончилось
Скандальну надбудову на Майдані почали демонтувати
Додано: П'ят 18 жов, 2019 11:06
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Хорошие новости для лендлордов из Киева.
Бритиш американ тобако останавливает производство (-4000 рабочих мест - ждем минимум 1000 понаехов-арендаторов).
И вроде че то там бухтит АрселорМитал, но пока вроде без сокращений персонала. Ждем-с!
Вся Украина должна жить в Киеве! На благо лендлордов.
Ракета на низком старте.
Додано: П'ят 18 жов, 2019 11:10
То все клятий шоколадний барига!
Зе- та зекоманда - ні, вони лише працюють на благо укро-народу!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: П'ят 18 жов, 2019 11:18
как у нас говорят - "О майн гот".
или как мой папа говорит - "хоть сцы в глаза, все равно божья роса".
поднимите мне веки!!!
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
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