Додано: П'ят 18 жов, 2019 10:57

Vlad442 написав: Dimar написав: В приведенном Вами примере все так, у одного будет рентабельность 16% годовых, а у другого 8% годовых. Именно потому, что для получения 400 в месяц один потратил 30 тысяч, а другой - 60 тысяч. В приведенном Вами примере все так, у одного будет рентабельность 16% годовых, а у другого 8% годовых. Именно потому, что для получения 400 в месяц один потратил 30 тысяч, а другой - 60 тысяч.

По вашей логике первый должен покупать еще, а где же он сейчас купит такое за 30? А второй срочно продавать. Актив физически один и тот же, стоимость аренды одинаковая, а рентабельность разная? В чем смысл этой цифры? По вашей логике первый должен покупать еще, а где же он сейчас купит такое за 30? А второй срочно продавать. Актив физически один и тот же, стоимость аренды одинаковая, а рентабельность разная? В чем смысл этой цифры?

Vlad442 написав: PS А третий попал в недострой и у него -100% и не годовых, а просто -100%. Как оцените его рентабельность, мешая все в кучу и доход от спекуляций и доход с аренды? PS А третий попал в недострой и у него -100% и не годовых, а просто -100%. Как оцените его рентабельность, мешая все в кучу и доход от спекуляций и доход с аренды?

одной формуле

Причем здесь вообще кто что должен?Речь шла исключительно о том, как считать доходность. И какую доходность можно считать приемлемой/хорошей при принятии решения инвестировать в недвигу с целью аренды.Смысл этой цифры в том (при условии сохранения ценовых уровней как в задаче), что первый успел вскочить и обеспечил рентабельность собственной инвестиции на уровне 16% годовых. Молодец! А второй не успел и может сейчас,, рассчитывать только на 8% годовых. Если этот уровень рентабельности его устраивает – вперед! Нет – значит нет.ЗЫ. Я прекрасно знаю, что такое ROI и ROA. И ничего не путаю. Выше уже писал об этом. В нашем конкретном примере ROI и ROA будут идентичны, если не делать переоценку активов на виртуальную прибыль.Нет, конечно можно каждый раз делать переоценку стоимости своей недвижимости и радоваться виртуальному росту актива параллельно печалясь падением рентабельности (в условиях задачи аренда=const). Но это самообман.У третьего -100%. Считать нечего.И в кучу доход от аренды и виртуальный рост стоимости актива мешаете именно Вы, когда виспользуете и доход, и рыночную стоимость (которая состоит из суммы инвестиции и виртуальной прибыли). То есть у Вас в расчете, в одной формуле присутствуют оба параметра! И кто тут валит все в кучу?У меня же – все отдельно. Рентабельность инвестиции – отдельно (арендная ставка делить на сумму затрат на приобретение), прибыль/убыток от изменения цены – отдельно (при продаже актива).Если же так приспичило в собственном учете увидеть экономический эффект от увеличения цены актива - можно ввести строку "потенциальная прибыль" (опять же - не валя в кучу, отдельно).Я уже и не знаю, как объяснить доходчивей.