Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Puente написав:Я з вас умліваю - це про розрахунки ... Ви якось повинні визначитися в приципі - що ж ви хочете порахувати . Бо так оця ваша рентабельність нагадує тих "2 чи 3 % , за які вони і живуть" ... Ви візміть або нормальну економіку-бухгалтерію зі всіма прибамбасами , або перестаньте сперечатися про економіку "на пальцях" ... У мене колись на виробництві був комерційний директор , який не знав в принципі , що таке "заводські витрати" ...
плюсанул - тоже не могу понять какую конечную цель преследует автор дискуссии в его понимании недвига - такой себе самодостаточный актив который генерирует прибыль самостоятельно, без вмешательства хозяина и вопрос лишь в том, как ее правильно подсчитать, как корректно вычислить доходность
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Зупинити незаконне будівництво скоро стане ще важче. Зараз можна добитися реакції на скандальні забудови і як наслідок - орган Держархбудконтролю скасовує повідомлення/декларації, які дають право проводити будівельні роботи. Та після того, як вступить в силу проголосований вчора законопроект, тепер це все буде вирішувати суд. Тобто, при виявленні порушень орган Держархбудконтролю не сам прийматиме рішення, а має йти в суд. Додаткова ланка, яка і до кінця будівництва може не розглянути справу, або тягнути скільки треба.
Зупинити незаконне будівництво скоро стане ще важче. Зараз можна добитися реакції на скандальні забудови і як наслідок - орган Держархбудконтролю скасовує повідомлення/декларації, які дають право проводити будівельні роботи. Та після того, як вступить в силу проголосований вчора законопроект, тепер це все буде вирішувати суд. Тобто, при виявленні порушень орган Держархбудконтролю не сам прийматиме рішення, а має йти в суд. Додаткова ланка, яка і до кінця будівництва може не розглянути справу, або тягнути скільки треба.
Законопроект внесла Шуляк о которой я писал неоднократно.
ты и про долги за жкх неоднократно писал и еще много о чем - и шо толку? ведь сейчас главное - это дело микитася и вообще, "кто угодно главное что бы не кличко" так же ж? а, "живущий своим умом"?
зы: кстати сейчас те же люди, шо топят кличко - "инженер" петрук, вавриш и прочее кубло, заинтересованное в застройке территорий возле подольско-воскресенского моста всячески лоббируют изменение его трассировки и создают проблемы с финансированием и с финансированием строительства шулявского перехода тоже
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets написав: ты и про долги за жкх неоднократно писал и еще много о чем - и шо толку? ведь сейчас главное - это дело микитася и вообще, "кто угодно главное что бы не кличко" так же ж? а, "живущий своим умом"?
kingkongovets написав: ты и про долги за жкх неоднократно писал и еще много о чем - и шо толку? ведь сейчас главное - это дело микитася и вообще, "кто угодно главное что бы не кличко" так же ж? а, "живущий своим умом"?
Вызвать скорую ?
по делу как всегда пшик? ты ж меня громогласно заигнорил, не пались
зы: так шо там с долгами по жкх, с которыми ты год носился як дурень з пысаною торбою? как они повлияли на кржн?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Дискуссия началась вообще с вопроса - какую рентабельность на КРЖН можно считать приемлемой/хорошей. У меня выходит 7-8% максимум (на старте, не берем во внимание возможное удорожание актива). Кто-то тут говорит, что можно 12%.
zzzzzz написав:kingkongovets С тобой нет смысла спорить. Ты же неадекват. Сливу залил уже с утра ?
я с утра уже 70 км на велике проехал, по себе не суди) и кстати называть человека неадекватом, вместо ответов на прямые вопросы - признак очень жидкого стержня, женуарий ты же всегда от вопросов сливаешься, тока простыни нах никому не нужной инфы, которую ты сам осмыслить не можешь постить горазд
Востаннє редагувалось kingkongovets в П'ят 18 жов, 2019 12:07, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
zzzzzz написав:kingkongovets С тобой нет смысла спорить. Ты же неадекват. Сливу залил уже с утра ?
я с утра уже 70 км на велике проехал, по себе не суди) и кстати называть человека неадекватом, вместо ответов на прямые вопросы - признак очень жидкого стержня, женуарий ты же всегда от вопросов сливаешься, тока простыни нах никому не нужной инфы постить горазд
Да хоть 170 км, от этого твои умственные способности не стали лучше. Спорить с тобой бесполезно. Почему я тебя вытащил из игнора ? Ты в ком.недвиге давно работаешь, опыт у тебя есть, по этому профилю если пишешь, можно почитать.
Но вот если со своим гиперэго начинаешь лезть в вопросы в которых ты не компетентен то спорить с тобой нет смысла. Ты не умеешь признавать свои промахи.