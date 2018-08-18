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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2066206720682069

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 255
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
82
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
13%
33
Всього голосів : 255
Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 12:10

  zzzzzz написав:
  kingkongovets написав:
  zzzzzz написав:kingkongovets
С тобой нет смысла спорить. Ты же неадекват. Сливу залил уже с утра ?


я с утра уже 70 км на велике проехал, по себе не суди)
и кстати называть человека неадекватом, вместо ответов на прямые вопросы - признак очень жидкого стержня, женуарий
ты же всегда от вопросов сливаешься, тока простыни нах никому не нужной инфы постить горазд


Да хоть 170 км, от этого твои умственные способности не стали лучше. Спорить с тобой бесполезно. Почему я тебя вытащил из игнора ? Ты в ком.недвиге давно работаешь, опыт у тебя есть, по этому профилю если пишешь, можно почитать.

Но вот если со своим гиперэго начинаешь лезть в вопросы в которых ты не компетентен то спорить с тобой нет смысла. Ты не умеешь признавать свои промахи.


оставь в покое свои комплексы по поводу моей скромной персоны
как повлияли долги жкх на цены кржн?
я хочу получить конкретный ответ

зы: кстати напомни мне хоть один мой промах, который я не признал
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 12:13

  kingkongovets написав:зы: кстати напомни мне хоть один мой промах, который я не признал


зы2 : напомни мне хоть один промах который ты признал :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 12:15

  kingkongovets написав:
  zzzzzz написав:kingkongovets
С тобой нет смысла спорить. Ты же неадекват. Сливу залил уже с утра ?


я с утра уже 70 км на велике проехал, по себе не суди)
и кстати называть человека неадекватом, вместо ответов на прямые вопросы - признак очень жидкого стержня, женуарий
ты же всегда от вопросов сливаешься, тока простыни нах никому не нужной инфы, которую ты сам осмыслить не можешь постить горазд

В Glovo подрабатываете?
Vadim V
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 12:16

  zzzzzz написав:
  kingkongovets написав:зы: кстати напомни мне хоть один мой промах, который я не признал


зы2 : напомни мне хоть один промах который ты признал :mrgreen:


ты даже за слова свои ответить не в состоянии, тьфу
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 12:29

  zzzzzz написав:
  kingkongovets написав:зы: кстати напомни мне хоть один мой промах, который я не признал


зы2 : напомни мне хоть один промах который ты признал :mrgreen:

Навіщо цей срач?
Тупого не переспориш!

"Якщо побачиш мудреця і ду-рня, які між собою жваво щось дискутують - знай, що перед тобою два дур-ня!"
Востаннє редагувалось Frant в П'ят 18 жов, 2019 12:34, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 12:32

  Dimar написав:Дискуссия началась вообще с вопроса - какую рентабельность на КРЖН можно считать приемлемой/хорошей. У меня выходит 7-8% максимум (на старте, не берем во внимание возможное удорожание актива). Кто-то тут говорит, что можно 12%.


Такую рентабельность, которая подходит именно Вам. Если квартирка принесёт Вам $XXX в месяц без особого геморроя - прикиньте, по какой цене Вы готовы её купить. Сдавая, имейте при себе пару тысяч баксов на случай поломки техники/решения др.вопросов. Сдавать - это не просто ежемесячно рубить капусту, это ещё поиск адекватных квартирантов, решение текущих вопросов, косметический ремонт, замена техники и пр.
Сами прикиньте по своим ресурсам, сколько это всё стоит. Если Вам подходит - вперёд.
У zzzzzz хорошая подпись: "Живите своим умом".
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
galadriel
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 12:32

  airmax78 написав:
  Frant написав:
  investorkiev написав:Хорошие новости для лендлордов из Киева.

Бритиш американ тобако останавливает производство (-4000 рабочих мест - ждем минимум 1000 понаехов-арендаторов).

И вроде че то там бухтит АрселорМитал, но пока вроде без сокращений персонала. Ждем-с!

Вся Украина должна жить в Киеве! На благо лендлордов.

Ракета на низком старте.

То все клятий шоколадний барига!
Зе- та зекоманда - ні, вони лише працюють на благо укро-народу!

Беня сказал: дефолт это хорошо. Поэтому двигают страну к дефолту. Посмотрите минус сколько ярдов доходов в бюджет можем записать?


Макс, нах лендлорду бюджет? На что он влияет?
Закроют больницу очередную государственную? Так лендлорд и так давно в Добробуте/Борисе лечится.
Школу? Так вон Риспект уже с пяток школ частных нам показал. Но в основном пострадает инфраструктура периферии - так от этого лендлордам еще лучше - народ от туда весь в Киев окончательно переедет. Пусть это будет дорога не в 3-4 часа маршруткой, как сейчас, а 8-12 часов гужевым транспортом (судя по скорости деградации переферийных дорог), но сути это не меняет.

Нас ждет небывалый всплеск понаехов-арендаторов. Готовимся.
investorkiev
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 12:35

  galadriel написав: Сдавать - это не просто ежемесячно рубить капусту, это ещё поиск адекватных квартирантов, решение текущих вопросов, косметический ремонт, замена техники и пр.


золотые слова
тока говорите вы их человеку, уверенному шо аренда - это аналог депо и тут главное правильно посчитать доходность
обожаю у таких умников недвигу покупать
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 12:36

  Yuri_T написав:
  kingkongovets написав:вот прям удовольствие ощущаете, глядя на это?
или уговариваете себя?
я вот себя уговариваю

мы глупостями занимаемся, я считаю.
уговариваем себя покупать или не покупать, формируем на этом ложном фоне представление о возможном будущем покупателе...
нужно проще.
и побольше цинизма (с)
"В связи со служебной необходимостью прошу сообщить о возможности обеспечения служебным жильем в городе Киев моих помощников-консультантов в количестве восьми человек. Ранее служебное жилье не получали"

https://www.ostro.org/general/society/news/577943/


Це вже Зеля і зеКоманда в дії!!!
"Слуга уро-ду" в дії.
  kingkongovets написав:обожаю у таких умников недвигу покупать

О!
ККЦ, забезпеч, будь ласка, житлом, чиновників з київської держадміністрації!
Ти ж там вже працевлаштувався????

________________

Рівень інтелекту деяких форумчан наводить на сумні думки.... :|
Схоже, здатність їздити на велосипеді замінює їм процеси мислення...
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 12:50

  investorkiev написав:Пусть это будет дорога не в 3-4 часа маршруткой, как сейчас, а 8-12 часов гужевым транспортом (судя по скорости деградации переферийных дорог), но сути это не меняет.
Нас ждет небывалый всплеск понаехов-арендаторов. Готовимся.


Натаха, ты там на пару с ККЦ бухаешь ? :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
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  #<1 ... 2066206720682069
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