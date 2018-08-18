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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2066206720682069>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 255
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
82
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
13%
33
Всього голосів : 255
Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 11:51

  zzzzzz написав:
Зупинити незаконне будівництво скоро стане ще важче.
Зараз можна добитися реакції на скандальні забудови і як наслідок - орган Держархбудконтролю скасовує повідомлення/декларації, які дають право проводити будівельні роботи.
Та після того, як вступить в силу проголосований вчора законопроект, тепер це все буде вирішувати суд. Тобто, при виявленні порушень орган Держархбудконтролю не сам прийматиме рішення, а має йти в суд. Додаткова ланка, яка і до кінця будівництва може не розглянути справу, або тягнути скільки треба.

Рада проголосувала за поправку людини Коломойського, яка забороняє ДАБІ самостійно зупиняти незаконні будівництва
http://nashigroshi.org/2019/10/18/rada- ... 72f9dNo2Mo


Законопроект внесла Шуляк о которой я писал неоднократно.


ты и про долги за жкх неоднократно писал
и еще много о чем - и шо толку?
ведь сейчас главное - это дело микитася и вообще, "кто угодно главное что бы не кличко"
так же ж?
а, "живущий своим умом"? :mrgreen:

зы: кстати сейчас те же люди, шо топят кличко - "инженер" петрук, вавриш и прочее кубло, заинтересованное в застройке территорий возле подольско-воскресенского моста всячески лоббируют изменение его трассировки и создают проблемы с финансированием
и с финансированием строительства шулявского перехода тоже
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 12:03

Дискуссия началась вообще с вопроса - какую рентабельность на КРЖН можно считать приемлемой/хорошей. У меня выходит 7-8% максимум (на старте, не берем во внимание возможное удорожание актива). Кто-то тут говорит, что можно 12%.
Dimar
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 12:32

  Dimar написав:Дискуссия началась вообще с вопроса - какую рентабельность на КРЖН можно считать приемлемой/хорошей. У меня выходит 7-8% максимум (на старте, не берем во внимание возможное удорожание актива). Кто-то тут говорит, что можно 12%.


Такую рентабельность, которая подходит именно Вам. Если квартирка принесёт Вам $XXX в месяц без особого геморроя - прикиньте, по какой цене Вы готовы её купить. Сдавая, имейте при себе пару тысяч баксов на случай поломки техники/решения др.вопросов. Сдавать - это не просто ежемесячно рубить капусту, это ещё поиск адекватных квартирантов, решение текущих вопросов, косметический ремонт, замена техники и пр.
Сами прикиньте по своим ресурсам, сколько это всё стоит. Если Вам подходит - вперёд.
У zzzzzz хорошая подпись: "Живите своим умом".
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
galadriel
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 12:35

  galadriel написав: Сдавать - это не просто ежемесячно рубить капусту, это ещё поиск адекватных квартирантов, решение текущих вопросов, косметический ремонт, замена техники и пр.


золотые слова
тока говорите вы их человеку, уверенному шо аренда - это аналог депо и тут главное правильно посчитать доходность
обожаю у таких умников недвигу покупать
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 12:52

Igor Lutsenko

Забудову на вулиці Софіївській демонтують по лінії безпеки. Було знайдено шлях - через рішення комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Працює відповідна служба.

При цьому уся вертикаль нагляду за додержанням законів у сфері будівництва виявилася прогнозовано неспроможною реагувати на виклик. Забудовники так спотворили законодавства, що з цього боку їм практично немає загрози, що б вони не творили.


Зимбабве, законы на работают.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 12:53

«Найбільше я надихаюся містом, у якому працюю». Архітектор про новий ЖК DOCK32 на Рибальському

https://hmarochos.kiev.ua/2019/10/18/na ... mRWErl_K2U

зы: а вы все ничо не шарите в архитектуре, гг
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 13:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:Найбільше я надихаюся містом

спочатку надИхаюся, а потім надихАюся. Тому така а-хрен-тектура
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 13:00

  kingkongovets написав:«Найбільше я надихаюся містом, у якому працюю». Архітектор про новий ЖК DOCK32 на Рибальському

https://hmarochos.kiev.ua/2019/10/18/na ... mRWErl_K2U

зы: а вы все ничо не шарите в архитектуре, гг

Ждем интервью с архитекторами Кловского-7 и Элеганта (если у Элеганта был архитектор).
ЗЫ С другой стороны, а на что еще его могла вдохновить большая часть Киева?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 13:05

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

artlife написав:
  kingkongovets написав:зы: кстати, ваши мысли о жк вашингтон?
как он вам чисто внешне? я шото пока не могу определиться с мнением
Зображення


Не хотелось бы жить в одной из этих выпуклостей или впуклостей. Для офисного центра да, для жилья - нет.

Так это проще простого. Не доставайте из широких штанин по 2куе за квадрат и жить там года через три не будете:-)
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 13:25

Первый Мне не нравится место (во дворе уютных 9-этажек, т.е. ниже 13-14 этажа покупать нельзя). Не нравится цена (а выше 13-14 она там будет уже не 2 куе за метр). Архитектура - норм.
Востаннє редагувалось airmax78 в П'ят 18 жов, 2019 13:52, всього редагувалось 1 раз.
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